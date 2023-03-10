Ваше незабываемое путешествие по Кавказу

Групповая экскурсия по Чеченской республике: Аргун, Грозный и Шали

5
1 отзыв
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Побывайте на озере Кезеной-ам, раскинувшемся высоко в горах, где вершины обнимаются с небом, а воздух чист и прозрачен.

Во время экскурсии вы увидите, как сплетаются воедино прошлое и настоящее Чеченской Республики, а современные города соседствуют с древними поселениями.
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
Ваше незабываемое путешествие по Кавказу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие начнется в Махачкале!

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация экскурсии
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 мар 2023
Хочу сказать огромное спасибо моему гиду Магомету. Я увидела невероятно красивый город Грозный и узнала много новой и полезной информации. Всем рекомендую!

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