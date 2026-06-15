Описание тура
Организационные детали
Как одеваться? Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.
Возьмите с собой:
— одежду и обувь (тёплая кофта, куртка, удобные ботинки или кроссовки)
— личные вещи (мыло, зубная щётка, паста, лекарства личные)
— купальник
Программа тура по дням
Знакомство с Дербентом
Встречаемся и отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент. По приезде погуляем по крепости Нарын-Кала с мощными стенами, пройдёмся по старым кварталам — магалам. Увидим «каспийского монстра» на побережье — экраноплан «Лунь» — и узнаем его историю.
Вечером познакомимся друг с другом поближе за ужином на море.
Сулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сегодня вы увидите самую известную достопримечательность республики — Сулакский каньон. Он глубже легендарного американского каньона на 120 метров! Прокатимся по нему на катере, полюбуемся изумрудно-бирюзовым цветом Чиркейского водохранилища.
Побываем на бархане Сарыкум, единственной пустыне в России, пообедаем форелью или бараниной в аутентичном ресторане. Встретим закат на нетуристической смотровой площадке с видом на Сулак и отправимся в высокогорье.
Аул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопад
Сегодня исследуем самый таинственный аул-призрак Дагестана — Гамсутль, который находится высоко в горах в окружении головокружительных видов. Вы узнаете историю села, где когда-то кипела жизнь, а сейчас гуляет лишь вольный ветер и иногда заглядывают путешественники.
Затем вас ждёт экскурсия по высокогорному аулу Гуниб. Вы полюбуетесь чарующими пейзажами, узнаете историю предводителя Шамиля и заберётесь на крепость.
После побываем на необычном Салтинском водопаде, который находится под землёй. При подходящей погоде встретим закат в живописном месте на смотровой площадке.
Гоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулка
Завтракаем и отправляемся в одно из самых фотогеничных мест Дагестана — город башен Гоор. Постоим на знаменитом скальном выступе над высоким обрывом — «Языке Тролля» — и сделаем классные кадры.
После обеда побываем на нетуристической смотровой, где полюбуемся горными вершинами. Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях.
Карадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чаша
Утром едем в Карадахскую теснину — вы увидите ущелье нереальной красоты! После отправляемся в край водопадов — Хунзах, где вас ждут не только потрясающие виды, но и знакомство с историей. Посетим лабиринты необычного ущелья Каменная чаша.
Пообедав в аутентичном кафе, побываем на мельнице, где готовят традиционную полезную сладость — урбеч. Прогуляемся по живописному каньону, любители экстрима смогут прокатиться на зиплайне и тарзанке.
Далее отправляемся в сторону аэропорта, куда прибудем к вечерним рейсам. По пути заедем на Ирганайское водохранилище, обрамлённое необычными тёмными скалами.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Ежедневные фотосессии
- Кулинарный мастер-класс
- Конная прогулка
- Часовое посещение финской сауны в горном отеле
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- Проживание
- Катание на зиплайне (по желанию)