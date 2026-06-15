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Топовые и неизвестные локации Дагестана: невероятные пейзажи и увлекательные активности

Увидеть главные достопримечательности, прокатиться на катере и полюбоваться закатами в окружении гор
Это путешествие насыщено красотой природных мест! Мы исследуем древние улицы Дербента и высокогорные аулы Гамсутль, Гуниб и Гоор, прокатимся верхом на лошадях и на катере по реке и водохранилищу, насладимся
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видами водопадов.

Посетим самые известные места республики — Сулакский канон, бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище — и заглянем в неизведанные уголки. Полюбуемся горами, от которых захватывает дух.

Посмотрим, как готовят урбеч на настоящей мельнице, отведаем форели или баранины и сделаем много потрясающих кадров. Мы не бегаем по достопримечательностям, а неспешно любуемся новыми местами и смакуем новый опыт.

5
11 отзывов
Топовые и неизвестные локации Дагестана: невероятные пейзажи и увлекательные активности
Топовые и неизвестные локации Дагестана: невероятные пейзажи и увлекательные активности
Топовые и неизвестные локации Дагестана: невероятные пейзажи и увлекательные активности

Описание тура

Организационные детали

Как одеваться? Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.
Возьмите с собой:
— одежду и обувь (тёплая кофта, куртка, удобные ботинки или кроссовки)
— личные вещи (мыло, зубная щётка, паста, лекарства личные)
— купальник

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дербентом

Встречаемся и отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент. По приезде погуляем по крепости Нарын-Кала с мощными стенами, пройдёмся по старым кварталам — магалам. Увидим «каспийского монстра» на побережье — экраноплан «Лунь» — и узнаем его историю.

Вечером познакомимся друг с другом поближе за ужином на море.

Знакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с Дербентом
2 день

Сулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

Сегодня вы увидите самую известную достопримечательность республики — Сулакский каньон. Он глубже легендарного американского каньона на 120 метров! Прокатимся по нему на катере, полюбуемся изумрудно-бирюзовым цветом Чиркейского водохранилища.

Побываем на бархане Сарыкум, единственной пустыне в России, пообедаем форелью или бараниной в аутентичном ресторане. Встретим закат на нетуристической смотровой площадке с видом на Сулак и отправимся в высокогорье.

Сулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
3 день

Аул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопад

Сегодня исследуем самый таинственный аул-призрак Дагестана — Гамсутль, который находится высоко в горах в окружении головокружительных видов. Вы узнаете историю села, где когда-то кипела жизнь, а сейчас гуляет лишь вольный ветер и иногда заглядывают путешественники.

Затем вас ждёт экскурсия по высокогорному аулу Гуниб. Вы полюбуетесь чарующими пейзажами, узнаете историю предводителя Шамиля и заберётесь на крепость.

После побываем на необычном Салтинском водопаде, который находится под землёй. При подходящей погоде встретим закат в живописном месте на смотровой площадке.

Аул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль, Гуниб, Салтинский водопад
4 день

Гоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулка

Завтракаем и отправляемся в одно из самых фотогеничных мест Дагестана — город башен Гоор. Постоим на знаменитом скальном выступе над высоким обрывом — «Языке Тролля» — и сделаем классные кадры.

После обеда побываем на нетуристической смотровой, где полюбуемся горными вершинами. Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях.

Гоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулкаГоор, «Язык Тролля», смотровая площадка и конная прогулка
5 день

Карадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чаша

Утром едем в Карадахскую теснину — вы увидите ущелье нереальной красоты! После отправляемся в край водопадов — Хунзах, где вас ждут не только потрясающие виды, но и знакомство с историей. Посетим лабиринты необычного ущелья Каменная чаша.

Пообедав в аутентичном кафе, побываем на мельнице, где готовят традиционную полезную сладость — урбеч. Прогуляемся по живописному каньону, любители экстрима смогут прокатиться на зиплайне и тарзанке.

Далее отправляемся в сторону аэропорта, куда прибудем к вечерним рейсам. По пути заедем на Ирганайское водохранилище, обрамлённое необычными тёмными скалами.

Карадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато, Матлас и Каменная чаша

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Ежедневные фотосессии
  • Кулинарный мастер-класс
  • Конная прогулка
  • Часовое посещение финской сауны в горном отеле
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Катание на зиплайне (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Привет, я Юля и я фанат путешествий) Путешествия для меня не работа, не хобби, а просто жизнь. Я ушла из офисной работы, где 20 лет организовывала мероприятия, пресс-туры и фотосессии, и
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теперь занимаюсь своим любимым делом — создаю путешествия со смыслом в сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-Восточная Азия, Алтай, Байкал). Составляю интересные и разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения, и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип — главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы выезд превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя! Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в поездке, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
А
Мы с супругом впервые отправились в Дагестан и остались под большим впечатлением! В течение недели благодаря организаторам удалось полностью погрузиться в колорит этого удивительного региона, полюбоваться потрясающими пейзажами и попробовать
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местные блюда. Местные жители поразили нас своей теплой гостеприимностью, везде относились как к желанным гостям. Этот край оставляет желание вернуться снова, и мы точно планируем повторить путешествие, только с теми же сопровождающими. Спасибо им за такие яркие эмоции — мы очень ценим и уже скучаем! 😊

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Д
Это было моё первое путешествие такого формата, и оно превзошло все ожидания. Мы с женой прилетели немного раньше, быстро забрали вещи и без проблем связались с группой. Нас всего четверо,
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что оказалось очень удобно — легко разместились в машине, без толкотни и суеты.
За неделю мы посетили массу удивительных мест, но словами эту красоту не описать — её нужно увидеть самому. Каждый день приносил что-то новое и интересное. Нас даже неожиданно пригласили на шикарную свадьбу в одном из отелей уже в первый день, что стало настоящим сюрпризом. Кроме того, после одной из экскурсий местный житель пригласил нас к себе домой, где мы вкусно поели, выпили чай и просто отлично провели время — настоящее гостеприимство, которое запомнится надолго.
Программа была отлично продумана: переезды не утомляли, а виды из окна буквально завораживали — горы, небольшие деревушки, серпантинные дороги. Питание было обильным и разнообразным, голодать не пришлось ни разу. Отдельно отмечу водителя — он аккуратно и профессионально вел машину, что добавляло спокойствия к поездке.
Команда, которая с нами работала, действительно помогает почувствовать настоящую атмосферу этого края — его природу и быт. Единственное, что не получилось — совместить поездку с плаванием, но, учитывая, что мы ездили осенью, это понятно. Теперь у меня есть повод вернуться сюда летом. Ещё одно яркое впечатление — прогулка на лошадях по горным тропам, которая оставила сильные эмоции.
В целом, это было незабываемо, впервые попробовал такой формат путешествия, и он мне очень понравился. Спасибо организаторам за их профессионализм и терпение — этот опыт вдохновил меня путешествовать дальше в том же духе!

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В
Дагестан необычный край, который оставил у меня много впечатлений. За неделю тура удалось увидеть основные достопримечательности и заглянуть в несколько мест, куда редко попадают туристы. В каждодневной программе было по
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2-3 локации, между которыми нас возили на удобном минивэне. Пешие прогулки не были слишком утомительными, но иногда приходилось идти по грязи, так что будьте готовы к такому нюансу. В середине тура устроили день без переездов, чтобы немного передохнуть: гуляли в горах, катались на лошадях и даже сходили в баню — отличное разнообразие! Организаторы гибко подстраивались под погоду и настроение группы, и казалось, что любые неожиданные моменты они решают легко.
Кроме осмотра достопримечательностей, путешествие запомнилось и вкусной кухней. В стоимость тура входили завтраки и ужины, а обеды можно было докупить за небольшую сумму. Каждый приём пищи превращался в настоящий праздник с множеством блюд, будто на праздничном столе — было много и сытно. Завтраки и ужины проходили на базе проживания, а обеды — в кафе или гостевых домах по пути, и всюду еда была домашней и вкусной. За все дни попробовали много национальных блюд, поэтому можно сказать, что в этом туре присутствовал и гастрономический элемент. Ночёвки проходили в разных местах — почти каждый вечер новое жильё, чтобы утром не тратить время на дорогу. В середине тура три ночи провели на уютной горной базе, которая особенно запомнилась комфортом и атмосферой.
Руководительница группы создала приятную и дружелюбную обстановку, благодаря чему в коллективе были люди разного возраста, но общение шло легко и интересно. В туре часто встречались встречи с местными жителями — гидами и хозяевами гостевых домов, что помогло лучше понять культуру региона. Информации давали достаточно, не перегружая, что было очень удобно. Особенно запомнилась забота организаторов — они не просто вели программу, а действительно старались сделать путешествие комфортным. Несколько раз нас останавливали на неожиданный чай, подкармливали в дороге, организовали проезд по закрытой трассе, чтобы не тратить время, и много других мелочей, которые создавали атмосферу тепла и взаимопонимания. Благодарю за такое отношение и внимание!

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Ш
Хочется сразу предупредить: поездка с Юлией и ее группой вызывает настолько сильные эмоции, что хочется возвращаться снова и снова. Едва приземлившись в Москве после полета из Махачкалы, я уже думал
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о том, когда смогу снова побывать в Дагестане. Воспоминания о путешествии вызывают улыбку, и окружающие иногда смотрят на меня с удивлением. Панорамы Дагестана впечатляют так сильно, что ни одна фотография не сможет передать всей глубины ощущений. К тому же, будьте готовы к обилию вкусной еды, гостеприимство здесь на высоте, и отказаться не получится, ведь хозяева щедро накрывают столы. Если вас не пугает такой подход, то добро пожаловать в этот по-настоящему удивительный и запоминающийся край! Я точно вернусь и только в компании этой команды, ведь другого варианта просто нет.

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А
Провели в Дагестане просто незабываемую неделю. Огромное спасибо Юлии, Магомеду, Раджабу и Рамазану! С самого начала прогулки по горам не мог остановиться снимать — там такая природа, что глаз не
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отвести. Переезды прошли очень комфортно — водитель просто молодец, ездил аккуратно, а джип оказался просторным, мы вдвоём с четырьмя туристами удобно влезли. Магомед, ты отличный водитель и приятный собеседник, так держать! Отели соответствовали тому, что обещали — номера хоть и простые, но всегда двуспальные и с отдельной ванной комнатой, где был душ с горячей водой. Гиды на местах тоже супер, интересно слушать рассказы тех, кто вырос именно там. Особенно запомнился Шамиль из Гуниба — так здорово подготовлен, жаль только, что дождь мешал дослушать. Еда была очень вкусная и в достатке. Было приятно, что везде к нам относились тепло, как к своим — действительно домашняя атмосфера, хочется, чтобы так и осталось. Ещё было классно попробовать новые вещи — впервые катались на сапах по чистейшему тёплому водохранилищу и ездили на лошадях по горной дороге, и то и другое запомнилось надолго.

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Т
Прошло уже две недели, а я до сих пор не могу прийти в себя от эмоций. Пишу, когда голова еще ясная, но чувства так и не утихают, и, похоже, это
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надолго☺️ Честно, я думала, что просто останусь довольна, но получилось намного сильнее! Все было настолько ярко, зажигательно и необычно, что это просто взрыв эмоций. День рождения, который отмечала там, стал самым запоминающимся за последние годы… были и торт, и свечи, и танцы, и лезгинка, и море поздравлений — организаторы сделали все, чтобы этот день навсегда остался в памяти❤️ Со своим мужем мы все еще вспоминаем каждый момент, проведенный в Дагестане, настолько всё было легко, продуманно и будто по-дружески.
От души спасибо организаторам — за эмоции, за память, за тот самый шрам на сердце… такой настоящий след любви к Дагестану😍 Вы настоящие профи и большие молодцы!

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