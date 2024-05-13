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повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.