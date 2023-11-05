Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству

Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел

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Ответы на вопросы
Табасаранский район называют дагестанской Швейцарией. В отличие от суровых скал центра Республики, горы здесь пологие, окутанные зелёными лесами.

Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.

А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Крепость Семи братьев и одной сестры. Вы послушаете таинственные легенды о крепости и узнаете, почему от неё остались лишь стены.
  • Мастер-класс по ковроткачеству. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как умелыми руками создаются настоящие шедевры — табасаранские ковры, и сами сможете попробовать себя в этом нелёгком ремесле.
  • Мастер-класс по приготовлению чуду. С местными жителями вы приготовите знаменитое блюдо Дагестана — чуду, или лепёшки с начинкой. А затем мы направимся на традиционный обед, и вы отведаете вкуснейший табасаранский хинкал.
  • Хучнинский водопад. Мы отправимся к могучему 30-ти метровому водопаду на реке Ханагчай. Здесь снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» Сергея Бодрова. В тёплое время года вы сможете искупаться в лазурной воде.
  • Гуллинский деревянный мост, сложенный из брусьев и брёвен без использования гвоздей и металлических креплений. Обсудим, почему он по сей день выдерживает вес автомобиля.
  • Кужникский мост — живописная каменная арка шириной 6 м, которая протянулась над горной долиной на 50 метров. Поговорим о его истории и сделаем впечатляющие фотографии.
  • Чайная церемония. В заключении экскурсии мы отдохнём за неспешными разговорами, выпьем чашечку горного травяного чая или приготовим кофе в турке.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard, услуги гида, мастер-классы, обед и чай/кофе.
  • Выезд возможен из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
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Выездные
Мастер-классы
На весь день
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Хучнинский водопад
Почувствовать себя местным
Табасаран
Хучнинская крепость

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