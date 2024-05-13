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Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Вечером соберёмся у костра, будем делиться впечатлениями и слушать удивительные местные легенды»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
«Вечером вас ждёт пикник с видом на закат недалеко от села Дарада-Мурада»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
«А ещё насладимся невероятными закатами, прогуляемся по старинному селению Гоор и попробуем свежевыловленную форель»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Вечерние»
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