В Дагестане всё самое-самое: старинное, высокое, глубокое и уникальное. Едем, и вы убедитесь сами! Прогуляетесь по самому южному городу России Дербенту, посмотрите на оригинальный корабль-самолёт, посетите многовековые сёла Чох, Гамсутль и Гуниб, потрогаете песок загадочного бархана Сарыкум и восхититесь цветом воды реки Сулак и Чиркейского водохранилища. Головокружительные виды гор, каньонов и водопадов прилагаются!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.

Возможно участие с детьми от 12 лет.