Исследовать Сулакский каньон с местным жителем

Три головокружительных смотровых, Миатлинская ГЭС и поездка на собственном катере гида по каньону

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Сулакский каньон стал визитной карточкой Дагестана, а я вырос в посёлке неподалёку и знаю местность как свои 5 пальцев.

Со мной вы не только увидите это мощное и суровое место, но и услышите истории, которых нет в интернете, ведь они передаются «своим» от старшего поколения.

Полюбовавшись каньоном сверху, мы поедем на его дно, к реке Сулак, где прокатимся на моём личном катере (без доплат).
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас из любого места в Махачкале или аэропорта. Дорога до первой остановки займёт где-то 1,5 часа — с видами за окном и моими историями они пройдут незаметно.

«Главрыба». Заедем на живописное форелевое хозяйство, где стоит попробовать вкусную местную рыбу. Также здесь есть разные развлечения: колесо обозрения, детские аттракционы, зиплайн, катамараны и т. д. Это место идеально для семей с детьми. Но если не захотите, не будем останавливаться.

Посёлок Дубки. Место, где я родился и вырос. Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона. Мы побываем на трёх основных:

  • Язык тролля — не каждый осмелится пройти по нему до конца.
  • Смотровая с видом на Чиркейскую дамбу — вторую по высоте в России. Вы узнаете, какое именно село затопили для обустройства водохранилища, какое количество людей обеспечивает электроэнергией Чиркейская ГЭС, и другие факты.
  • Площадка с одним из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры.

Обед. Если вы проголодаетесь, заедем в место, где готовят вкусные национальные блюда, но цены ниже, чем в той же «Главрыбе».

Прогулка на катере по каньону. Едем вниз по скалистой местности к реке Сулак. По дороге остановимся на Миатлинской ГЭС, а также проедем 800-метровый тоннель под скалой. И вот мы внизу каньона, у лазурной воды. Мы проедем на моём катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады. Вид каньона снизу совсем другой!

Если останется время и будут силы, можем включить в маршрут бархан Сарыкум (+2 часа к экскурсии).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, мой отец или брат
  • Я заберу вас из удобного вам места в Махачкале или из аэропорта и по окончании отвезу обратно
  • В стоимость экскурсии входит транспорт, информационное сопровождение, катание на катере
  • Поездка проходит на новом УАЗ Патриот

Дополнительные расходы

  • Поездка к бархану: 1500 руб.
  • Обед: около 500 руб. с человека
  • Прогулка на лошадях: 200 руб. /10 мин. Вы можете кататься хоть час, я вас подожду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Смотровые площадки
Бархан Сарыкум
Язык Тролля
Каньоны

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