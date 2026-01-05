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Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца

Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Наша программа минимум — влюбить вас в Дагестан! Вы увидите наш край глазами людей, выросших в этих горах. Откроете предания и традиции.

Пройдёте по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов. Увидите мощную ГЭС и пещеру, а также вкусно пообедаете.
5
142 отзыва
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни

По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.

🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью

В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.

Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.

Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

Сулакский каньон с высоты в Дубках

Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!

Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас у вашего отеля, по договорённости и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой хороший гид из нашей команды
  • Путешествуем на седане. За доплату возможно заменить транспорт на более комфортный: минивэн Honda Elysion, Toyota Alphard или Mercedes-Benz Viano — 2000 ₽, джип — 5000 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед (650-800 ₽/чел.)
  • Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ за группу
  • вход на Бархан (250 ₽/чел.)
  • посещение комплекса Пещера Нохъо — 2000 ₽
  • вход в пещеру (будние дни — 500 ₽/чел., выходные 700 ₽/чел.)
  • заезд на уникальную смотровую площадку ГЭС «Чиркейская» — 2000 ₽ за группу
  • прогулка на катере:
    — по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам — 16 000 ₽ за группу (только ваша группа будет со мной в катере)
    — присоединиться к другим туристам — 1600 ₽/чел.
    — по реке Сулак к Плачущим водопадам — 12 000 ₽ за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ). Дополнительно открываются смотровые и самый длинный зиплайн России
    — по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья — акцент на экстрим (молодежь в восторге) — 8000 ₽ за группу
  • зиплайн — 2000 ₽

Что надеть, взять с собой и другие особенности

Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!

  • При себе нужно обязательно иметь документы
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи (девушкам нельзя в шортах, мужчины могут надевать шорты ниже колен)
  • Девушкам нельзя курить на локациях и при местных жителях
  • Запрещено употреблять спиртные напитки в машине и на локациях

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
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«желание». Этот мальчик стал дипломированным гидом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюблённые в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана. Постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Посетили с Мурадом Сулакский каньон. Не описать всех эмоций, который мы испытали от красоты природы. Мурад прекрасный рассказчик истории мест, которые мы посещали! Ну, а про локации, которые мы посетили
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можно рассказывать бесконечно! Помимо туристических мест Мурад показал нам всю красоту Сулакского каньона с тех точек, которые знают только местные) и это было великолепно! Вся наша семья, осталась в восторге от экскурсии!!! Отдельное спасибо за чудесные фото, которые нам сделал Мурад, они великолепны!!!

Посетили с Мурадом Сулакский каньон. Не описать всех эмоций, который мы испытали от красоты природы. Мурад
Посетили с Мурадом Сулакский каньон. Не описать всех эмоций, который мы испытали от красоты природы. Мурад
Посетили с Мурадом Сулакский каньон. Не описать всех эмоций, который мы испытали от красоты природы. Мурад
Посетили с Мурадом Сулакский каньон. Не описать всех эмоций, который мы испытали от красоты природы. Мурад
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С
Дата посещения: 21 сен 2025
Все супер. Мурад первоклассный гид. Все посмотрели что хотели, было комфортно и весело
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Юрий
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Стартовали согласно графика и сразу же окунулись с головой в рассказы Мурада о Дагестане, о его легендах и не только!
Первой остановкой был
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бархан, казалось бы, просто песок, да не просто!
На всем протяжении пути в верх мы узнали о местных "жителях" бархана, некоторых даже повстречали и были это ящерки! Мурад поведал нас несколько легенд его образования, а так же научную точку зрения, но легенды звучат круче!
На спуске меня ждал сюрприз виде алычи, по которой я очень соскучился и это был подарок!
Очень богатый выбор сувениров оказался именно у бархана, имейте это ввиду!
По рекомендации Мурада, не успев проживать алычу, он посоветовал квас, сказав, что он как из нашего детства, и это правда!
Следующий пункт, по рекомендации, это кофе с урбечом, да, его делают много где, но там было очень вкусно и не по завышенной цене т. к. точка не туристическая, а для местных! За это отдельное спасибо!
Дальше нас ждал водопад эмоции и Ниагарский водопад это струйка воды!
Виды каньона не передаются словами и фотографиями, там надо быть!
Поездка на катере выдалась потрясающая, мы увидели нереальные виды и попили родниковой воды, услышали много исторических данных и легенд! И это было лишь начало!
По совету Мурада, мы сумели с экономить часть суммы, которую потратим в самом конце!
Забравшись на вершину и главную смотровую, был просто взрыв башки от увиденного, а с учётом, что я боюсь высоты, это было втройне страшно-красиво!
После основной смотровой посетили еще пару секретных мест, где еще нет туристов т. к. туда просто не доберутся стандартные микроавтобусы.
Посмотрели на плотину и водохранилище с высоты птичьего полета и отправились покорять водохранилище.
На те сэкономленные деньги мы решили прокатиться на супер скоростных катерах. Мокрые, счастливые и полные эмоции мы завершили наш день, который пролетел как миг, хотя шед уже 11 час нашей экскурсии!

На всем протяжении экскурсии Мурад погружал нас с истории, легенды и рассказы, что придавало дополнительный шарм поездке!
А еще я посылал сигналы вселенной, чтобы нам достался именно экскурсоводом Мурад, это потрясающий человек, профессионал своего дела. Он всегда подскажет и посоветует, чтобы этот день запомнился на всю жизнь!

Всем советую от меня, если Мурад что-то советует соглашайтесь безоговорочно!!! Все его советы попади 100 из 100!

До скорых встреч Дагестан, следующий заход будет в пятидневный тур, и конечно же с Мурадом!!

Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
Теперь есть разделение жизни до посещения каньона и после!
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Алиса
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это был один из лучших дней рождения за всю жизнь! Спасибо большое Мураду за это,
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за то, что сделал этот день незабываемым! 🎉✨🎈 Побывали на бархане Сарыкум, попробовали вкуснейший кофе с урбечом, поели в ресторанчике местной кухни в Главрыбе, с самых разных необыкновенных сторон посмотрели на Сулакский каньон, с ветерком и музыкой покатались на катере по Чиркейскому водохранилищу, в общем - вау!! Невероятно насыщенный и интересный получился день! Также спасибо большое Мураду за потрясающие фотографии и видео - видно взгляд профессионала! Посещение каждой локации и весь путь сопровождался интересными рассказами об этих местах, байками и шутками - было очень увлекательно и весело:))
Также отдельное спасибо Мураду за то, что сюрпризом устроил ну просто волшебнейшее чаепитие в невероятной красоты месте, с местным чаем и подарочком😍😍 В общем, Мурад сделал все, чтобы этот день вышел по настоящему особенным и волшебным - спасибо вам за это огромное, мы всей нашей компанией очень рады, что выбрали именно вас🙏😊🤩

Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это+2
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
Приезжали в Дагестан, чтобы отпраздновать день рождения, и я могу сказать со всей уверенностью - это
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Анна
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной машине, всем хватило места))) Гид Карим - отлично знает местность, историю республики, внимательный, вежливый,
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простой.
Поездка прошла в доброжелательной атмосфере. Виды, локации, остановки просто замечательны. Горы, карьеры, воздух - супер! В конце поездки нас ждал приятный бонус от гида - горный чай!!! Это было так приятно и необходимо после того как мы немного все замерзли)))
Спасибо за новую любовь к Дагестану! Посмотрела на Дагестан с "другого сезона"))) и это было также прекрасно на "рахате"))))))

Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной+1
Спасибо большое за замечательную экскурсию и хорошую организацию. Нас было 6 человек. Поездка на чистой комфортной
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Anna
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции просто переполняют. Мурад отличный гид, с хорошим чувством юмора. Мы очень много узнали про
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историю Дагестана. У нас были лучшие локации с прекрасными видами от которых захватывает дух! Можно сказать что, наша жизни разделилась на до и после. Мурад очень интересный рассказчик, который получает удовольствие от своей работы. Изначально мы взяли экскурсию на Сулакский каньон, но когда она закончилась, мы просто не могли расстаться с таким прекрасным гидом, как Мурад и на следующий же день поехали опять, но уже в горный Дагестан. Нет слов, чтобы описать всю красоту, которую мы увидели. Дагестан навсегда останется а нашем сердце… ❤️

Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
Наш гид, Мурад, это - «клубника, бомба, честно говоря.» Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие, эмоции
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