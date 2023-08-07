Погрузитесь в красоту Дагестана: индивидуальная экскурсия на катере из Махачкалы
Мы заберем вас в любой точке Каспийска и Махачкалы, чтобы создать для вас незабываемые воспоминания и ощущения, которые вы будете хранить долгие годы.
Приготовьтесь к волшебному путешествию, которое перевернет ваше представление о красоте и величии Дагестана.
Приготовьтесь к волшебному путешествию, которое перевернет ваше представление о красоте и величии Дагестана.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Природные чудеса и гостеприимство.
- Я заберу вас в любой точке Каспийска и Махачкалы и предлагаю уникальный маршрут, полный неожиданных открытий и культурного обмена. Пока мы движемся к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана. Разговоры о жизни и культуре этого многогранного региона сопровождают нас весь путь.
- Наши приключения начнутся с поселка Дубки, где мы сделаем нашу первую остановку. Здесь вы сможете ощутить дух местных жителей и погрузиться в аутентичную атмосферу. Взглянув на захватывающий пейзаж, мы отправимся дальше, к неофициальной смотровой площадке, известной как «Язык Тролля». Это место позволяет нам насладиться захватывающим видом на окружающие каньоны и горы, ощущая, будто мы стоим на пороге сказочного мира.
- Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо перед вашими глазами. Погрузитесь в непревзойденный вкус и аромат этой деликатесной рыбы, приготовленной по особым рецептам местных шеф-поваров.
- Во время нашего путешествия, в качестве дополнительной опции мы можем сделать остановку у второго по величине песчаного бархана в мире — Сары-Кума. Позвольте себе сделать космические фотографии, затмиться его величием и просто насладиться прогулкой по его пустынным пескам.
- А чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам уникальный способ — прогулку на катере, тоже в качестве дополнительной опции. Откройте свои глаза перед захватывающими скалами, погружайтесь в бесконечную глубину и насладитесь потрясающими видами, открывающимися перед вами. Нежные воды Сулакского каньона будут нашим проводником в этом захватывающем путешествии, оставляя незабываемые впечатления и создавая чувство прекрасного.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Сопровождение
- Что не входит
- Вход в пещеру «Нохъо» — 500 руб.
- Спуск на зиплайне — 500 руб.
- Если захочется расширить программу:
- Поездка на песчаный бархан Сары-Кум — 2000 руб.
- Билеты за вход на территорию бархана — 200 руб. /чел.
- Прогулка на катерах (1 час) — 7000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии У вашего отеляЗавершение: У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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