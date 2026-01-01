Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского
«Мы приготовим блюда национальной кухни и попробуем кофе из турки, сваренный на вершине»
30 янв в 08:00
5 фев в 08:00
40 000 ₽ за человека
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
«Вы почувствуете себя дорогими гостями и отведаете национальной кухни»
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
40 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«После обеда, во время которого вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана, доедем до села Гуниб»
16 мар в 09:00
23 мар в 09:00
39 000 ₽ за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Вечером заселимся в гостевой дом и отведаем домашних блюд национальной кухни»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
25 000 ₽ за человека
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Исследовать Дербент, погулять по Самурскому лесу и посетить ювелирный центр республики
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«Далее запланирован обед в этнодоме, где подадут блюда южной кухни, приготовленные по традиционным рецептам»
1 апр в 10:00
8 апр в 10:00
41 000 ₽ за человека
