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Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мастер-классы»
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