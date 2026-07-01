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Планета Дагестан - 4 дня, всё включено

Планета Дагестан - путешествие с душой

Дагестан - это вселенная в миниатюре, как сказал наш основатель Муртазали Магомедов. Мы приглашаем вас не просто в тур, а в семейное, аутентичное путешествие, где каждый станет частью большой дагестанской истории.

Чем мы отличаемся от других?

  • Фотосессия в национальных костюмах и мастер-класс по лезгинке.

  • Пикник в горах, кофе в турке и сладости на фоне заката.

  • Гамсутль - без толпы и жары: мы одни из первых там.

  • Катание в самом сердце каньона - чистейшая вода, живописные водопады, 40 мин.

  • Ужины с видом в лучших семейных местах, не в массовых столовых.

  • Проживание в лучших локациях: гостевые дома в Гунибе и отели в Дербенте.

  • Одна команда - одно место проживания и питания.

Планета Дагестан - 4 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Планета Дагестан - 4 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Планета Дагестан - 4 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Планета Дагестан — путешествие с душой

Дагестан — это Вселенная в миниатюре, — как сказал наш основатель Муртазали Магомедов. Мы приглашаем вас не просто в тур, а в семейное, аутентичное путешествие, где каждый станет частью большой дагестанской истории.

Чем мы отличаемся от других?

  • Фотосессия в национальных костюмах и мастер-класс по лезгинке.

  • Пикник в горах, кофе в турке и сладости на фоне заката.

  • Гамсутль — без толпы и жары: мы одни из первых там.

  • Катание в самом сердце каньона — чистейшая вода, живописные водопады, 40 мин.

  • Ужины с видом в лучших семейных местах, не в массовых столовых.

  • Проживание в лучших локациях: гостевые дома в Гунибе и отели в Дербенте.

  • Одна команда — одно место проживания и питание. Мы вместе завтракаем, ужинаем, смеемся и общаемся.

Наша команда — это семья Муртазали Магомедов — основатель компании, проводил туры еще до того, как это стало модным. За его плечами помощь в создании фильмов Наш Дагестан, Южная Россия, Исповедь Расула Гамзатова.

Сегодня дело продолжают его сын Мухаммад и команда опытных, душевных гидов. Мы не просто показываем — мы делимся своим домом.

Группы до 16 человек, в каждой машине — гид-водитель, который не курит, рассказывает истории, фотографирует и сближает.

Ужин дома у нас. Завтраки вместе. Мастер-классы от тети, ужины с лучшими видами, играем, общаемся, поем и пляшем.

Гибкость — подстроим маршрут по погоде и пожеланиям. Здесь всё можно обсудить, вы не в пакете, а в команде.

Почему выбирают именно нас?

  • Маленькие группы до 16 человек каждому участнику внимание и забота

  • Не просто тур это семейное дело Муртазали Магомедова, проверенное временем и отзывами

  • Мы вкладываем душу в каждый маршрут, развиваем локации, сохраняем культурное наследие

  • С нами комфортно, вкусно, весело и по-настоящему

Остались вопросы? Напишите нам — с радостью всё расскажем. Мы не просто проводим туры. Мы открываем вам планету под названием Дагестан.

Мы работали с такими компаниями, как:

  1. Компания Sony

  2. Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)

  3. Банк Сбербанк

  4. Газпром

  5. Самокат

  6. Одноклассники

Хотите в Дагестан, как домой?

Добро пожаловать на Планету Дагестан!

Где каждое путешествие — как история в семейном альбоме.

Что вас ждет:

  • Посещение водопадов в каньоне и катание на катере (опция) в самом живописном месте, а не на туристическом водохранилище.

  • Завтраки — без очередей и ожиданий. Все участники завтракают вместе, в теплой дружеской атмосфере.

  • Обеды и ужины — домашняя кухня в семейных гостевых домах с панорамными видами. Вас ждёт настоящая дагестанская кухня, приготовленная по старинным рецептам из отборных продуктов.

  • В каждой машине — гид-водитель, с опытом более 12 лет, влюблённый в Дагестан. Который рассказывает, включает в атмосферу, помогает сблизиться с другими участниками. (Если в группе 2 человека — используется легковой автомобиль, но с тем же вниманием и заботой).

  • Проживание с душой — в горах, в домах с историей, с дагестанским колоритом. Мы не расселяем участников по разным квартирам. Вся группа живёт в одном месте — это помогает сблизиться, обменяться эмоциями, отдыхать вместе.

  • Наша команда — энергичная, коммуникабельная, душевная и настоящая.
  • Посетим самые живописные и знаковые места Дагестана, включая Гамсутль — мы приезжаем туда ранним утром, без толп и жары.
  • Джипинги в самые труднодоступные и красивые места, где открываются незабываемые виды.
  • Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора.
  • Примерка и фотосессия в национальных костюмах.
  • Пикник с видом на горы, свежесваренный кофе в турке, фрукты в дороге.
  • Мастер-класс по приготовлению чуду — традиционного дагестанского блюда.
  • Душевные вечера с играми, танцами, историями и новыми друзьями.
  • Гиды отлично знают, где получаются самые атмосферные кадры. Помогут с позами, ракурсами, светом. По итогу — яркие снимки на память, которые хочется показывать
  • Помогаем выбрать удобные рейсы.
  • Подскажем лучшие отели накануне или после тура.
  • Всегда на связи, помогаем с организацией на всех этапах.

Программа тура по дням

1 день

Завораживающий Сулакский каньон

В первый день нашего с Вами путешествия мы посетим локации, ставшие визитными карточками республики.

И сейчас каждый активный пользователь социальных сетей уже понимает о чем идёт речь:) Мы едем на Сулакский каньон!

До его посещения наши туристы называли его самым разными фразами - от того самого знаменитого места до речки в форме колбаски.

Но спешим немного рассказать Вам о нём

Сулакский каньон не просто не является речкой, это один из глубочайших каньонов в мире и самый крупный в Европе. Ежегодно его окрестности посещают тысячи туристов.

Если наши гости согласятся и доплатят, то мы спустимся вниз к каньону в село Зубутли и с ветерком прокатимся на катере по его бирюзовой воде.

Но и это, конечно, ещё не всё - по дороге до Сулакского каньона нас ожидают удивительные места.

Мы увидим крупнейшее водохранилище Северного Кавказа - Чиркейское водохранилище. Оно находится среди скалистых массивов песчаника. В нем не только ловят рыбу водохранилище также снабжает водой местные населенные пункты.

Сытный обед форель на углях

В конце дня мы отправимся в самое сердце Дагестана - в селение Гуниб. Это обитель истории и восхитительных пейзажей. Но изучать его окрестности подробнее мы начнём попозже

Основные Моменты:

  • Встреча туристов в аэропорту (не позже 11.00)

  • Катание на катере по Сулакскому каньону (за доплату)

  • Обед

  • Пещерный комплекс Нохъо (при желании)

  • Главные смотровые на Знаменитый каньон

  • Чиркейское водохранилище

  • Самый длинный автомобильный тоннель в России

  • Ирганайское водохранилище

  • Ужин в Гунибе в гостевом доме

  • Размещение в гостевом доме

Завораживающий Сулакский каньонЗавораживающий Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Заброшенный аул Гамсутль

Что самое важное в путешествии? Верно - хорошее (и сытное) подкрепление. А, как Вы знаете, с этим на кавказской кухне проблем не возникает:) Вас ожидает сытный завтрак, приготовленный местными жителями, и, набравшись сил выезжаем на первые локации.

Одной из первых локаций является аул, прозванный в народе призраком.

Почему призрак? А всё дело в том, что в нём уже давно никто не живёт. Последнего жителя Абдулжалила не стало совсем недавно - в 2015 году.

Для того, чтобы насладиться необъяснимо завораживающей атмосферой Гамсутля нам предстоит треккинг 40-60 минут. Но, хотим сказать, что это абсолютно стоит того

Крутые склоны и подъём делали это место практически недоступным для врага. Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией.

Точные даты образования аула неизвестны. Предположительно его основали аварские ханы, с их языка название Гамсутля переводится как подножие ханской башни. Ученые предполагают, что на вершине села жил сам аварский хан, а у его подножия располагалось войско.

Прогуливаясь по улочкам селения, заглядывая в дома бывших жителей, Вы раз за разом будете сталкиваться с поражающими сознание пейзажами.

Жители аула Чох, приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.

Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами.

Следующей нашей локацией к посещению станет Кегерское плато. Мы двинемся именно на то место, где в 1868 году и под впечатлением от увиденного в Гунибе знаменитый русский художник запечатлел этот уникальный горный пейзаж с мощной горой-крепостью. Теперь эта локация носит имя точка Айвазвовского и является одной из самых популярных мест к посещению

Местные жители любят повторять Кто не был в Гунибе - тот не был в Дагестане.

Мы с Вами побывали здесь еще с первого дня тура, и уже пора познакомиться с ним немного поближе

Мы проведём экскурсию по Гунибу, узнаем о его историческом прошлом (имеющим очень важное значение для целой республики!), узнаем кто такой Имам Шамиль и почему именно этот аул стал местом последнего оплата Имама Шамиля.

Основные Моменты:

  • выезд в 7.00

  • завтрак в Гунибе в гостевом доме

  • треккинг к Гамсутлю (40-60) мин

  • экскурсия по аулу-призраку

  • посещение дома последнего жителя Абдулжалила

  • посещение селения Чох, прогулка по селению

  • обед в гостевом доме

  • Чохские террасы

  • посещение Кегерского плато

  • посещение точки Айвазовского

  • Релакс

  • Вечерняя прогулка на Гунибскую башню

  • ужин в Гунибе в гостевом доме

  • размещение в гостевом доме

Заброшенный аул ГамсутльЗаброшенный аул ГамсутльЗаброшенный аул Гамсутль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гоор. Страна башен и ворота чудес

После завтрака мы держим путь к Салтинскому водопаду - единственному в Дагестане подземному водопаду

Сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, а далее отправимся в еще одну интересную достопримечательность Карадахская теснина Это место где скалы сжимаются создавая по истине завораживающий пейзаж.

Пообедать заедем к нашей тете Аят, где очень вкусно и красиво.

Следующие локации по нашему маршруту обещают запомниться вам чарующей древностью Речь идёт об ауле Гоор - Стране башен. Нам предстоит увидеть знаменитые оборонительные Гоорские башни.

В далеком прошлом к башням примыкали жилые двухэтажные дома, поэтому всё вместе это смотрелось мощным оборонительным комплексом. Двери и окна специально делались маленькими и на ночь запирались на засовы. Башни связывались подземными ходами - для связи между собой в случае осады. Тем самым, жители блокировали от врагов все возможные входы в башню.

Здесь находятся те самые Языки тролля, где мы сделаем куча фотографии на выступе с платьями с длинным шлейфом.

После фотосессий мы выезжаем в Гуниб, через красивый перевал Дарада-Мурада ,где мы остановимся на небольшой пикник провожая закат.

После восхитительного заката мы выезжаем в обратно в Гуниб.

Основные Моменты:

  • выезд в 9.00

  • завтрак в Гунибе в гостевом доме

  • салтинский водопад

  • гоцатлинское водохранилище

  • карадахская теснина

  • Гоор

  • язык тролля

  • Дарада Мурада

  • Пикник

  • Закат

  • ужин в Гунибе

Гоор. Страна башен и ворота чудесГоор. Страна башен и ворота чудес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Хунзах. От гор и водопадов до моря и песка

После завтрака мы выдвигаемся в удивительный Хунзах.

Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, это познать древнюю историю, которой пропитаны все места и погрузиться в мир водопадов!

Да, да, дорогие туристы, знали ли Вы, что в Дагестане помимо восхитительных гор и красивейших каньонов есть еще и водопады?

Если же всё-таки нет - приглашаем Вас лично убедиться в этом!:)

Хунзах считается столицей Аварского ханства. Это селение расположено на высокогорном плато на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Нам предстоит увидеть Цолотлинский каньон - горное плато, которое словно расколото топором. Земля на нём резко обрывается, а дальше виднеются только отвесные скалы. Неподалёку от него мы увидим и знаменитый водопад Тобот - стекающий вниз изящной струёй водяного потока.

Мы уже говорили о том, что Хунзахский район хранит в себе необыкновенное количество красот? Что ж, отправляемся в очередной раз убеждаться в этих словах. После водопадов, каньонов и горных вершин мы предлагаем Вам окунуться в атмосферу совершенно иную

Мы предлагаем проникнуть в самую глубь ущелья, которое поразит Вас своими масштабами.

Ущелье Каменная чаша с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, несмотря на то, что оно даже не обозначено на картах.

Ущелье состоит из нескольких залов и переходов между ними, полностью обрамленных скалами высотой метров 30.

Подкинем Вам небольшой спойлер - Вы убедитесь, что камера телефона и профессиональных фотоаппаратов не передаёт масштабов этих мест.

Важно знать, что внутри ущелья свой микроклимат - даже в разгар лета мы рекомендуем туристам взять с собой верхнюю осенне-весеннюю одежду.

Далее мы заедем на мельницу урбеча к Дагестанскому мастеру. Он расскажет интересную лекцию об изготовлении урбеча. Вы сможете продегустировать урбеч и при желании приобрести его домой.

Проведя эти 4 насыщенных дня в Дагестане Вы можете уверенно говорить, что уже побывали в самых посещаемых локациях республики. Всего за 4 дня Вы увидите множество горных пород, ущелья, теснины, водопады, каньоны, водохранилища и станете намного ближе к культуре этого гостеприимного края.

Прощальный обед, и после этого едем в Аэропорт.

Основные Моменты:

  • завтрак в Гунибе

  • выезд в с. Хунзах

  • Хунзахское плато

  • Водопад Тобот

  • Каменная чаша

  • Плато Матлас

  • Дегустация урбеча

  • Конные прогулки (по желанию)

  • Зиплайн

  • Роупджампинг

  • Прощальный обед

  • если Вы планируете прилёт в последний день тура - рекомендуем планировать время вылета не раньше 20:00

Хунзах. От гор и водопадов до моря и пескаХунзах. От гор и водопадов до моря и песка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание в национальном стиле
  • Трансфер в комфортабельных джипах и минивэнах (Land Cruiser 100, Lexus 470, Toyota Alphard, Harrier, Kia Sorento, Honda Elysion) - техника проверенная, проходимая, безопасная
  • Проживание в уютных гостевых домах
  • Сопровождение опытного гида-водителя
  • Экскурсии по лучшим локациям
  • Аутентичные впечатления и мастер-классы
  • Культурная программа. Входные билеты в музеи, старинные города
  • Фотосессии от наших гидов
  • Дополнительная забота. Помогаем выбрать удобные рейсы. Подскажем лучшие отели накануне или после тура Всегда на связи, помогаем с организацией на всех этапах
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день нашего тура и ужин в последний день нашего тура в Дагестане не включён
  • Прогулка на катере
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Личные расходы (покупка сувениров и т. п.)
  • Дополнительная локация: Подвесной мост + Пещеры Нохъо
  • Все входные билеты и джиппинги на уазах
О чём нужно знать до поездки

Основные моменты

Вы можете приехать в тур, как с ручной кладью, так и с чемоданом (размер S - идеален).

На протяжении всего тура, Вы можете перемещаться с маленькими рюкзаками, сумками (чтобы положить документы и телефон). Не берите рюкзаки больших габаритов - они Вам ни к чему!

Все три ночи, мы будем проживать в горах, в нашем гостевом доме!

Данный тур, вполне под силу любому человеку со средним здоровьем. До некоторых достопримечательностей нужно дойти 800 метров - 2 км пешком. Самым сложным за все время тура будет подъем пешком к селению Гамсутль. Для тех, кто не хочет подниматься, мы устроим чаепитие у речки в ожидание группы.

Безопасно ли в Дагестане?

Дагестанцы с древности отличаются своим гостеприимством, в том числе хорошим отношением к гостям республики.

Конечно, безопасно! Более того, в течение тура, с вами всегда будут наши гиды, что гарантирует комфорт и безопасность. Главное соблюдать обычные меры предосторожности, правильно одеваться и всё будет прекрасно.

Что взять в поездку?

Нужно обязательно взять с собой головные уборы

Солнцезащитный крем и очки

Удобные не скользящие кроссовки

Свободная не обтягивающая одежда.

Где будем проживать?

По прибытии в Гуниб вы разместитесь в колоритном гостевом доме Гуниб. Он строился по специальному проекту от истинных знатоков культуры и стилистики дагестанского быта.

Вы будете жить в доме нашего руководителя, живое общение и уют гарантировано.

Размещение в гостевом доме Гуниб входит в стоимость. На каждом этаже находятся по 3 номера с 2-4 спальными местами. Санузлы общие на этажах, есть все необходимое: холодная и горячая вода, стиральная машина, утюг, фен, а также чистое постельное белье и полотенца.

Вы должны понимать, что гостевой дом - это аутентичное пространство, стремящееся передать быт горцев. Если вам ближе современные стиль и условия, то следует выбирать проживание в гостиницах и отелях, с чем мы так же охотно поможем и возьмём все заботы на себя

(Это доп услуга, стоимость: от 5500 руб с человека).

Можно ли в тур одной или одному?

Конечно! К нам довольно часто приезжают гости в одиночку. По возможности, знакомим заранее.

Можно выбрать одноместное размещение с доплатой, либо с вдвоем или втроем в комнате.

На чём мы будем передвигаться?

Мы передвигаемся на иномарках с кондиционером. В основном все внедорожники и пару вип минивэнов для компаний.

Транспорт у нас проверенный и чистый перед каждым выездом.

Хотите продолжить отпуск на море?

Не стесняйтесь, спрашивайте, подскажем лучшие пляжные места в Дагестане!

Также поможем с размещением, если вы прилетаете на день раньше.

Какой лучше выбрать сезон?

Тут вы должны оперироваться на Ваши потребности и желания))

  • к примеру, в апреле месяце - цветут абрикосовые сады;

  • в мае - нет летнего зноя, погода держится около +20 (идеальная);

  • в июне - наконец-то можно купаться и плескаться, кушать клубничку/черешню;

  • в августе - можно кушать абрикосы, арбузы, дыни, виноград, персики;

  • в октябре - золотая осень, необычайные виды, наслаждаемся красками природы;

  • ближе к концу ноября - на ветках красуется аппетитная хурма.

Что привезти домой (сувениры)?

Серебряные украшения (хочу заметить, что они недорогие, хорошее кольцо до 1500 руб.);

Алкоголь (коньяк, вино);

Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;

Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.

Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);

Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье, мясо и т. п.

Наши туры?

На сайте еще опубликовано 2 наших тура:

Инстаграмный Дагестан 5 дней (от 38800 руб.)

Вселенная Дагестан 6 дней (от 45 000 руб.)

Пожелания к путешественнику

Самый задаваемый вопрос от 70% наших туристов: какую одежду надевать в Дагестан?

Категорических запретов по форме одежды в Республике нет. Но есть ряд рекомендаций, которые позволят Вам не смущать местных жителей (особенно жителей гор и аулов) и не привлекать повышенного внимания:

  • На время путешествия по Дагестану рекомендуем отложить одежду длины мини. Тоже можем рекомендовать в отношении одежды, сильно оголяющей спину, а также зону декольте

Дагестан республика с собственным особенным менталитетом, который складывался веками.

  • Наша республика всегда рада гостям и для комфортного отдыха без привлечения внимания просим Вас не употреблять спиртные напитки и не курить в общественных местах. Девушки в Дагестане не курят. Если Вам сложно сдерживать вредные привычки, делайте пожалуйста это в таком месте, где Вас никто не видит.

  • В горах предусматриваются остановки в гостевых домах (дома местных жителей, обустроенные для приёма туристов), как для приёма пищи во время путешествия, так и для остановки с ночёвками. В большей части Дагестан населяют мусульмане, которое в религиозных соображениях не употребляют алкоголь. Именно по этой причине хотелось бы попросить туристов воздержаться от приёма спиртных напитков в гостевых домах.

Что брать с собой?

Одежда

На первом месте в путешествии лежит Ваш комфорт. Берите с собой одежду, в которой будет удобно находиться длительное время в активном ритме.

Обувь

То же самое можем порекомендовать в отношении обуви. Не обязательно брать с собой треккинговую обувь удобных кроссовок будет достаточно.

Верхняя одежда

Даже летним вечером в горах нередко бывает прохладно. Чтобы Ваше путешествие было комфортным, рекомендуем найти место в чемодане для осенне-весенней курточки. Для мерзляков рекомендуем ещё и тёплые носочки =)

Что ещё?

Рекомендуем не забыть о:

  • солнцезащитном креме

  • головном уборе

  • солнцезащитных очках

  • также рекомендуем проверить зарядные устройства и Power-банки.

Документы

Паспорта будет вполне достаточно!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мухаммад
Мухаммад — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Мухаммад, родом я из Дагестана. Занимаюсь туризмом более 9 лет. 3 года проработал в Министерстве по Туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Занимался разработкой интересных маршрутов по горному Дагестану,
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а также популяризацией Дагестана через СМИ. Я оставил должность Начальника Информационно-сервисного центра и занялся авторскими турами. По моим маршрутам ездят почти все турфирмы по горному и предгорному Дагестану. Я покажу вам удивительный Дагестан, как местный житель вам его никто не покажет и не расскажет. Я родился в этих горах, и здесь моё сердце. Я постараюсь сделать так, чтобы и вы оставили у нас частичку своего сердца) Мое хобби - это фото и видео, как я вижу и передаю красоту своего региона. Некоторые мои фотографии выиграли в различных фотоконкурсах, в номинациях: "Дагестанская семья", "Народы России", "Моя родина", "Моя Россия" и др. Я победитель различных молодежных форумов, таких как: "Машук", "Селиас", "Каспий" и др. Ежегодно защищаю проекты по развитию туризма в Дагестане и сохранения заброшенных аулов.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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