Пройдёте по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов. Увидите мощную ГЭС и пещеру, а также вкусно пообедаете.
Описание экскурсии
Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни
По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.
🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.
Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью
В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.
Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.
Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.
Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию
Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.
🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.
Сулакский каньон с высоты в Дубках
Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!
Чиркейское озеро и Буйнакский перевал
По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы встретим вас у вашего отеля, по договорённости и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой хороший гид из нашей команды
- Путешествуем на седане. За доплату возможно заменить транспорт на более комфортный: минивэн Honda Elysion, Toyota Alphard или Mercedes-Benz Viano — 2000 ₽, джип — 5000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед (650-800 ₽/чел.)
- Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ за группу
- вход на Бархан (250 ₽/чел.)
- посещение комплекса Пещера Нохъо — 2000 ₽
- вход в пещеру (будние дни — 500 ₽/чел., выходные 700 ₽/чел.)
- заезд на уникальную смотровую площадку ГЭС «Чиркейская» — 2000 ₽ за группу
- прогулка на катере:
— по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам — 16 000 ₽ за группу (только ваша группа будет со мной в катере)
— присоединиться к другим туристам — 1600 ₽/чел.
— по реке Сулак к Плачущим водопадам — 12 000 ₽ за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ). Дополнительно открываются смотровые и самый длинный зиплайн России
— по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья — акцент на экстрим (молодежь в восторге) — 8000 ₽ за группу
- зиплайн — 2000 ₽
Что надеть, взять с собой и другие особенности
Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!
- При себе нужно обязательно иметь документы
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи (девушкам нельзя в шортах, мужчины могут надевать шорты ниже колен)
- Девушкам нельзя курить на локациях и при местных жителях
- Запрещено употреблять спиртные напитки в машине и на локациях
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Стартовали согласно графика и сразу же окунулись с головой в рассказы Мурада о Дагестане, о его легендах и не только!
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