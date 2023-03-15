Сулакский каньон стал визитной карточкой Дагестана, а я вырос в посёлке неподалёку и знаю местность как свои 5 пальцев. Со мной вы не только увидите это мощное и суровое место, но и услышите истории, которых нет в интернете, ведь они передаются «своим» от старшего поколения. Полюбовавшись каньоном сверху, мы поедем на его дно, к реке Сулак, где прокатимся на моём личном катере (без доплат).

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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас из любого места в Махачкале или аэропорта. Дорога до первой остановки займёт где-то 1,5 часа — с видами за окном и моими историями они пройдут незаметно.

«Главрыба». Заедем на живописное форелевое хозяйство, где стоит попробовать вкусную местную рыбу. Также здесь есть разные развлечения: колесо обозрения, детские аттракционы, зиплайн, катамараны и т. д. Это место идеально для семей с детьми. Но если не захотите, не будем останавливаться.

Посёлок Дубки. Место, где я родился и вырос. Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона. Мы побываем на трёх основных:

Язык тролля — не каждый осмелится пройти по нему до конца.

Смотровая с видом на Чиркейскую дамбу — вторую по высоте в России. Вы узнаете, какое именно село затопили для обустройства водохранилища, какое количество людей обеспечивает электроэнергией Чиркейская ГЭС, и другие факты.

Площадка с одним из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры.

Обед. Если вы проголодаетесь, заедем в место, где готовят вкусные национальные блюда, но цены ниже, чем в той же «Главрыбе».

Прогулка на катере по каньону. Едем вниз по скалистой местности к реке Сулак. По дороге остановимся на Миатлинской ГЭС, а также проедем 800-метровый тоннель под скалой. И вот мы внизу каньона, у лазурной воды. Мы проедем на моём катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады. Вид каньона снизу совсем другой!

Если останется время и будут силы, можем включить в маршрут бархан Сарыкум (+2 часа к экскурсии).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я, мой отец или брат

Я заберу вас из удобного вам места в Махачкале или из аэропорта и по окончании отвезу обратно

В стоимость экскурсии входит транспорт, информационное сопровождение, катание на катере

Поездка проходит на новом УАЗ Патриот

Дополнительные расходы