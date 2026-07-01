Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 29 800 ₽ за человека

Описание тура

Планета Дагестан — путешествие с душой

Дагестан — это Вселенная в миниатюре, — как сказал наш основатель Муртазали Магомедов. Мы приглашаем вас не просто в тур, а в семейное, аутентичное путешествие, где каждый станет частью большой дагестанской истории.

Чем мы отличаемся от других?

Фотосессия в национальных костюмах и мастер-класс по лезгинке.

Пикник в горах , кофе в турке и сладости на фоне заката.

Гамсутль — без толпы и жары : мы одни из первых там.

Катание в самом сердце каньона — чистейшая вода, живописные водопады, 40 мин.

Ужины с видом в лучших семейных местах , не в массовых столовых.

Проживание в лучших локациях : гостевые дома в Гунибе и отели в Дербенте.

Одна команда — одно место проживания и питание. Мы вместе завтракаем, ужинаем, смеемся и общаемся.

Наша команда — это семья Муртазали Магомедов — основатель компании, проводил туры еще до того, как это стало модным. За его плечами помощь в создании фильмов Наш Дагестан, Южная Россия, Исповедь Расула Гамзатова.

Сегодня дело продолжают его сын Мухаммад и команда опытных, душевных гидов. Мы не просто показываем — мы делимся своим домом.

Группы до 16 человек, в каждой машине — гид-водитель, который не курит, рассказывает истории, фотографирует и сближает.

Ужин дома у нас. Завтраки вместе. Мастер-классы от тети, ужины с лучшими видами, играем, общаемся, поем и пляшем.

Гибкость — подстроим маршрут по погоде и пожеланиям. Здесь всё можно обсудить, вы не в пакете, а в команде.

Почему выбирают именно нас?

Маленькие группы до 16 человек каждому участнику внимание и забота

Не просто тур это семейное дело Муртазали Магомедова, проверенное временем и отзывами

Мы вкладываем душу в каждый маршрут , развиваем локации, сохраняем культурное наследие

С нами комфортно, вкусно, весело и по-настоящему

Остались вопросы? Напишите нам — с радостью всё расскажем. Мы не просто проводим туры. Мы открываем вам планету под названием Дагестан.

Мы работали с такими компаниями, как:

Компания Sony Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация) Банк Сбербанк Газпром Самокат Одноклассники

Хотите в Дагестан, как домой?

Добро пожаловать на Планету Дагестан!

Где каждое путешествие — как история в семейном альбоме.

Что вас ждет:

Посещение водопадов в каньоне и катание на катере (опция) в самом живописном месте, а не на туристическом водохранилище.

Завтраки — без очередей и ожиданий. Все участники завтракают вместе, в теплой дружеской атмосфере.

Обеды и ужины — домашняя кухня в семейных гостевых домах с панорамными видами. Вас ждёт настоящая дагестанская кухня, приготовленная по старинным рецептам из отборных продуктов.

В каждой машине — гид-водитель, с опытом более 12 лет , влюблённый в Дагестан. К оторый рассказывает, включает в атмосферу, помогает сблизиться с другими участниками. (Если в группе 2 человека — используется легковой автомобиль, но с тем же вниманием и заботой).

Проживание с душой — в горах, в домах с историей, с дагестанским колоритом. Мы не расселяем участников по разным квартирам. Вся группа живёт в одном месте — это помогает сблизиться, обменяться эмоциями, отдыхать вместе.