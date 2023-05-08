Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах

Промчаться по Сулакскому каньону на катере и пообедать в персиковом саду

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За 4 успеем максимум: познакомимся с историей Дагестана и побываем в старинным крепостях, помнящих Кавказскую войну, поплутаем по улочкам Дербента, побродим по заброшенному аулу-призраку и заглянем в пустующие дома, влюбимся в неприступные вершины и высокие скалы, отражающиеся в бирюзе вод. Из поездки вы привезёте не только сувениры и впечатления, но и кадры из самых необычных локаций. Фотографироваться будем на «языке тролля», на песчаных дюнах и многочисленных смотровых площадках.
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, трекинг к Гамсутлю и закат в горах
Ближайшие даты:
8
мая
18
мая
29
мая
8
июн
19
июн
29
июн
10
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Можем встретить вас в городах КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск) в 01:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:00. Города КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск), 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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