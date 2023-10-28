Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Влюбиться в Дагестан за один день

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Ответы на вопросы
Дагестан поразит вас волшебными пейзажами, которые напоминают фантастические фильмы.

Вы увидите бескрайнюю пустыню, горы, ущелья, каньоны и ярко-бирюзовые реки, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заглянете в форелевое хозяйство и узнаете множество интересных фактов о республике.
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Влюбиться в Дагестан за один день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
  • Буйнакский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетПриготовьтесь увидеть все самое-самое в Дагестане. Я покажу вам главные достопримечательности республики. В программе будут:

  • бархан Сарыкум — второй по величине песчаный бархан в мире. Я расскажу о нем много любопытных фактов: как он образовался, какой климат здесь в разные сезоны, какие животные водятся и какие растения можно увидеть;
  • Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана. Вы знали, что по глубине он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США? Вам надолго запомнятся его ущелья, каменистые утесы и извилистая река;
  • прогулка на скоростном катере;
  • Чиркейская ГЭС — гигантское лазурное водохранилище в окружении гор. Вы узнаете его технические особенности и историю создания;
  • Буйнакский перевал — мы проедем по фантастически красивой горной дороге и сделаем остановки для фото в самых живописных местах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (комфортабельное авто)
  • Полное сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Прогулка на катере
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Выездные
Сулакский каньон
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Каньоны

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