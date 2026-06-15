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2-3 локации, между которыми нас возили на удобном минивэне. Пешие прогулки не были слишком утомительными, но иногда приходилось идти по грязи, так что будьте готовы к такому нюансу. В середине тура устроили день без переездов, чтобы немного передохнуть: гуляли в горах, катались на лошадях и даже сходили в баню — отличное разнообразие! Организаторы гибко подстраивались под погоду и настроение группы, и казалось, что любые неожиданные моменты они решают легко.

Кроме осмотра достопримечательностей, путешествие запомнилось и вкусной кухней. В стоимость тура входили завтраки и ужины, а обеды можно было докупить за небольшую сумму. Каждый приём пищи превращался в настоящий праздник с множеством блюд, будто на праздничном столе — было много и сытно. Завтраки и ужины проходили на базе проживания, а обеды — в кафе или гостевых домах по пути, и всюду еда была домашней и вкусной. За все дни попробовали много национальных блюд, поэтому можно сказать, что в этом туре присутствовал и гастрономический элемент. Ночёвки проходили в разных местах — почти каждый вечер новое жильё, чтобы утром не тратить время на дорогу. В середине тура три ночи провели на уютной горной базе, которая особенно запомнилась комфортом и атмосферой.

Руководительница группы создала приятную и дружелюбную обстановку, благодаря чему в коллективе были люди разного возраста, но общение шло легко и интересно. В туре часто встречались встречи с местными жителями — гидами и хозяевами гостевых домов, что помогло лучше понять культуру региона. Информации давали достаточно, не перегружая, что было очень удобно. Особенно запомнилась забота организаторов — они не просто вели программу, а действительно старались сделать путешествие комфортным. Несколько раз нас останавливали на неожиданный чай, подкармливали в дороге, организовали проезд по закрытой трассе, чтобы не тратить время, и много других мелочей, которые создавали атмосферу тепла и взаимопонимания. Благодарю за такое отношение и внимание!