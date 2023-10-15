Махачкала старинная и настоящая

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Приглашаем вас на экскурсию по столице Дагестана — прекрасному городу Махачкала. Она хороша в любое время года и суток, и вы сами это поймете.

Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, а также побываете в других интересных местах!
Махачкала старинная и настоящая
Махачкала старинная и настоящая
Махачкала старинная и настоящая
Махачкала старинная и настоящая
Махачкала старинная и настоящая
Махачкала старинная и настоящая
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
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18
окт
19
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даты

Что вас ожидает:

  • Мемориал погибшим сотрудникам милиции
  • Главная площадь
  • Действующий маяк середины XIX века
  • Морской порт
  • Ж/д вокзал
  • Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
  • Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой
  • Родопский бульвар (прогулка)
  • Центральная Джума-мечеть (с посещением)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетВ Дагестан приезжают за видами гор и ущелий, за удивительными природными явлениями. Но, чтобы узнать историю края и прочувствовать местный колорит, обязательно стоит посетить Махачкалу. Приготовьтесь к насыщенной программе, ведь в городе есть что посмотреть. По пути нам встретятся памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только.
Столица гостеприимного Дагестана Махачкала великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города, а также его главные символы: главную площадь, Родопский бульвар, университет, мемориальный комплекс, памятники, Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле, и другие локации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Расула Гамзатова, 4
Завершение: Центральная Мечеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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