Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)