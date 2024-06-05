1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Вы узнаете, какое именно село затопили для обустройства водохранилища, какое количество людей обеспечивает электроэнергией Чиркейская ГЭС, и другие факты»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«По дороге также сделаем остановку у Ирганайского водохранилища, Гергебильской ГЭС и полюбуемся Салтинской тесниной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сердце Сулакского каньона
Побывать на территории Чиркейской ГЭС и полюбоваться живописной природой Дагестана
Начало: В районе северного автовокзала
«Затем отправимся знакомиться с Чиркейской ГЭС»
27 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
- ААлександр1 июня 2024Большое спасибо организаторам и персонально гиду Тимуру за очень увлекательную экскурсию! Прекрасный маршрут и интересный рассказ. Насладились великолепными видами и увлекательными историями. Однозначно рекомендуем.
- РРинат31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть и пообедать, запечатлить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Главрыбу. Однозначно рекомендую.
- ВВладислав27 мая 2024Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
- ТТимофей16 мая 2024Спасибо большое гиду Низаму за отлично составленный маршрут и замечательную экскурсию!
- ИИльсияр16 апреля 2024В Дагестане не первый раз и сталкивались с многими гидами. На сегодняшний день-Мухаммад для нас остался самым лучшим. Очень тактичный,
- ААртём1 марта 2024Магомед, ты лучший!
- ААнастасия6 февраля 2024Очень понравилась экскурсия, все было на высоте! Гид, организация, комфортный автомобиль и море интересных фактов! Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «ГЭС»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 9 600 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «ГЭС», 416 ⭐ отзывов, цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август