Родопский бульвар – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Родопский бульвар» в Махачкале, цены от 2 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Махачкала
Индивидуальная
2.5 часа
105 отзывов
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Колоритная Махачкала
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550 за человека
Махачкала старинная и современная
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    Здравствуй, Махачкала
    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день приезда, запланировали как раз
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    эту экскурсию. После экскурсии сильно сменилось впечатление о городе, если вы не были в Махачкале до этого, однозначно стоит провести время с гидом! Увидели интересные дома, услышали историю города, получили рекомендации по местам, которые также стоит посетить. После экскурсии прошлись примерно по тем же улочкам и уже знали, куда идти. Советую выбирать время утреннее или вечернее, так как в обед очень тепло (если вы едете летом). Всем хорошо провести время в городе!

    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
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    бы сказала, что мы путешествовали в доме на колесах. За окном горные хребты. За рулем -увереный штурман с рассказами о религии Дагестана, национальных особенностях, взаимоотношениях людей. 2. Увлекательная подача информации. Казалось что едешь и слушаешь своего друга, с которым вы встретились просто попить кофе. 3. Юмор. В нужный момент Тимур шутил и с улыбкой отвечал на любопытные вопросы)

    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
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    по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.

  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Всё было супер. Даже дождик не помешал
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все отлично!
  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Здравствуй, Махачкала
    Отличная экскурсия и гид, чудесный город! С удовольствием дополнили свою большую поездку по Кавказу этой экскурсией. И несмотря на огромное количество информации, полученной нами за две кавказские недели, Осман рассказал много нового и интересного. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    11 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Родопский бульвар»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
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  4. Четыре века Махачкалы: полное погружение
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  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Родопский бульвар" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 550 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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