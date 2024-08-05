Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В горах в гостевом доме или в гостинице, размещение 2-3 местное, номера со всеми условиями.

Питание. В стоимость включено разнообразное 2-разовое питание (завтраки и обеды): в какой-то день рыба, в какой-то мясо, в какой-то национальная кухня.

Транспорт. Тур проходит на комфортных минивэнах Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Mersedes Sprinter, также имеются внедорожники.

Уровень сложности. Тур подойдёт абсолютно всем: и детям, и пожилым людям, но надо учитывать, что маршрут интенсивный и предполагает много пеших маршрутов и много времени в дороге.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.