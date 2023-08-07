Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону

Погрузитесь в красоту Дагестана: индивидуальная экскурсия на катере из Махачкалы

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Мы заберем вас в любой точке Каспийска и Махачкалы, чтобы создать для вас незабываемые воспоминания и ощущения, которые вы будете хранить долгие годы.

Приготовьтесь к волшебному путешествию, которое перевернет ваше представление о красоте и величии Дагестана.
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
Ближайшие даты:
7
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авг
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Природные чудеса и гостеприимство.
  • Я заберу вас в любой точке Каспийска и Махачкалы и предлагаю уникальный маршрут, полный неожиданных открытий и культурного обмена. Пока мы движемся к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана. Разговоры о жизни и культуре этого многогранного региона сопровождают нас весь путь.
  • Наши приключения начнутся с поселка Дубки, где мы сделаем нашу первую остановку. Здесь вы сможете ощутить дух местных жителей и погрузиться в аутентичную атмосферу. Взглянув на захватывающий пейзаж, мы отправимся дальше, к неофициальной смотровой площадке, известной как «Язык Тролля». Это место позволяет нам насладиться захватывающим видом на окружающие каньоны и горы, ощущая, будто мы стоим на пороге сказочного мира.
  • Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо перед вашими глазами. Погрузитесь в непревзойденный вкус и аромат этой деликатесной рыбы, приготовленной по особым рецептам местных шеф-поваров.
  • Во время нашего путешествия, в качестве дополнительной опции мы можем сделать остановку у второго по величине песчаного бархана в мире — Сары-Кума. Позвольте себе сделать космические фотографии, затмиться его величием и просто насладиться прогулкой по его пустынным пескам.
  • А чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам уникальный способ — прогулку на катере, тоже в качестве дополнительной опции. Откройте свои глаза перед захватывающими скалами, погружайтесь в бесконечную глубину и насладитесь потрясающими видами, открывающимися перед вами. Нежные воды Сулакского каньона будут нашим проводником в этом захватывающем путешествии, оставляя незабываемые впечатления и создавая чувство прекрасного.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Сопровождение
Что не входит
  • Вход в пещеру «Нохъо» — 500 руб.
  • Спуск на зиплайне — 500 руб.
  • Если захочется расширить программу:
  • Поездка на песчаный бархан Сары-Кум — 2000 руб.
  • Билеты за вход на территорию бархана — 200 руб. /чел.
  • Прогулка на катерах (1 час) — 7000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии У вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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