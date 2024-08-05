С местным жителем по Дагестану: топовые локации, культура и природа

Посетить знаковые достопримечательности, погостить у местной хозяюшки и познакомиться с традициями
Берите с собой удобную обувь и хорошее настроение — мы отправляемся исследовать красоты горной республики.

Вы полюбуетесь глубоким каньоном с лазурной рекой, пройдётесь по мягкому песку бархана Сарыкум, увидите впечатляющие водопады,
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масштабные теснины и узнаете тайны мистического аула-призрака. Я познакомлю вас с историей возникновения Дагестана, его традициями, обычаями и бытом горцев. Вы отведаете блюда национальной кухни и прокатитесь на скоростном катере.

Мы посетим все «must-see» локации, которые настолько непохожи одна на другую, что может возникнуть ощущение, будто вы побывали сразу в нескольких странах.

С местным жителем по Дагестану: топовые локации, культура и природа
С местным жителем по Дагестану: топовые локации, культура и природа
С местным жителем по Дагестану: топовые локации, культура и природа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В горах в гостевом доме или в гостинице, размещение 2-3 местное, номера со всеми условиями.

Питание. В стоимость включено разнообразное 2-разовое питание (завтраки и обеды): в какой-то день рыба, в какой-то мясо, в какой-то национальная кухня.

Транспорт. Тур проходит на комфортных минивэнах Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Mersedes Sprinter, также имеются внедорожники.

Уровень сложности. Тур подойдёт абсолютно всем: и детям, и пожилым людям, но надо учитывать, что маршрут интенсивный и предполагает много пеших маршрутов и много времени в дороге.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Сарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилище

Встречаемся и едем к самому высокому бархану Европы — Сарыкум, известному тем, что тут снимали эпизоды фильма «Белое солнце пустыни». Каким образом среди степей появилась настоящая пустыня — до сих пор загадка.

Затем отправимся к визитной карточке Дагестана — Сулакскому каньону. На высокой скорости мы прокатимся по водам реки Сулак на катере, любуясь его отвесными каменными стенами. Зарядившись яркими эмоциями, сделаем паузу, чтобы подкрепиться — посетим местную ферму, где разводят форель, и вы отведаете свежайшую рыбу.

После поднимемся к верхним смотровым площадкам, откуда уже с высоты насладимся головокружительными видами каньона. Заключительной локацией этого дня станет Чиркейское водохранилище, одно из самых крупных на всём Северном Кавказе, которое питает пресной водой практически весь Дагестан. К вечеру доберёмся до гостиницы в горах, разместимся и отдохнём.

Обратите внимание: прогулка на катере может быть либо по каньону, либо по водохранилищу.

Сарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилище
2 день

Каменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и Итлятляр

Позавтракав с видом на горы, продолжим наше знакомство с достопримечательностями республики. Первыми посетим Каменные чаши — место среди нависающих скал, вход куда проходит через узкую пещеру. Затем побываем в экстрим-парке «Матлас»: полюбуемся водопадами, желающие смогут постоять под летящими струями воды и прокатиться на зиплайне над пропастью.

После приготовьтесь к гастрономическим радостям: сначала заедем в гости к местной жительнице Патимат, которая угостит вас своим фирменным национальным обедом. А на десерт вас ждёт «дагестанская нутелла» — урбеч. Побываем на мельнице, где его готовят, и вы не только попробуете это лакомство, но и узнаете секреты его приготовления.

Растрясти съеденное поможет прогулка — направимся к водопадам Итлятляр и Тобот, чьи мощь и высота впечатляют. Самые смелые могут испытать себя и прыгнуть с тарзанки. К вечеру вернёмся в наш отель в горах.

Каменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и ИтлятлярКаменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и ИтлятлярКаменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и ИтлятлярКаменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и Итлятляр
3 день

Салтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль

Этот день начнём с посещения Салтинского водопада, уникального тем, что находится он прямо в пещере, а путь к нему пролегает через завораживающую теснину. Нас ждёт целое приключение: идти придётся в сапогах, так как вода будет по колено — но не переживайте, сапоги мы вам предоставим. Кстати, именно тут снимали эпизоды к современному фильму «Бременские музыканты».

Затем побываем в Гунибском краеведческом музее. Вы познакомитесь с историей Кавказской войны и бытом горцев, сможете примерить национальные костюмы, а мы устроим вам классную фотосессию. После поднимемся на смотровую «Белые журавли», откуда откроется потрясающий вид на Гунибскую долину. Далее отправимся к Чохским террасам — именно в Дагестане впервые зародилось террасное земледелие и получило развитие по всему миру.

Кульминацией этого дня станет знаменитый аул-призрак Гамсутль. Я расскажу вам все легенды и тайны этого мистического места, а вам нужно будет запастись силами, так как путь предстоит нелёгкий, но он того стоит!

Салтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль
4 день

Язык Тролля, древние башни и Датунский храм, Карадахская теснина, возвращение в Махачкалу

Сегодня после завтрака побываем на знаменитом Языке Тролля — эффектной скале над пропастью, где получаются невероятные кадры. Посмотрим на Гоорские оборонительные башни, и мы расскажем вам, для чего их строили и какую функцию они выполняли.

Затем посетим древний Датунский храм 9-11 века — здесь вас ждёт рассказ об истории его строительства и развитии христианства на Кавказе. В завершении отправимся в Карадахскую теснину, путь к которой ведёт через живописный лес с небольшой речушкой. Желающие смогут дойти до самой императорской тропы. После — выезд в Махачкалу.

Язык Тролля, древние башни и Датунский храм, Карадахская теснина, возвращение в МахачкалуЯзык Тролля, древние башни и Датунский храм, Карадахская теснина, возвращение в МахачкалуЯзык Тролля, древние башни и Датунский храм, Карадахская теснина, возвращение в Махачкалу

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи)
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи и заповедники
  • Прогулка на катере (по каньону либо водохранилищу)
  • Сопровождение гидом
  • Кофе-паузы в живописных местах
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Питание вне программы (ужины)
  • По согласованию можно провести тур индивидуально только для вашей компании в любые удобные для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 09:00. Встречаем в аэропорту тех, кто прилетит в день старта тура, и на парковке торгового центра «Этажи» тех, кто прилетел накануне
Завершение: Махачкала, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумВодопад ТоботГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопад4-дневные турыЧиркейское водохранилищеИз центраИз аэропорта

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