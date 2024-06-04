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По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ССапунова30 мая 2024Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
- ООлеся28 мая 2024Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
- ЕЕвгений22 мая 2024Вот и закончилась великолепная экскурсия в Чечню, которую нам провёл великолепный гид и настоящий знаток своего дела Ахмед. Поездка с
- ААнастасия17 мая 202416 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед (фамилию не знаем). Всё
- РРуслан15 мая 2024Отличная организация тура. Прекрасный гид Магомед и водитель Ханакай. Выражаю благодарность! Было интересно, весело, безопасно и очень гостеприимно.
- ГГалина28 апреля 2024Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень Нурмагомед. Всю дорогу он
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мечети и Соборы»
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