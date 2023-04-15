Наша экскурсия пройдёт по самыми красивыми местами Сулакского каньона. Мы увидим Чиркейское водохранилище, далее поднимемся в посёлок «Дубки» на смотровую площадку. Увидим каньон с самого высокого уровня, покатимся на катере по каньону.
Пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба». После всего этого красоты мы попадем в пустыню — бархан Сарыкум.
Пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба». После всего этого красоты мы попадем в пустыню — бархан Сарыкум.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Незабываемые впечатления на всю жизнь.
- Приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию по самым живописным местам Сулакского каньона. Наша первая остановка — Чиркейское водохранилище. Здесь вы сможете полюбоваться красотами природы, насладиться свежим воздухом и ощутить атмосферу настоящего путешествия. Затем мы отправимся в поселок «Дубки», где нас ждет впечатляющая смотровая площадка. С вершины, открывается уникальный вид на каньон — вы увидите мощь гор и бескрайние просторы.
- Чтобы более полно ощутить красоты Сулакского каньона, мы совершим незабываемую поездку на катере. Вы будете сопровождать впечатляющий пейзаж каньона, восхитительные виды и ощущение свободы на воде. Активности сделают вас голодными, поэтому наш следующий шаг — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба». Здесь вы сможете попробовать свежайшую рыбу, приготовленную по традиционным рецептам.
- И наконец, мы отправимся в бархан Сарыкум — пустынную местность, где вы сможете ощутить себя вдали от шума и суеты городской жизни, погрузиться в тишину и пространство бескрайней пустыни. Ощутите неповторимые ощущения в объятиях удивительной природы. Мы уверены, что наша экскурсия оставит незабываемые впечатления на всю жизнь и вы захотите вернуться сюда еще раз, чтобы снова насладиться красотами Сулакского каньона.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Полное сопровождение гида-экскурсовода
- Что не входит
- Обед
- Катание на катере
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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