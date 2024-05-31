Экскурсии с обедом

Найдено 4 экскурсии в категории «С обедом» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«В стоимость входит вкусный обед: хинкал аварский, чуду, плов, манты, абрикосовая каша с урбечем и др»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Пообедать свежепойманной форелью и попробовать напитки из кафе в скале»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
    Спасибо за экскурсию! Погода решила нам подпортить впечатление, но благодаря гиду нам удалось увидеть замечательные виды и природную красоту Дагестана! 🫶🏼
    Спасибо за экскурсию! Погода решила нам подпортить впечатление, но благодаря гиду нам удалось увидеть замечательные видыСпасибо за экскурсию! Погода решила нам подпортить впечатление, но благодаря гиду нам удалось увидеть замечательные виды
  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
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    еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Магомед отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.

    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и
  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
    В Дагестан я приехала в первый раз с мамой, очень переживала, как перенесет эту поездку она. Экскурсию на Сулакский каньон
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    я хотела провести с Абдуллой, но он к сожалению был уже занят,. Спасибо большое Абдулле за организацию тура и за выбранный маршрут! Он посоветовал нам Гаджи, и мы ничуть не пожалели, что поехали с ним!!! Прошло все просто супер, экскурсию провел профессионально, очень интересно. У Гаджи легкая энергетика, с ним было очень легко и приятно находится! Огромное спасибо за незабываемую поездку, виртуозно, аккуратно умело водил машину, побывали в тех местах, куда бы с групповой экскурсией не попали бы!море впечатлений получили от этой поездки, просто влюбились в эти места!!! за что ставлю высокую оценку 5 с +, была бы возможность поставила бы 6 балов!Буду рекомендовать своим знакомым обязательно! Следующую поездку поедим только с Абдуллой и Гаджи-Мурадом! Мы очень довольны!!! Спасибо им!

    В Дагестан я приехала в первый раз с мамой, очень переживала, как перенесет эту поездку она
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    Отличная экскурсия от Магомеда! Время прошло незаметно, узнали много о Дагестане и его культуре. Магомед охотно отвечал на все наши вопросы.
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    За 10 часов увидели кучу разных головокружительных мест, отобедали вкусными нац блюдами, и сделали массу красивых фотогорафий всем коллегам на зависть. Рекомендуем для интересного и полезного времяпровождения.

    Отличная экскурсия от Магомеда!
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
    Хотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшем гостеприимным уровне, начиная от встречи и до самого конца экскурсии ⛰️ все пожелания были учтены и выполнены! Обязательно вернемся! Всем от души рекомендуем!
    Хотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшемХотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшемХотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшемХотим выразить благодарность за прекрасное проведенное время нашему гиду Мухтару! Сервис и организация была на высшем
  • Е
    Евгений
    21 ноября 2023
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Поездка очень понравилась. Магомет очень хороший гид, ни куда не спешил, все можно было хорошо рассмотреть, много рассказывал и объяснял,
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    было познавательно и интересно. Очень аккуратный водитель, в отличии от других водителей Дагистана😂. На обед заезжали к маме Магомеда. БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! Поели домашний Аварский хинкал, чуду и могое другое. Маме большое спасибо за обед и гостепримство. Увидели горы, ущелья, горные реки и водопады во всей красе, быт местных жителей в горных селениях. Было все суперрр, большое спасибо за проведенный день с нами. После такой экскурсии хочется еще раз вернуться в Дагестан.

  • A
    Anna
    12 ноября 2023
    Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
    Хочу выразить благодарность за отлично организованную поездку, все четко и на высоком уровне. Гид очень приятный и интересно рассказывающий молодой человек! Буду рекомендовать друзьям именно вас! 👌
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
    Большое спасибо Тимуру за эту поездку! Все прошло идеально, показал красоты Сулакского каньона, и помог сделать все возможное и невозможное для исполнение моей маленькой мечты 🥰
    Большое спасибо Тимуру за эту поездку! Все прошло идеально, показал красоты Сулакского каньона, и помог сделать

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
  4. Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "С обедом" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 13 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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