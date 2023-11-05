Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Табасаранский район называют дагестанской Швейцарией. В отличие от суровых скал центра Республики, горы здесь пологие, окутанные зелёными лесами.
Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.
А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.
А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
Ближайшие даты:
5
ноя
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6
ноя
ноя
7
ноя
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8
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Крепость Семи братьев и одной сестры. Вы послушаете таинственные легенды о крепости и узнаете, почему от неё остались лишь стены.
- Мастер-класс по ковроткачеству. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как умелыми руками создаются настоящие шедевры — табасаранские ковры, и сами сможете попробовать себя в этом нелёгком ремесле.
- Мастер-класс по приготовлению чуду. С местными жителями вы приготовите знаменитое блюдо Дагестана — чуду, или лепёшки с начинкой. А затем мы направимся на традиционный обед, и вы отведаете вкуснейший табасаранский хинкал.
- Хучнинский водопад. Мы отправимся к могучему 30-ти метровому водопаду на реке Ханагчай. Здесь снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» Сергея Бодрова. В тёплое время года вы сможете искупаться в лазурной воде.
- Гуллинский деревянный мост, сложенный из брусьев и брёвен без использования гвоздей и металлических креплений. Обсудим, почему он по сей день выдерживает вес автомобиля.
- Кужникский мост — живописная каменная арка шириной 6 м, которая протянулась над горной долиной на 50 метров. Поговорим о его истории и сделаем впечатляющие фотографии.
- Чайная церемония. В заключении экскурсии мы отдохнём за неспешными разговорами, выпьем чашечку горного травяного чая или приготовим кофе в турке.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard, услуги гида, мастер-классы, обед и чай/кофе.
- Выезд возможен из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Махачкале
Мы являемся официальной организацией экскурсоводов и предлагаем комфортные и безопасные экскурсии. Наша команда местных, опытных, дипломированных гидов с большим водительским стажем покажет вам все красоты Дагестана и сделает экскурсию незабываемой.
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