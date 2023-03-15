Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я заберу вас из любого места в Махачкале или аэропорта. Дорога до первой остановки займёт где-то 1,5 часа — с видами за окном и моими историями они пройдут незаметно.
«Главрыба». Заедем на живописное форелевое хозяйство, где стоит попробовать вкусную местную рыбу. Также здесь есть разные развлечения: колесо обозрения, детские аттракционы, зиплайн, катамараны и т. д. Это место идеально для семей с детьми. Но если не захотите, не будем останавливаться.
Посёлок Дубки. Место, где я родился и вырос. Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона. Мы побываем на трёх основных:
Язык тролля — не каждый осмелится пройти по нему до конца.
Смотровая с видом на Чиркейскую дамбу — вторую по высоте в России. Вы узнаете, какое именно село затопили для обустройства водохранилища, какое количество людей обеспечивает электроэнергией Чиркейская ГЭС, и другие факты.
Площадка с одним из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры.
Обед. Если вы проголодаетесь, заедем в место, где готовят вкусные национальные блюда, но цены ниже, чем в той же «Главрыбе».
Прогулка на катере по каньону. Едем вниз по скалистой местности к реке Сулак. По дороге остановимся на Миатлинской ГЭС, а также проедем 800-метровый тоннель под скалой. И вот мы внизу каньона, у лазурной воды. Мы проедем на моём катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады. Вид каньона снизу совсем другой!
Если останется время и будут силы, можем включить в маршрут бархан Сарыкум (+2 часа к экскурсии).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, мой отец или брат
Я заберу вас из удобного вам места в Махачкале или из аэропорта и по окончании отвезу обратно
В стоимость экскурсии входит транспорт, информационное сопровождение, катание на катере
Поездка проходит на новом УАЗ Патриот
Дополнительные расходы
Поездка к бархану: 1500 руб.
Обед: около 500 руб. с человека
Прогулка на лошадях: 200 руб. /10 мин. Вы можете кататься хоть час, я вас подожду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гусейн — ваша команда гидов в Махачкале
Всем привет! Я Гусейн, житель Дагестана. Родился и вырос в посёлке Дубки. Работаю в команде с отцом и братом. Мы знаем не только туристические маршруты, но и те, которые известны только коренным жителям посёлка. Мы пунктуальные и честные — вы можете забыть о хлопотах путешествия, наслаждаясь красотой и самобытностью моей малой родины. Каждый из нас хорошо владеет русским языком, водительский стаж более 10 лет. Во время путешествия расскажем вам истории, передаваемые от старшего поколения — таких не найти в интернете.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы