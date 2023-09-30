Шамильский район и его красотыГимринский тоннель станет отправной точкой нашего с вами увлекательного путешествия. Мерцание фар, свистящий ветер за окном и 4304 метра подземного пути.

Далее мы посетим Гимринскую башню. Вы познакомитесь с сооружением, воздвигнутым для обороны аула Гимры первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, легендарный объединитель горцев Дагестана и Чечни.

Полюбуемся на Ирганайское водохранилище. Перед вами предстанет зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит совсем другая реальность привычного Дагестана.

Увидим Гоцатлинскую ГЭС. Вместе с Ирганайской ГЭС входит в состав каскада ГЭС на Аварском Койсу, являясь его верхней ступенью. Как и любая станция, она имеет сложную и долгую строительную судьбу. Станция была введена в эксплуатацию 1 октября 2015 года.

Посмотри на Датунский храм. Далее в программе — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.

Затем вас ждет Гоор — страна башен. Вы побываете в башенном комплексе с тремя уцелевшими постройками. Расскажу тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений. А еще здесь свой Язык тролля — место потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.

И, конечно же, Кахиб — это сердце и душа нашего маршрута. В завершение вы побываете в старом Кахибе (Бакдабе) некогда известном уголке Кавказа. Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступное сооружение. Слово «Кахиб» образовано от грузинского слова «Кахи», что означает скудная горная местность.

Важная информация:• Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.