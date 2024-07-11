В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей

Посетить древний город-крепость и поучаствовать в мастер-классах - по вышивке и выпечке
Вы отправитесь в предгорные районы Дагестана и исследуете Кайтагский район с его богатым прошлым и самобытными традициями. Побываете в столице влиятельного средневекового государства. Узнаете историю развития и исчезновения целой культуры. Осмотрите древние святыни.

А после освоите особый вид вышивки и приготовите национальное блюдо, которое отведаете за чаепитием.
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Кала-Корейш

  • После трёх часов пути из Махачкалы мы доберёмся до древнего города. Ещё 2 км. пешком в гору — и мы на месте.
  • На вершине вы увидите памятники возрастом более тысячи лет: мавзолей кайтагских уцмиев, мечеть и кладбище средневековых захоронений с уникальными надгробиями.
  • Вы окажетесь в колыбели распространения ислама на землях современного Дагестана и поймёте, почему Кала-Корейш считается одним из важнейших паломнических центров в мусульманском мире.
  • И конечно, я расскажу о возникновении одного из самых могущественных феодальных образований на территории Дагестана. Вы узнаете, почему же оно пришло в упадок, а село вымерло и получило статус призрака.

Этномузей «Кайтаги»

  • Через час после выезда из Кала-Корейша мы приедем в музей, где пройдёт вторая часть программы.
  • Вас встретят в национальной одежде, с музыкой, танцами и пригласят на первый мастер-класс.
  • Вы узнаете об удивительном виде искусства, хорошо известном за пределами Дагестана и даже России. Вам расскажут историю возрождающегося ремесла и поделятся секретами вышивки. Вы научитесь нескольким приёмам вышивания магических узоров и сотворите небольшой сувенир, который заберёте с собой на память.
  • А затем вам предстоит второй мастер-класс, гастрономический. Под чутким руководством местных кулинарок вы испечёте в печи традиционное блюдо — чуду (лепёшка с начинкой).
  • После накроем стол и устроим душевное чаепитие.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено:
    — трансфер на внедорожнике Toyota Land Cruiser (для компании до 3 человек) или микроавтобусе Mercedes Sprinter
    — сопровождение гида
    — посещение этномузея
    — мастер-классы.
  • Большую часть пути мы преодолеем на транспорте, будет только одно пешее восхождение по горной тропе к Кала-Корейшу — протяжённость 2 км.
  • В качестве обеда предполагается чаепитие с лепёшками, которые вы приготовите на мастер-классе. Но если в дороге вам захочется перекусить, нам будет где сделать остановку.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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