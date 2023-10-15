Приглашаем вас на экскурсию по столице Дагестана — прекрасному городу Махачкала. Она хороша в любое время года и суток, и вы сами это поймете.
Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, а также побываете в других интересных местах!
Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, а также побываете в других интересных местах!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориал погибшим сотрудникам милиции
- Главная площадь
- Действующий маяк середины XIX века
- Морской порт
- Ж/д вокзал
- Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
- Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой
- Родопский бульвар (прогулка)
- Центральная Джума-мечеть (с посещением)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВ Дагестан приезжают за видами гор и ущелий, за удивительными природными явлениями. Но, чтобы узнать историю края и прочувствовать местный колорит, обязательно стоит посетить Махачкалу. Приготовьтесь к насыщенной программе, ведь в городе есть что посмотреть. По пути нам встретятся памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только.
Столица гостеприимного Дагестана Махачкала великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города, а также его главные символы: главную площадь, Родопский бульвар, университет, мемориальный комплекс, памятники, Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле, и другие локации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект Расула Гамзатова, 4Завершение: Центральная Мечеть
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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