Погрузитесь в атмосферу истории и природных чудес Дагестана: посетите Хунзах — бывшую столицу Аварского ханства, увидьте знаменитый водопад Тобот, полюбуйтесь панорамами плато Матлас с его водопадами и исследуйте загадочные своды Каменной чаши.
Хунзах — сердце Аварского ханства и водопад Тобот Хунзах — село в Дагестане, исторический центр Аварского ханства, расположенный на живописном Хунзахском плато. Здесь родился легендарный Хаджи-Мурат. В этом месте вы познакомитесь с архитектурными и историческими достопримечательностями и насладитесь горной природой необычайной красоты. Особое впечатление производит водопад Тобот — один из самых высоких в регионе, с уровнем падения воды 70 метров. Плато Матлас — панорамы, водопады и свежий воздух Переместимся на плато Матлас — живописную равнину под облаками. С территории плато открываются невероятные панорамные виды на горы и долины. Здесь находятся сразу пять водопадов, каждый из которых дополняет удивительный пейзаж Матласа. Каменная чаша — природное чудо Дагестана В завершение путешествия мы посетим Каменную чашу — уникальный природный памятник недалеко от селения Матлас. Это глубокая теснина с несколькими сводчатыми залами, соединёнными узкими проходами, где стихия создала удивительный подземный мир.
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопады "Тобот" и "Итлятляр"
- Плато Матлас
- Матласские водопады
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Спуск на зип-лайне
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено»
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
