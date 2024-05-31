1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«В стоимость входит вкусный обед: хинкал аварский, чуду, плов, манты, абрикосовая каша с урбечем и др»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Пообедать свежепойманной форелью и попробовать напитки из кафе в скале»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ЕЕвгения25 мая 2024Спасибо за экскурсию! Погода решила нам подпортить впечатление, но благодаря гиду нам удалось увидеть замечательные виды и природную красоту Дагестана! 🫶🏼
- ООксана20 мая 2024В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
- ГГульнара18 мая 2024В Дагестан я приехала в первый раз с мамой, очень переживала, как перенесет эту поездку она. Экскурсию на Сулакский каньон
- ААнна7 мая 2024Отличная экскурсия от Магомеда! Время прошло незаметно, узнали много о Дагестане и его культуре. Магомед охотно отвечал на все наши вопросы.
- ТТатьяна7 мая 2024Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
- ННаталья14 апреля 2024Хотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшем гостеприимным уровне, начиная от встречи и до самого конца экскурсии ⛰️ все пожелания были учтены и выполнены! Обязательно вернемся! Всем от души рекомендуем!
- ЕЕвгений21 ноября 2023Поездка очень понравилась. Магомет очень хороший гид, ни куда не спешил, все можно было хорошо рассмотреть, много рассказывал и объяснял,
- AAnna12 ноября 2023Хочу выразить благодарность за отлично организованную поездку, все четко и на высоком уровне. Гид очень приятный и интересно рассказывающий молодой человек! Буду рекомендовать друзьям именно вас! 👌
- ООльга15 августа 2023Большое спасибо Тимуру за эту поездку! Все прошло идеально, показал красоты Сулакского каньона, и помог сделать все возможное и невозможное для исполнение моей маленькой мечты 🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «С обедом»
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