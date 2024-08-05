Вы полюбуетесь глубоким каньоном с лазурной рекой, пройдётесь по мягкому песку бархана Сарыкум, увидите впечатляющие водопады,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В горах в гостевом доме или в гостинице, размещение 2-3 местное, номера со всеми условиями.
Питание. В стоимость включено разнообразное 2-разовое питание (завтраки и обеды): в какой-то день рыба, в какой-то мясо, в какой-то национальная кухня.
Транспорт. Тур проходит на комфортных минивэнах Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Mersedes Sprinter, также имеются внедорожники.
Уровень сложности. Тур подойдёт абсолютно всем: и детям, и пожилым людям, но надо учитывать, что маршрут интенсивный и предполагает много пеших маршрутов и много времени в дороге.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Сарыкум, Сулакский каньон с воды и с высоты, обед на форелевой ферме, Чиркейское водохранилище
Встречаемся и едем к самому высокому бархану Европы — Сарыкум, известному тем, что тут снимали эпизоды фильма «Белое солнце пустыни». Каким образом среди степей появилась настоящая пустыня — до сих пор загадка.
Затем отправимся к визитной карточке Дагестана — Сулакскому каньону. На высокой скорости мы прокатимся по водам реки Сулак на катере, любуясь его отвесными каменными стенами. Зарядившись яркими эмоциями, сделаем паузу, чтобы подкрепиться — посетим местную ферму, где разводят форель, и вы отведаете свежайшую рыбу.
После поднимемся к верхним смотровым площадкам, откуда уже с высоты насладимся головокружительными видами каньона. Заключительной локацией этого дня станет Чиркейское водохранилище, одно из самых крупных на всём Северном Кавказе, которое питает пресной водой практически весь Дагестан. К вечеру доберёмся до гостиницы в горах, разместимся и отдохнём.
Обратите внимание: прогулка на катере может быть либо по каньону, либо по водохранилищу.
Каменная чаша, Матлас, обед у местной жительницы, водопады Тобот и Итлятляр
Позавтракав с видом на горы, продолжим наше знакомство с достопримечательностями республики. Первыми посетим Каменные чаши — место среди нависающих скал, вход куда проходит через узкую пещеру. Затем побываем в экстрим-парке «Матлас»: полюбуемся водопадами, желающие смогут постоять под летящими струями воды и прокатиться на зиплайне над пропастью.
После приготовьтесь к гастрономическим радостям: сначала заедем в гости к местной жительнице Патимат, которая угостит вас своим фирменным национальным обедом. А на десерт вас ждёт «дагестанская нутелла» — урбеч. Побываем на мельнице, где его готовят, и вы не только попробуете это лакомство, но и узнаете секреты его приготовления.
Растрясти съеденное поможет прогулка — направимся к водопадам Итлятляр и Тобот, чьи мощь и высота впечатляют. Самые смелые могут испытать себя и прыгнуть с тарзанки. К вечеру вернёмся в наш отель в горах.
Салтинский водопад, краеведческий музей, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль
Этот день начнём с посещения Салтинского водопада, уникального тем, что находится он прямо в пещере, а путь к нему пролегает через завораживающую теснину. Нас ждёт целое приключение: идти придётся в сапогах, так как вода будет по колено — но не переживайте, сапоги мы вам предоставим. Кстати, именно тут снимали эпизоды к современному фильму «Бременские музыканты».
Затем побываем в Гунибском краеведческом музее. Вы познакомитесь с историей Кавказской войны и бытом горцев, сможете примерить национальные костюмы, а мы устроим вам классную фотосессию. После поднимемся на смотровую «Белые журавли», откуда откроется потрясающий вид на Гунибскую долину. Далее отправимся к Чохским террасам — именно в Дагестане впервые зародилось террасное земледелие и получило развитие по всему миру.
Кульминацией этого дня станет знаменитый аул-призрак Гамсутль. Я расскажу вам все легенды и тайны этого мистического места, а вам нужно будет запастись силами, так как путь предстоит нелёгкий, но он того стоит!
Язык Тролля, древние башни и Датунский храм, Карадахская теснина, возвращение в Махачкалу
Сегодня после завтрака побываем на знаменитом Языке Тролля — эффектной скале над пропастью, где получаются невероятные кадры. Посмотрим на Гоорские оборонительные башни, и мы расскажем вам, для чего их строили и какую функцию они выполняли.
Затем посетим древний Датунский храм 9-11 века — здесь вас ждёт рассказ об истории его строительства и развитии христианства на Кавказе. В завершении отправимся в Карадахскую теснину, путь к которой ведёт через живописный лес с небольшой речушкой. Желающие смогут дойти до самой императорской тропы. После — выезд в Махачкалу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи)
- Питание по программе
- Входные билеты в музеи и заповедники
- Прогулка на катере (по каньону либо водохранилищу)
- Сопровождение гидом
- Кофе-паузы в живописных местах
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Питание вне программы (ужины)
- По согласованию можно провести тур индивидуально только для вашей компании в любые удобные для вас даты