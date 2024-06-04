1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
- ЕЕлисавета2 июня 2024Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день приезда, запланировали как раз
- ООльга2 июня 2024Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
- ККатя30 мая 2024Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
- ААнастасия29 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
- ВВладимир26 мая 2024Всё было супер. Даже дождик не помешал
- ЕЕлена26 мая 2024Все отлично!
- ППолина25 мая 2024Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
- ЮЮлия20 мая 2024Отличная экскурсия и гид, чудесный город! С удовольствием дополнили свою большую поездку по Кавказу этой экскурсией. И несмотря на огромное количество информации, полученной нами за две кавказские недели, Осман рассказал много нового и интересного. Спасибо!
- ЮЮрий11 мая 2024Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Родопский бульвар»
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