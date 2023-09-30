Вас ждет одно из самых увлекательных путешествий по горному Дагестану. Прогулка по самому длинному ущелью Карадахская теснина — не оставят без эмоций ни одного гостя.
Яркие горные пейзажи, невероятной красоты водохранилище посреди горной цепи, а самое главное — знаменитый дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают сделать невероятные снимки.
Яркие горные пейзажи, невероятной красоты водохранилище посреди горной цепи, а самое главное — знаменитый дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают сделать невероятные снимки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Датунский храм
- Язык троля
- Гоор старые башни
- Старый Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Шамильский район и его красотыГимринский тоннель станет отправной точкой нашего с вами увлекательного путешествия. Мерцание фар, свистящий ветер за окном и 4304 метра подземного пути.
Далее мы посетим Гимринскую башню. Вы познакомитесь с сооружением, воздвигнутым для обороны аула Гимры первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, легендарный объединитель горцев Дагестана и Чечни.
Полюбуемся на Ирганайское водохранилище. Перед вами предстанет зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит совсем другая реальность привычного Дагестана.
Увидим Гоцатлинскую ГЭС. Вместе с Ирганайской ГЭС входит в состав каскада ГЭС на Аварском Койсу, являясь его верхней ступенью. Как и любая станция, она имеет сложную и долгую строительную судьбу. Станция была введена в эксплуатацию 1 октября 2015 года.
Посмотри на Датунский храм. Далее в программе — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.
Затем вас ждет Гоор — страна башен. Вы побываете в башенном комплексе с тремя уцелевшими постройками. Расскажу тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений. А еще здесь свой Язык тролля — место потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.
И, конечно же, Кахиб — это сердце и душа нашего маршрута. В завершение вы побываете в старом Кахибе (Бакдабе) некогда известном уголке Кавказа. Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступное сооружение. Слово «Кахиб» образовано от грузинского слова «Кахи», что означает скудная горная местность.
Важная информация:• Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Полное сопровождение гида
- Что не входит
- Обед и личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную обувь и одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
30 сен 2023
Дагестан прекрасен! Большое спасибо гиду Магомеду за теплую и душевную экскурсию! Всём советую при любой возможности приезжать и путешествовать по Дагестану!
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