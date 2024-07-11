Вы отправитесь в предгорные районы Дагестана и исследуете Кайтагский район с его богатым прошлым и самобытными традициями. Побываете в столице влиятельного средневекового государства. Узнаете историю развития и исчезновения целой культуры. Осмотрите древние святыни.
А после освоите особый вид вышивки и приготовите национальное блюдо, которое отведаете за чаепитием.
А после освоите особый вид вышивки и приготовите национальное блюдо, которое отведаете за чаепитием.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Кала-Корейш
- После трёх часов пути из Махачкалы мы доберёмся до древнего города. Ещё 2 км. пешком в гору — и мы на месте.
- На вершине вы увидите памятники возрастом более тысячи лет: мавзолей кайтагских уцмиев, мечеть и кладбище средневековых захоронений с уникальными надгробиями.
- Вы окажетесь в колыбели распространения ислама на землях современного Дагестана и поймёте, почему Кала-Корейш считается одним из важнейших паломнических центров в мусульманском мире.
- И конечно, я расскажу о возникновении одного из самых могущественных феодальных образований на территории Дагестана. Вы узнаете, почему же оно пришло в упадок, а село вымерло и получило статус призрака.
Этномузей «Кайтаги»
- Через час после выезда из Кала-Корейша мы приедем в музей, где пройдёт вторая часть программы.
- Вас встретят в национальной одежде, с музыкой, танцами и пригласят на первый мастер-класс.
- Вы узнаете об удивительном виде искусства, хорошо известном за пределами Дагестана и даже России. Вам расскажут историю возрождающегося ремесла и поделятся секретами вышивки. Вы научитесь нескольким приёмам вышивания магических узоров и сотворите небольшой сувенир, который заберёте с собой на память.
- А затем вам предстоит второй мастер-класс, гастрономический. Под чутким руководством местных кулинарок вы испечёте в печи традиционное блюдо — чуду (лепёшка с начинкой).
- После накроем стол и устроим душевное чаепитие.
Организационные детали
- В стоимость всё включено:
— трансфер на внедорожнике Toyota Land Cruiser (для компании до 3 человек) или микроавтобусе Mercedes Sprinter
— сопровождение гида
— посещение этномузея
— мастер-классы.
- Большую часть пути мы преодолеем на транспорте, будет только одно пешее восхождение по горной тропе к Кала-Корейшу — протяжённость 2 км.
- В качестве обеда предполагается чаепитие с лепёшками, которые вы приготовите на мастер-классе. Но если в дороге вам захочется перекусить, нам будет где сделать остановку.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Махачкале
Дорогие друзья! Вас приветствует аккредитованный гид Республики Дагестан. У меня огромный опыт в туризме. Будучи москвичкой, я несколько лет назад приехала в Дагестан и не смогла его забыть. Сегодня занимаюсьЗадать вопрос
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