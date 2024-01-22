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Однако организатор сказал про 12 часов поездки (8 ч. в Табасарансом районе).

1. Сначала произошла замена гида. Который должен был поехать, не смог, в итоге за мной заехал Ислам, который работает гидом всего полгода, и в Табасарансом районе был только один (!) раз, и то на экскурсии. То есть со мной это была его первая поездка в эти края как гида.

2. Исламу сообщили, что мы смотрим только Крепость, Водопад и один мастер-класс - 3 активности вместо 7!

3. Гид слава богу оказался радушным дагестанцем (гость должен остаться доволен, несмотря ни на что), и мы решили поехать на два моста, заявленные в программе. Деревянный мост посмотрели, а к Кужникскому ехали более часа по раздолбанной грунтовке, пока наконец не поняли, что можем застрять и придется вызывать трактор. Звонок местному табасаранцу поставил точку - к этому мосту зимой вообще проехать невозможно, а от автодороги еще 1 -1.5 часа идти пешком!

4. В итоге развернулись и поехали на обед в местную семью - там были кроме еды запланированы мастер-классы по чуду и ковроткачеству. Шикарный обед с разговорами, ковроткачество 5 мин, про чуду мы вообще забыли - уже темно, туман и подмораживает.

5. Приехали в Махачкалу в 20 часов (!). Гид сказал, что если бы знал, по какому бездорожью и сколько километров он проедет на своей машине, н согласился бы ехать и за вдвое больший гонорар!

Итого:

***** - пять звездочек гиду Исламу, который несмотря ни на что пытался вытянуть поездку * - неуд организатору, который заявил 7 достопримечательностей вместо реально выполнимых 4-х.