Влюбиться в Дагестан за один день
Дагестан поразит вас волшебными пейзажами, которые напоминают фантастические фильмы.
Вы увидите бескрайнюю пустыню, горы, ущелья, каньоны и ярко-бирюзовые реки, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заглянете в форелевое хозяйство и узнаете множество интересных фактов о республике.
Вы увидите бескрайнюю пустыню, горы, ущелья, каньоны и ярко-бирюзовые реки, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заглянете в форелевое хозяйство и узнаете множество интересных фактов о республике.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Чиркейская ГЭС
- Буйнакский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриготовьтесь увидеть все самое-самое в Дагестане. Я покажу вам главные достопримечательности республики. В программе будут:
- бархан Сарыкум — второй по величине песчаный бархан в мире. Я расскажу о нем много любопытных фактов: как он образовался, какой климат здесь в разные сезоны, какие животные водятся и какие растения можно увидеть;
- Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана. Вы знали, что по глубине он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США? Вам надолго запомнятся его ущелья, каменистые утесы и извилистая река;
- прогулка на скоростном катере;
- Чиркейская ГЭС — гигантское лазурное водохранилище в окружении гор. Вы узнаете его технические особенности и историю создания;
- Буйнакский перевал — мы проедем по фантастически красивой горной дороге и сделаем остановки для фото в самых живописных местах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (комфортабельное авто)
- Полное сопровождение гида-экскурсовода
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Прогулка на катере
- Место начала и завершения?
- После бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Каньоны
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
10 часов
В тренде
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на проспекте Амет-Хана Султана
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
у места вашего проживания в черте города или по до...
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
1500012 000₽ за всё до 6 чел.