Экскурсии на ГЭС из Махачкалы

Найдено 4 экскурсии в категории «ГЭС» в Махачкале, цены от 9 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Вы узнаете, какое именно село затопили для обустройства водохранилища, какое количество людей обеспечивает электроэнергией Чиркейская ГЭС, и другие факты»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«По дороге также сделаем остановку у Ирганайского водохранилища, Гергебильской ГЭС и полюбуемся Салтинской тесниной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Сердце Сулакского каньона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сердце Сулакского каньона
Побывать на территории Чиркейской ГЭС и полюбоваться живописной природой Дагестана
Начало: В районе северного автовокзала
«Затем отправимся знакомиться с Чиркейской ГЭС»
27 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Большое спасибо организаторам и персонально гиду Тимуру за очень увлекательную экскурсию! Прекрасный маршрут и интересный рассказ. Насладились великолепными видами и увлекательными историями. Однозначно рекомендуем.
  • Р
    Ринат
    31 мая 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть и пообедать, запечатлить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Главрыбу. Однозначно рекомендую.
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть
  • В
    Владислав
    27 мая 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
    Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!
  • Т
    Тимофей
    16 мая 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Спасибо большое гиду Низаму за отлично составленный маршрут и замечательную экскурсию!
  • И
    Ильсияр
    16 апреля 2024
    Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
    В Дагестане не первый раз и сталкивались с многими гидами. На сегодняшний день-Мухаммад для нас остался самым лучшим. Очень тактичный,
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    знает хорошо историю, с чувством юмора, и самое главное- не срезает время себе в угоду, а стремится показать лучшие локации и ещё огромнейший плюс - круто фотографирует и подкидывает идеи 👍. Рекомендую однозначно!!!!!

  • А
    Артём
    1 марта 2024
    Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
    Магомед, ты лучший!
  • А
    Анастасия
    6 февраля 2024
    Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
    Очень понравилась экскурсия, все было на высоте! Гид, организация, комфортный автомобиль и море интересных фактов! Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие к Сулакскому каньону
  2. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  3. Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
  4. Сердце Сулакского каньона
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 9 600 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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