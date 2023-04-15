Сулакский каньон и бархан Сарыкум

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Наша экскурсия пройдёт по самыми красивыми местами Сулакского каньона. Мы увидим Чиркейское водохранилище, далее поднимемся в посёлок «Дубки» на смотровую площадку. Увидим каньон с самого высокого уровня, покатимся на катере по каньону.

Пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба». После всего этого красоты мы попадем в пустыню — бархан Сарыкум.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Незабываемые впечатления на всю жизнь.
  • Приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию по самым живописным местам Сулакского каньона. Наша первая остановка — Чиркейское водохранилище. Здесь вы сможете полюбоваться красотами природы, насладиться свежим воздухом и ощутить атмосферу настоящего путешествия. Затем мы отправимся в поселок «Дубки», где нас ждет впечатляющая смотровая площадка. С вершины, открывается уникальный вид на каньон — вы увидите мощь гор и бескрайние просторы.
  • Чтобы более полно ощутить красоты Сулакского каньона, мы совершим незабываемую поездку на катере. Вы будете сопровождать впечатляющий пейзаж каньона, восхитительные виды и ощущение свободы на воде. Активности сделают вас голодными, поэтому наш следующий шаг — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба». Здесь вы сможете попробовать свежайшую рыбу, приготовленную по традиционным рецептам.
  • И наконец, мы отправимся в бархан Сарыкум — пустынную местность, где вы сможете ощутить себя вдали от шума и суеты городской жизни, погрузиться в тишину и пространство бескрайней пустыни. Ощутите неповторимые ощущения в объятиях удивительной природы. Мы уверены, что наша экскурсия оставит незабываемые впечатления на всю жизнь и вы захотите вернуться сюда еще раз, чтобы снова насладиться красотами Сулакского каньона.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Полное сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Катание на катере
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Каньоны

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