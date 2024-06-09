За один день вы сможете насладиться калейдоскопом достопримечательностей, которыми природа одарила Гунибский район.
Вы увидите аул, парящий в небесах, который очаровал Александра Второго, Ивана Айвазовского, Расула Гамзатова, Ольгу Форш.
А подземный Салтинский водопад единственный в своем роде водопад Северного Кавказа, которым когда-то любовался хирург Николай Пирогов. Именно эта поездка даст возможность гостям республики проникнуться дагестанским колоритом.
Вы увидите аул, парящий в небесах, который очаровал Александра Второго, Ивана Айвазовского, Расула Гамзатова, Ольгу Форш.
А подземный Салтинский водопад единственный в своем роде водопад Северного Кавказа, которым когда-то любовался хирург Николай Пирогов. Именно эта поездка даст возможность гостям республики проникнуться дагестанским колоритом.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00
Что вас ожидает:
- Г. Буйнакск
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский подземный водопад
- Гуниб
- Парк им. Гамзатова
- Краеведческий музей
- Верхний Гуниб
- Природный парк
- Царская поляна Александра Второго
- Беседка Имама Шамиля
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Дорога к Гунибу очень живописна, это путь в самое сердце Дагестана. Р. Гамзатов сказал: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане». А еще воздух в Гунибе считается целебным, поэтому про этот аул еще говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом». Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Наша первая остановка — Гимринская башня —воссозданный архитектурный объект, погружающий нас во времена Кавказской войны. Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу — это один из самых живописных водоемов Дагестана, где изумрудная водная гладь отражает величественные скалы. Здесь хочется задержаться и выпить чашечку кофе или чая. Следующая точка нашего путешествия — Салтинский водопад. Мы пройдем по ущелью в длинных резиновых сапогах и насладимся видами единственного в Дагестане подземного водопада. Итак, Гуниб — место, где окончилась Кавказская война, место, которое покорило сердце известного мариниста И. Айвазовского, который посвятил ему одну из своих картин. Посетим краеведческий музей, Парк победы им. Расула Гамзатова. Поднимемся по серпантинной крутой дороге к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории Природного парка расположены беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра второго. А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинскал, ботищал, чудо, курзе, абрикосовая каша и многое другое. Все это можно попробовать именно в Гунибе. Гид покажет вам проверенное место, где вы сможете пообедать.
Ежедневно по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Буйнакск
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский подземный водопад
- Гуниб
- Парк им. Гамзатова
- Краеведческий музей
- Верхний Гуниб
- Природный парк
- Царская поляна Александра Второго
- Беседка Имама Шамиля
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
- Логистика
Что не входит в цену
- Обед (комплексный 600 руб. /чел)
- Входной билет в музей (100 руб. /чел + 300 руб. экскурсия с группы)
- Входной билет в Природный парк (100 руб. /чел)
- Входной билет к Салтинскому водопаду (100 руб. /чел, пенсионерам вход свободный)
- Сапоги для посещения водопада (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Завершение: У гостиницы заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, с кондиционером 4-х, 7-ми или 19-местном в зависимости от размера группы и формата экскурсии (индивидуальная, групповая)
- Продолжительность поездки составляет 10-12 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- С собой нужно взять: удобную обувь, солнцезащитный крем, бутылочку воды, головной убор
- Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Одежда у мужчин и женщин должна прикрывать колени, плечи и грудь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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