За 4 успеем максимум: познакомимся с историей Дагестана и побываем в старинным крепостях, помнящих Кавказскую войну, поплутаем по улочкам Дербента, побродим по заброшенному аулу-призраку и заглянем в пустующие дома, влюбимся в неприступные вершины и высокие скалы, отражающиеся в бирюзе вод. Из поездки вы привезёте не только сувениры и впечатления, но и кадры из самых необычных локаций. Фотографироваться будем на «языке тролля», на песчаных дюнах и многочисленных смотровых площадках.