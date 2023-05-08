Промчаться по Сулакскому каньону на катере и пообедать в персиковом саду
За 4 успеем максимум: познакомимся с историей Дагестана и побываем в старинным крепостях, помнящих Кавказскую войну, поплутаем по улочкам Дербента, побродим по заброшенному аулу-призраку и заглянем в пустующие дома, влюбимся в неприступные вершины и высокие скалы, отражающиеся в бирюзе вод. Из поездки вы привезёте не только сувениры и впечатления, но и кадры из самых необычных локаций. Фотографироваться будем на «языке тролля», на песчаных дюнах и многочисленных смотровых площадках.
Ближайшие даты:
8
мая
мая
18
мая
мая
29
мая
мая
8
июн
июн
19
июн
июн
29
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Можем встретить вас в городах КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск) в 01:00Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:00. Города КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск), 23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Махачкале
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
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