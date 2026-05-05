читать дальше уменьшить на удобном минивэне. По рекомендации очень вкусно и не дорого пообедали в ресторане (обед не входил в стоимость). У крепости перешли "из рук в руки" к местному гиду. Узнали много интересного про крепость и сам город. С удовольствием примерили национальные костюмы. На обратном пути по нашей просьбе проехали по местам, где захотели просто сфотографироваться. В результате довезли обратно до самого отеля. Спасибо! Рекомендую 100%!!!

Все прошло замечательно с самого начала, когда не пришлось ехать через весь город на место встречи, а забрали нас прямо у гостиницы. Из Махачкалы до Дербента ехали с заботливым водителем