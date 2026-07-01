Описание тура
Планета Дагестан — путешествие с душой
Дагестан — это Вселенная в миниатюре, — как сказал наш основатель Муртазали Магомедов. Мы приглашаем вас не просто в тур, а в семейное, аутентичное путешествие, где каждый станет частью большой дагестанской истории.
Чем мы отличаемся от других?
Фотосессия в национальных костюмах и мастер-класс по лезгинке.
Пикник в горах, кофе в турке и сладости на фоне заката.
Гамсутль — без толпы и жары: мы одни из первых там.
Катание в самом сердце каньона — чистейшая вода, живописные водопады, 40 мин.
Ужины с видом в лучших семейных местах, не в массовых столовых.
Проживание в лучших локациях: гостевые дома в Гунибе и отели в Дербенте.
Одна команда — одно место проживания и питание. Мы вместе завтракаем, ужинаем, смеемся и общаемся.
Наша команда — это семья Муртазали Магомедов — основатель компании, проводил туры еще до того, как это стало модным. За его плечами помощь в создании фильмов Наш Дагестан, Южная Россия, Исповедь Расула Гамзатова.
Сегодня дело продолжают его сын Мухаммад и команда опытных, душевных гидов. Мы не просто показываем — мы делимся своим домом.
Группы до 16 человек, в каждой машине — гид-водитель, который не курит, рассказывает истории, фотографирует и сближает.
Ужин дома у нас. Завтраки вместе. Мастер-классы от тети, ужины с лучшими видами, играем, общаемся, поем и пляшем.
Гибкость — подстроим маршрут по погоде и пожеланиям. Здесь всё можно обсудить, вы не в пакете, а в команде.
Почему выбирают именно нас?
Маленькие группы до 16 человек каждому участнику внимание и забота
Не просто тур это семейное дело Муртазали Магомедова, проверенное временем и отзывами
Мы вкладываем душу в каждый маршрут, развиваем локации, сохраняем культурное наследие
С нами комфортно, вкусно, весело и по-настоящему
Остались вопросы? Напишите нам — с радостью всё расскажем. Мы не просто проводим туры. Мы открываем вам планету под названием Дагестан.
Мы работали с такими компаниями, как:
Компания Sony
Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)
Банк Сбербанк
Газпром
Самокат
Одноклассники
Хотите в Дагестан, как домой?
Добро пожаловать на Планету Дагестан!
Где каждое путешествие — как история в семейном альбоме.
Что вас ждет:
Посещение водопадов в каньоне и катание на катере (опция) в самом живописном месте, а не на туристическом водохранилище.
Завтраки — без очередей и ожиданий. Все участники завтракают вместе, в теплой дружеской атмосфере.
Обеды и ужины — домашняя кухня в семейных гостевых домах с панорамными видами. Вас ждёт настоящая дагестанская кухня, приготовленная по старинным рецептам из отборных продуктов.
В каждой машине — гид-водитель, с опытом более 12 лет, влюблённый в Дагестан. Который рассказывает, включает в атмосферу, помогает сблизиться с другими участниками. (Если в группе 2 человека — используется легковой автомобиль, но с тем же вниманием и заботой).
Проживание с душой — в горах, в домах с историей, с дагестанским колоритом. Мы не расселяем участников по разным квартирам. Вся группа живёт в одном месте — это помогает сблизиться, обменяться эмоциями, отдыхать вместе.
- Наша команда — энергичная, коммуникабельная, душевная и настоящая.
- Посетим самые живописные и знаковые места Дагестана, включая Гамсутль — мы приезжаем туда ранним утром, без толп и жары.
- Джипинги в самые труднодоступные и красивые места, где открываются незабываемые виды.
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора.
- Примерка и фотосессия в национальных костюмах.
- Пикник с видом на горы, свежесваренный кофе в турке, фрукты в дороге.
- Мастер-класс по приготовлению чуду — традиционного дагестанского блюда.
- Душевные вечера с играми, танцами, историями и новыми друзьями.
- Гиды отлично знают, где получаются самые атмосферные кадры. Помогут с позами, ракурсами, светом. По итогу — яркие снимки на память, которые хочется показывать
- Помогаем выбрать удобные рейсы.
- Подскажем лучшие отели накануне или после тура.
- Всегда на связи, помогаем с организацией на всех этапах.
Программа тура по дням
Завораживающий Сулакский каньон
В первый день нашего с Вами путешествия мы посетим локации, ставшие визитными карточками республики.
И сейчас каждый активный пользователь социальных сетей уже понимает о чем идёт речь:) Мы едем на Сулакский каньон!
До его посещения наши туристы называли его самым разными фразами - от того самого знаменитого места до речки в форме колбаски.
Но спешим немного рассказать Вам о нём
Сулакский каньон не просто не является речкой, это один из глубочайших каньонов в мире и самый крупный в Европе. Ежегодно его окрестности посещают тысячи туристов.
Если наши гости согласятся и доплатят, то мы спустимся вниз к каньону в село Зубутли и с ветерком прокатимся на катере по его бирюзовой воде.
Но и это, конечно, ещё не всё - по дороге до Сулакского каньона нас ожидают удивительные места.
Мы увидим крупнейшее водохранилище Северного Кавказа - Чиркейское водохранилище. Оно находится среди скалистых массивов песчаника. В нем не только ловят рыбу водохранилище также снабжает водой местные населенные пункты.
Сытный обед форель на углях
В конце дня мы отправимся в самое сердце Дагестана - в селение Гуниб. Это обитель истории и восхитительных пейзажей. Но изучать его окрестности подробнее мы начнём попозже
Основные Моменты:
Встреча туристов в аэропорту (не позже 11.00)
Катание на катере по Сулакскому каньону (за доплату)
Обед
Пещерный комплекс Нохъо (при желании)
Главные смотровые на Знаменитый каньон
Чиркейское водохранилище
Самый длинный автомобильный тоннель в России
Ирганайское водохранилище
Ужин в Гунибе в гостевом доме
Размещение в гостевом доме
Заброшенный аул Гамсутль
Что самое важное в путешествии? Верно - хорошее (и сытное) подкрепление. А, как Вы знаете, с этим на кавказской кухне проблем не возникает:) Вас ожидает сытный завтрак, приготовленный местными жителями, и, набравшись сил выезжаем на первые локации.
Одной из первых локаций является аул, прозванный в народе призраком.
Почему призрак? А всё дело в том, что в нём уже давно никто не живёт. Последнего жителя Абдулжалила не стало совсем недавно - в 2015 году.
Для того, чтобы насладиться необъяснимо завораживающей атмосферой Гамсутля нам предстоит треккинг 40-60 минут. Но, хотим сказать, что это абсолютно стоит того
Крутые склоны и подъём делали это место практически недоступным для врага. Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией.
Точные даты образования аула неизвестны. Предположительно его основали аварские ханы, с их языка название Гамсутля переводится как подножие ханской башни. Ученые предполагают, что на вершине села жил сам аварский хан, а у его подножия располагалось войско.
Прогуливаясь по улочкам селения, заглядывая в дома бывших жителей, Вы раз за разом будете сталкиваться с поражающими сознание пейзажами.
Жители аула Чох, приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.
Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами.
Следующей нашей локацией к посещению станет Кегерское плато. Мы двинемся именно на то место, где в 1868 году и под впечатлением от увиденного в Гунибе знаменитый русский художник запечатлел этот уникальный горный пейзаж с мощной горой-крепостью. Теперь эта локация носит имя точка Айвазвовского и является одной из самых популярных мест к посещению
Местные жители любят повторять Кто не был в Гунибе - тот не был в Дагестане.
Мы с Вами побывали здесь еще с первого дня тура, и уже пора познакомиться с ним немного поближе
Мы проведём экскурсию по Гунибу, узнаем о его историческом прошлом (имеющим очень важное значение для целой республики!), узнаем кто такой Имам Шамиль и почему именно этот аул стал местом последнего оплата Имама Шамиля.
Основные Моменты:
выезд в 7.00
завтрак в Гунибе в гостевом доме
треккинг к Гамсутлю (40-60) мин
экскурсия по аулу-призраку
посещение дома последнего жителя Абдулжалила
посещение селения Чох, прогулка по селению
обед в гостевом доме
Чохские террасы
посещение Кегерского плато
посещение точки Айвазовского
Релакс
Вечерняя прогулка на Гунибскую башню
ужин в Гунибе в гостевом доме
размещение в гостевом доме
Гоор. Страна башен и ворота чудес
После завтрака мы держим путь к Салтинскому водопаду - единственному в Дагестане подземному водопаду
Сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, а далее отправимся в еще одну интересную достопримечательность Карадахская теснина Это место где скалы сжимаются создавая по истине завораживающий пейзаж.
Пообедать заедем к нашей тете Аят, где очень вкусно и красиво.
Следующие локации по нашему маршруту обещают запомниться вам чарующей древностью Речь идёт об ауле Гоор - Стране башен. Нам предстоит увидеть знаменитые оборонительные Гоорские башни.
В далеком прошлом к башням примыкали жилые двухэтажные дома, поэтому всё вместе это смотрелось мощным оборонительным комплексом. Двери и окна специально делались маленькими и на ночь запирались на засовы. Башни связывались подземными ходами - для связи между собой в случае осады. Тем самым, жители блокировали от врагов все возможные входы в башню.
Здесь находятся те самые Языки тролля, где мы сделаем куча фотографии на выступе с платьями с длинным шлейфом.
После фотосессий мы выезжаем в Гуниб, через красивый перевал Дарада-Мурада ,где мы остановимся на небольшой пикник провожая закат.
После восхитительного заката мы выезжаем в обратно в Гуниб.
Основные Моменты:
выезд в 9.00
завтрак в Гунибе в гостевом доме
салтинский водопад
гоцатлинское водохранилище
карадахская теснина
Гоор
язык тролля
Дарада Мурада
Пикник
Закат
ужин в Гунибе
Хунзах. От гор и водопадов до моря и песка
После завтрака мы выдвигаемся в удивительный Хунзах.
Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, это познать древнюю историю, которой пропитаны все места и погрузиться в мир водопадов!
Да, да, дорогие туристы, знали ли Вы, что в Дагестане помимо восхитительных гор и красивейших каньонов есть еще и водопады?
Если же всё-таки нет - приглашаем Вас лично убедиться в этом!:)
Хунзах считается столицей Аварского ханства. Это селение расположено на высокогорном плато на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Нам предстоит увидеть Цолотлинский каньон - горное плато, которое словно расколото топором. Земля на нём резко обрывается, а дальше виднеются только отвесные скалы. Неподалёку от него мы увидим и знаменитый водопад Тобот - стекающий вниз изящной струёй водяного потока.
Мы уже говорили о том, что Хунзахский район хранит в себе необыкновенное количество красот? Что ж, отправляемся в очередной раз убеждаться в этих словах. После водопадов, каньонов и горных вершин мы предлагаем Вам окунуться в атмосферу совершенно иную
Мы предлагаем проникнуть в самую глубь ущелья, которое поразит Вас своими масштабами.
Ущелье Каменная чаша с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, несмотря на то, что оно даже не обозначено на картах.
Ущелье состоит из нескольких залов и переходов между ними, полностью обрамленных скалами высотой метров 30.
Подкинем Вам небольшой спойлер - Вы убедитесь, что камера телефона и профессиональных фотоаппаратов не передаёт масштабов этих мест.
Важно знать, что внутри ущелья свой микроклимат - даже в разгар лета мы рекомендуем туристам взять с собой верхнюю осенне-весеннюю одежду.
Далее мы заедем на мельницу урбеча к Дагестанскому мастеру. Он расскажет интересную лекцию об изготовлении урбеча. Вы сможете продегустировать урбеч и при желании приобрести его домой.
Проведя эти 4 насыщенных дня в Дагестане Вы можете уверенно говорить, что уже побывали в самых посещаемых локациях республики. Всего за 4 дня Вы увидите множество горных пород, ущелья, теснины, водопады, каньоны, водохранилища и станете намного ближе к культуре этого гостеприимного края.
Прощальный обед, и после этого едем в Аэропорт.
Основные Моменты:
завтрак в Гунибе
выезд в с. Хунзах
Хунзахское плато
Водопад Тобот
Каменная чаша
Плато Матлас
Дегустация урбеча
Конные прогулки (по желанию)
Зиплайн
Роупджампинг
Прощальный обед
если Вы планируете прилёт в последний день тура - рекомендуем планировать время вылета не раньше 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание в национальном стиле
- Трансфер в комфортабельных джипах и минивэнах (Land Cruiser 100, Lexus 470, Toyota Alphard, Harrier, Kia Sorento, Honda Elysion) - техника проверенная, проходимая, безопасная
- Проживание в уютных гостевых домах
- Сопровождение опытного гида-водителя
- Экскурсии по лучшим локациям
- Аутентичные впечатления и мастер-классы
- Культурная программа. Входные билеты в музеи, старинные города
- Фотосессии от наших гидов
- Дополнительная забота. Помогаем выбрать удобные рейсы. Подскажем лучшие отели накануне или после тура Всегда на связи, помогаем с организацией на всех этапах
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день нашего тура и ужин в последний день нашего тура в Дагестане не включён
- Прогулка на катере
- Авиабилеты
- Страховка
- Личные расходы (покупка сувениров и т. п.)
- Дополнительная локация: Подвесной мост + Пещеры Нохъо
- Все входные билеты и джиппинги на уазах
О чём нужно знать до поездки
Основные моменты
Вы можете приехать в тур, как с ручной кладью, так и с чемоданом (размер S - идеален).
На протяжении всего тура, Вы можете перемещаться с маленькими рюкзаками, сумками (чтобы положить документы и телефон). Не берите рюкзаки больших габаритов - они Вам ни к чему!
Все три ночи, мы будем проживать в горах, в нашем гостевом доме!
Данный тур, вполне под силу любому человеку со средним здоровьем. До некоторых достопримечательностей нужно дойти 800 метров - 2 км пешком. Самым сложным за все время тура будет подъем пешком к селению Гамсутль. Для тех, кто не хочет подниматься, мы устроим чаепитие у речки в ожидание группы.
Безопасно ли в Дагестане?
Дагестанцы с древности отличаются своим гостеприимством, в том числе хорошим отношением к гостям республики.
Конечно, безопасно! Более того, в течение тура, с вами всегда будут наши гиды, что гарантирует комфорт и безопасность. Главное соблюдать обычные меры предосторожности, правильно одеваться и всё будет прекрасно.
Что взять в поездку?
Нужно обязательно взять с собой головные уборы
Солнцезащитный крем и очки
Удобные не скользящие кроссовки
Свободная не обтягивающая одежда.
Где будем проживать?
По прибытии в Гуниб вы разместитесь в колоритном гостевом доме Гуниб. Он строился по специальному проекту от истинных знатоков культуры и стилистики дагестанского быта.
Вы будете жить в доме нашего руководителя, живое общение и уют гарантировано.
Размещение в гостевом доме Гуниб входит в стоимость. На каждом этаже находятся по 3 номера с 2-4 спальными местами. Санузлы общие на этажах, есть все необходимое: холодная и горячая вода, стиральная машина, утюг, фен, а также чистое постельное белье и полотенца.
Вы должны понимать, что гостевой дом - это аутентичное пространство, стремящееся передать быт горцев. Если вам ближе современные стиль и условия, то следует выбирать проживание в гостиницах и отелях, с чем мы так же охотно поможем и возьмём все заботы на себя
(Это доп услуга, стоимость: от 5500 руб с человека).
Можно ли в тур одной или одному?
Конечно! К нам довольно часто приезжают гости в одиночку. По возможности, знакомим заранее.
Можно выбрать одноместное размещение с доплатой, либо с вдвоем или втроем в комнате.
На чём мы будем передвигаться?
Мы передвигаемся на иномарках с кондиционером. В основном все внедорожники и пару вип минивэнов для компаний.
Транспорт у нас проверенный и чистый перед каждым выездом.
Хотите продолжить отпуск на море?
Не стесняйтесь, спрашивайте, подскажем лучшие пляжные места в Дагестане!
Также поможем с размещением, если вы прилетаете на день раньше.
Какой лучше выбрать сезон?
Тут вы должны оперироваться на Ваши потребности и желания))
к примеру, в апреле месяце - цветут абрикосовые сады;
в мае - нет летнего зноя, погода держится около +20 (идеальная);
в июне - наконец-то можно купаться и плескаться, кушать клубничку/черешню;
в августе - можно кушать абрикосы, арбузы, дыни, виноград, персики;
в октябре - золотая осень, необычайные виды, наслаждаемся красками природы;
ближе к концу ноября - на ветках красуется аппетитная хурма.
Что привезти домой (сувениры)?
Серебряные украшения (хочу заметить, что они недорогие, хорошее кольцо до 1500 руб.);
Алкоголь (коньяк, вино);
Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье, мясо и т. п.
Наши туры?
На сайте еще опубликовано 2 наших тура:
Инстаграмный Дагестан 5 дней (от 38800 руб.)
Вселенная Дагестан 6 дней (от 45 000 руб.)
Пожелания к путешественнику
Самый задаваемый вопрос от 70% наших туристов: какую одежду надевать в Дагестан?
Категорических запретов по форме одежды в Республике нет. Но есть ряд рекомендаций, которые позволят Вам не смущать местных жителей (особенно жителей гор и аулов) и не привлекать повышенного внимания:
На время путешествия по Дагестану рекомендуем отложить одежду длины мини. Тоже можем рекомендовать в отношении одежды, сильно оголяющей спину, а также зону декольте
Дагестан республика с собственным особенным менталитетом, который складывался веками.
Наша республика всегда рада гостям и для комфортного отдыха без привлечения внимания просим Вас не употреблять спиртные напитки и не курить в общественных местах. Девушки в Дагестане не курят. Если Вам сложно сдерживать вредные привычки, делайте пожалуйста это в таком месте, где Вас никто не видит.
В горах предусматриваются остановки в гостевых домах (дома местных жителей, обустроенные для приёма туристов), как для приёма пищи во время путешествия, так и для остановки с ночёвками. В большей части Дагестан населяют мусульмане, которое в религиозных соображениях не употребляют алкоголь. Именно по этой причине хотелось бы попросить туристов воздержаться от приёма спиртных напитков в гостевых домах.
Что брать с собой?
Одежда
На первом месте в путешествии лежит Ваш комфорт. Берите с собой одежду, в которой будет удобно находиться длительное время в активном ритме.
Обувь
То же самое можем порекомендовать в отношении обуви. Не обязательно брать с собой треккинговую обувь удобных кроссовок будет достаточно.
Верхняя одежда
Даже летним вечером в горах нередко бывает прохладно. Чтобы Ваше путешествие было комфортным, рекомендуем найти место в чемодане для осенне-весенней курточки. Для мерзляков рекомендуем ещё и тёплые носочки =)
Что ещё?
Рекомендуем не забыть о:
солнцезащитном креме
головном уборе
солнцезащитных очках
также рекомендуем проверить зарядные устройства и Power-банки.
Документы
Паспорта будет вполне достаточно!