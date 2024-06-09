Описание экскурсии

Что вас ожидает: Дорога к Гунибу очень живописна, это путь в самое сердце Дагестана. Р. Гамзатов сказал: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане». А еще воздух в Гунибе считается целебным, поэтому про этот аул еще говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом». Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Наша первая остановка — Гимринская башня —воссозданный архитектурный объект, погружающий нас во времена Кавказской войны. Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу — это один из самых живописных водоемов Дагестана, где изумрудная водная гладь отражает величественные скалы. Здесь хочется задержаться и выпить чашечку кофе или чая. Следующая точка нашего путешествия — Салтинский водопад. Мы пройдем по ущелью в длинных резиновых сапогах и насладимся видами единственного в Дагестане подземного водопада. Итак, Гуниб — место, где окончилась Кавказская война, место, которое покорило сердце известного мариниста И. Айвазовского, который посвятил ему одну из своих картин. Посетим краеведческий музей, Парк победы им. Расула Гамзатова. Поднимемся по серпантинной крутой дороге к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории Природного парка расположены беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра второго. А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинскал, ботищал, чудо, курзе, абрикосовая каша и многое другое. Все это можно попробовать именно в Гунибе. Гид покажет вам проверенное место, где вы сможете пообедать.