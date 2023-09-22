Путешествие в культурное и архитектурное наследие Чечни: экскурсия из Махачкалы
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Чечне, где вы будете поражены ее статностью, гордостью и великолепием.
Во время поездки вы посетите несколько удивительных мечетей и поднимитесь на смотровую площадку бизнес-центра «Грозный-сити», где вы сможете насладиться захватывающим видом на город во всей его красе. Эта экскурсия обещает быть незабываемым путешествием в культурное и архитектурное наследие Чечни.
Во время поездки вы посетите несколько удивительных мечетей и поднимитесь на смотровую площадку бизнес-центра «Грозный-сити», где вы сможете насладиться захватывающим видом на город во всей его красе. Эта экскурсия обещает быть незабываемым путешествием в культурное и архитектурное наследие Чечни.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Грозный Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Очарование Чечни: Мечети и великолепие Грозного.
- Чечня поразит статностью, гордостью и великолепием. Вы увидите ставшую визитной карточкой Грозного и всего региона мечеть «Сердце Чечни» одна из крупнейших в России и Европе. Мечеть построена в классическом османском стиле, стены которой отделаны мрамором, а расписывали мечеть мастера из Турции. Отправимся к новой достопримечательности республики-мечети «Гордость мусульман» На территории которой устроена парковая зона с 12 фонтанами, здесь высажено около 2000 деревьев и розовых кустов.
- Посетим мечеть «Сердце-матери» имени матери главы республики. Построена в стиле хайтек. Днем в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью особенно притягательна т. к. освещаются прилегающие территории разноцветными светодиодными лампами. А чтобы увидеть Грозный во всем его великолепии, поднимемся на смотровую площадку бизнес-центра Грозный-сити.
Важная информация:Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть закрытая одежда, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.
в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любое времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Что при посещении религиозных мест
- У женщин должна быть закрытая одежда
- На голове платок. Мужчинам запрещены шорты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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