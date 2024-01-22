Табасаранский район называют дагестанской Швейцарией. В отличие от суровых скал центра республики, горы здесь пологие, окутанные зелёными лесами.
Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.
А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.
А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
Описание мастер-класса
- Крепость Семи братьев и одной сестры. Вы послушаете таинственные легенды о крепости и узнаете, почему от неё остались лишь стены.
- Мастер-класс по ковроткачеству. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как умелыми руками создаются настоящие шедевры — табасаранские ковры, и сами сможете попробовать себя в этом нелёгком ремесле.
- Мастер-класс по приготовлению чуду. С местными жителями вы приготовите знаменитое блюдо Дагестана — чуду, или лепёшки с начинкой. А затем мы направимся на традиционный обед, и вы отведаете вкуснейший табасаранский хинкал.
- Хучнинский водопад. Мы отправимся к могучему 30-ти метровому водопаду на реке Ханагчай. Здесь снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» Сергея Бодрова. В тёплое время года вы сможете искупаться в лазурной воде.
- Гуллинский деревянный мост, сложенный из брусьев и брёвен без использования гвоздей и металлических креплений. Обсудим, почему он по сей день выдерживает вес автомобиля.
- Кужникский мост — живописная каменная арка шириной 6 м, которая протянулась над горной долиной на 50 м. Поговорим о его истории и сделаем впечатляющие фотографии.
- Чайная церемония. В заключение экскурсии мы отдохнём за неспешными разговорами, выпьем чашечку горного травяного чая или приготовим кофе в турке.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard, услуги гида, мастер-классы, обед и чай/кофе.
- Выезд возможен из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Мы — официальная организация экскурсоводов. Предлагаем комфортные и безопасные экскурсии. Наша команда местных, опытных, дипломированных гидов с большим водительским стажем покажет вам все красоты Дагестана и сделает экскурсию незабываемой.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Как гид спас поездку бездарного организатора.
В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы.
В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы.
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А
Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
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не советую!
если хотите полепить чуду, найдите что-нибудь поближе к вашему месту жительства) или хотя бы с интересным маршрутом
если хотите полепить чуду, найдите что-нибудь поближе к вашему месту жительства) или хотя бы с интересным маршрутом
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