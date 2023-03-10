Групповая экскурсия по Чеченской республике: Аргун, Грозный и Шали
Побывайте на озере Кезеной-ам, раскинувшемся высоко в горах, где вершины обнимаются с небом, а воздух чист и прозрачен.
Во время экскурсии вы увидите, как сплетаются воедино прошлое и настоящее Чеченской Республики, а современные города соседствуют с древними поселениями.
Во время экскурсии вы увидите, как сплетаются воедино прошлое и настоящее Чеченской Республики, а современные города соседствуют с древними поселениями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше путешествие начнется в Махачкале!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация экскурсии
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
10 мар 2023
Хочу сказать огромное спасибо моему гиду Магомету. Я увидела невероятно красивый город Грозный и узнала много новой и полезной информации. Всем рекомендую!
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