Экскурсии по мусульманским местам Махачкалы

Найдено 4 экскурсии в категории «Мусульманские» в Махачкале, цены от 2 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«Вы полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Аргун — вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью «Сердце Матери» в стиле хай-тек»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
«Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • С
    Сапунова
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
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    пути рассказал много интересного о Дагестане, сопровождал нас в городах по маршруту и показывал лучшие места для фото, отвечал на массу наших вопросов. С Гидом нам повезло- Тамерлан веселый, общительный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Помог нам через день записаться на экскурсию в Сулакский каньон со скидкой. В каньон мы ездили с другим гидом, его зовут Азим. Он так же очень интересно рассказывал о местах, где мы проезжали, много шутил, создавая хорошее настроение группе. Не очень повезло с погодой: в горах опустился густой туман- и одну локацию на каньон мы не увидели. Порадовал вкусный обед в форелевом хозяйстве и красивый парк вокруг него.

    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное
  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Вот и закончилась великолепная экскурсия в Чечню, которую нам провёл великолепный гид и настоящий знаток своего дела Ахмед. Поездка с
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    ним прошла на одном дыхании. После ночного перелёта, в начале нашей экскурсии, он завёз нас в отличное кафе где мы смогли насладиться вкуснейшими национальными блюдами. Путешествуя по трём городам Чечни мы смогли узнать и воочию увидеть всё основные достопримечательности и красоты этих городов. Всё было просто великолепно. Спасибо за чудную экскурсию Ахмед.

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед (фамилию не знаем). Всё
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    наше путешествие можно описать несколькими словами: спокойно, безопасно, интересно, комфортно, душевно. Хотим выразить искренние слова благодарности. Безумно вкусный хлебушек, сладкая клубника, душевный обед. Наша благодарность этому настоящему дагестанцу БЕСКОНЕЧНА.

    16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед
  • Р
    Руслан
    15 мая 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная организация тура. Прекрасный гид Магомед и водитель Ханакай. Выражаю благодарность! Было интересно, весело, безопасно и очень гостеприимно.
  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень Нурмагомед. Всю дорогу он
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    рассказывал нам историю и интересные факты про Чечню и Дагестан. Было очень интересно и познавательно. И еще весело. Посетили Шали, Грозный, Аргун. Прекрасные мечети, Грозный- сити, вертолетную площадку, парк цветов, проспект Путина и многое другое. Все понравилось. А еще вкусная еда, красивые девушки в длинных платьях, бородатые мужчины. Чисто, красиво. Всем рекомендую турфирму,этого гида и водителя Магомеда.

    Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Мусульманские" можно забронировать 4 экскурсии от 2 850 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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