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Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству

Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Табасаранский район называют дагестанской Швейцарией. В отличие от суровых скал центра республики, горы здесь пологие, окутанные зелёными лесами.

Мы проедем по живописным долинам, посмотрим на могучий водопад Хучни и древние мосты в селениях Гулли и Кужник.

А затем отправимся в гости к здешним мастерам, чтобы поучиться у них ткать ковры и готовить традиционные чуду.
3.7
3 отзыва
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству

Описание мастер-класса

  • Крепость Семи братьев и одной сестры. Вы послушаете таинственные легенды о крепости и узнаете, почему от неё остались лишь стены.
  • Мастер-класс по ковроткачеству. В доме местного мастера вы понаблюдаете, как умелыми руками создаются настоящие шедевры — табасаранские ковры, и сами сможете попробовать себя в этом нелёгком ремесле.
  • Мастер-класс по приготовлению чуду. С местными жителями вы приготовите знаменитое блюдо Дагестана — чуду, или лепёшки с начинкой. А затем мы направимся на традиционный обед, и вы отведаете вкуснейший табасаранский хинкал.
  • Хучнинский водопад. Мы отправимся к могучему 30-ти метровому водопаду на реке Ханагчай. Здесь снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» Сергея Бодрова. В тёплое время года вы сможете искупаться в лазурной воде.
  • Гуллинский деревянный мост, сложенный из брусьев и брёвен без использования гвоздей и металлических креплений. Обсудим, почему он по сей день выдерживает вес автомобиля.
  • Кужникский мост — живописная каменная арка шириной 6 м, которая протянулась над горной долиной на 50 м. Поговорим о его истории и сделаем впечатляющие фотографии.
  • Чайная церемония. В заключение экскурсии мы отдохнём за неспешными разговорами, выпьем чашечку горного травяного чая или приготовим кофе в турке.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard, услуги гида, мастер-классы, обед и чай/кофе.
  • Выезд возможен из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Мы — официальная организация экскурсоводов. Предлагаем комфортные и безопасные экскурсии. Наша команда местных, опытных, дипломированных гидов с большим водительским стажем покажет вам все красоты Дагестана и сделает экскурсию незабываемой.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Как гид спас поездку бездарного организатора.
В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы.
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Однако организатор сказал про 12 часов поездки (8 ч. в Табасарансом районе).
1. Сначала произошла замена гида. Который должен был поехать, не смог, в итоге за мной заехал Ислам, который работает гидом всего полгода, и в Табасарансом районе был только один (!) раз, и то на экскурсии. То есть со мной это была его первая поездка в эти края как гида.
2. Исламу сообщили, что мы смотрим только Крепость, Водопад и один мастер-класс - 3 активности вместо 7!
3. Гид слава богу оказался радушным дагестанцем (гость должен остаться доволен, несмотря ни на что), и мы решили поехать на два моста, заявленные в программе. Деревянный мост посмотрели, а к Кужникскому ехали более часа по раздолбанной грунтовке, пока наконец не поняли, что можем застрять и придется вызывать трактор. Звонок местному табасаранцу поставил точку - к этому мосту зимой вообще проехать невозможно, а от автодороги еще 1 -1.5 часа идти пешком!
4. В итоге развернулись и поехали на обед в местную семью - там были кроме еды запланированы мастер-классы по чуду и ковроткачеству. Шикарный обед с разговорами, ковроткачество 5 мин, про чуду мы вообще забыли - уже темно, туман и подмораживает.
5. Приехали в Махачкалу в 20 часов (!). Гид сказал, что если бы знал, по какому бездорожью и сколько километров он проедет на своей машине, н согласился бы ехать и за вдвое больший гонорар!
Итого:
***** - пять звездочек гиду Исламу, который несмотря ни на что пытался вытянуть поездку * - неуд организатору, который заявил 7 достопримечательностей вместо реально выполнимых 4-х.

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А
Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
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Ирина
не советую!
если хотите полепить чуду, найдите что-нибудь поближе к вашему месту жительства) или хотя бы с интересным маршрутом
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