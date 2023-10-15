Что вас ждетВ Дагестан приезжают за видами гор и ущелий, за удивительными природными явлениями. Но, чтобы узнать историю края и прочувствовать местный колорит, обязательно стоит посетить Махачкалу. Приготовьтесь к насыщенной программе, ведь в городе есть что посмотреть. По пути нам встретятся памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только.

Столица гостеприимного Дагестана Махачкала великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города, а также его главные символы: главную площадь, Родопский бульвар, университет, мемориальный комплекс, памятники, Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле, и другие локации.