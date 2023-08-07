Едем, и вы убедитесь сами! Прогуляетесь по самому южному городу России Дербенту, посмотрите на оригинальный корабль-самолёт, посетите многовековые сёла Чох, Гамсутль и Гуниб, потрогаете песок загадочного бархана Сарыкум и восхититесь цветом воды реки Сулак и Чиркейского водохранилища. Головокружительные виды гор, каньонов и водопадов прилагаются!
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. 1-й день будем жить в Дербенте в комфортабельном отеле на берегу Каспийского моря.
2-й и 3-й дни в горном Дагестане — в гостевом доме с отдельными комнатами, душевой, санузлом.
4-й и 5-й дни — гостиничный комплекс «Главрыба» или спа-отель «Сарыкум».
Размещение двухместное
Питание. Завтраки в гостиницах, обеды и ужины в кафе и ресторанах (национальная кухня)
Программа тура по дням
Дербент, экраноплан «Лунь»
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и начинаем наше путешествие. Сначала отправимся в один из самых древних и самый южный город России, расположенный на западном побережье Каспия. С холма, у входа в крепость Нарын-Кала (6 век), с основания которой и началась история Дербента, полюбуемся панорамой моря и современных построек. Прогуляемся по узким улочкам Старого города: посмотрим на старинные ворота, барельефы с арабской вязью, увидим колоритный быт местных жителей.
Пообедаем в кафе традиционными блюдами кавказской кухни и продолжим экскурсию посещением Джума-мечети — самой старинной из действующих мечетей России, где дербентцы совершают пятничный намаз.
Спустимся к пляжу, чтобы осмотреть ракетный корабль-самолёт — экраноплан проекта «Лунь», построенный в 80-х годах. Сохранённый активистами от утилизации, ракетоносец в дальнейшем должен стать центральным экспонатом военно-патриотического парка, строительство которого ведётся в Дербенте.
После ужина заселимся в отель на берегу.
Гунибский район: древние сёла и подземный водопад
Чох. После завтрака выезжаем в село Чох — древний аул-крепость, гармонично вписанный в горный ландшафт. Здесь была найдена стоянка неолита — одно из самых древних поселений человека на территории Европы. Считается, что через Чох проходил маршрут Великого Шёлкового пути. Здесь сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура: крутые склоны застроены 2-3-этажными домами с арками, закруглёнными окнами и длинными застекленными верандами. Хаотичные брусчатые улочки, жёлтый цвет природного камня и этажность застройки придают Чоху вид средневекового восточного города.
Гамсутль. Далее мы направимся в высокогорное село Гамсутль — древнюю сказку Дагестана, которой почти 2000 лет. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был достаточно населённым, ещё в прошлом столетии здесь работали магазины, больница и родильное отделение. Но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, отправляясь в крупные и менее труднодоступные населённые пункты, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь его называют селом-призраком.
Водопад. Следующей локацией станет Салтинский подземный водопад в селе Салта, памятник природы республиканского значения. Ущелье, ведущее к водопаду, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.
Завершим день в селе Гуниб, простирающемся на одноимённом плато на высоте 1500 метров над уровнем моря. Поужинаем и заселимся в отель.
Гоор, Карадахская теснина, Гунибская крепость
Сегодня посетим башенный комплекс в селе Гоор, расположенный на вершине горы на краю отвесного обрыва. В прошлом здесь было 7 башен и прилегающие к ним двухэтажные жилые дома. До наших дней сохранились 3 оборонительные башни высотой 15-20 метров. Отсюда открываются потрясающие виды, можно даже предположить, где проходит граница с Грузией.
Рядом с аулом Старый Гоор находится знакомый многим по фотографиям «Язык Тролля» — 5-метровый скальный выступ над пропастью, названный в честь известной норвежской скалы. Сфотографируемся на нём и полюбуемся невероятными пейзажами долины Аварского Койсу.
Затем отправимся в Карадахскую теснину — ущелье протяжённостью полкилометра и максимальной шириной 5 м, с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены.
Вернёмся в Гуниб и прогуляемся к Гунибской крепости — свидетельнице Кавказской войны и историческому памятнику Дагестана. Последний оплот имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года.
Водопад, пещеры, водохранилище
Тобот. Завтракаем и едем в посёлок Хунзах, в километре от которого находится водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Полюбуемся мощным потоком, срывающимся на дно глубокого каньона.
Побываем в Каменной чаше (Матлаские пещеры) на высокогорном плато — три скалистых «зала», соединенных узкими проходами. Здесь прохладно даже летом, а стены теснины покрыты цветами и разноцветным мхом.
В посёлке Дубки со смотровой площадки насладимся захватывающими видами.
Посетим Чиркейское водохранилище на реке Сулак в 140 километрах от места слияния с Каспийским морем, созданное для возведения ГЭС. Резервуар также используется для водоснабжения региона и рыболовства. Берега ярко-голубого водоёма изрезаны и живописны, напоминают фьорды Норвегии.
В завершении дня едем на ужин в «Нескучный сад Салмановых» — колоритное место со своими виноградниками и персиковыми садами, где, разместившись на топчанах или лавочках, покрытых коврами, попробуем ароматные местные блюда. Затем заселимся в отель.
Водная прогулка и бархан Сарыкум
Сулакский коньон. В финальный день нашего путешествия первым делом отправимся в Сулакский каньон, достигающий 1920 метров в глубину и превосходящий знаменитый каньон Колорадо в США. Творение природы состоит из трёх отдельных ущелий, разделённых террасами. Насыщенный синий цвет реки Сулак, словно лентой вьющейся между высоких скалистых берегов, — картина, которую трудно забыть. Это место облюбовано туристами для фотосессий. Нас же здесь ждёт впечатляющая прогулка на катерах.
Бархан. Далее едем в пустыню среди гор — бархан Сарыкум, признанный геологами вторым в мире по величине, и происхождение которого — до сих пор загадка для учёных. Говорят, внешний вид бархана сформировался около четырёх тысяч лет назад. Здесь встречаются эндемичные растения и животные, а фантастический пейзаж был запечатлён в фильме «Белое солнце пустыни».
Нагулявшись по мягкому песку, едем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт Махачкалы
- Завтраки в отелях, ужины во 2-й и 3-й день в гостевом доме, горный чай и перекус
- Проживание в отелях по маршруту (двухместное размещение)
- Передвижение на комфортабельных внедорожниках «Toyota Land Cruiser»
- Сопровождение водителями-гидами
- Все билеты и сборы
- Прогулка на катерах по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Ужины в 1-й и 4-й дни, обеды
- Личные расходы
- Проведение тура индивидуально (стоимость по запросу)