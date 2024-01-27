По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Авторский тур в Махачкале

Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики

5
2 отзыва
За 3 дня я познакомлю вас со знаковыми локациями нашей «Страны гор».

Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады.

Мы пошуршим песком бархана Сарыкум, пройдёмся узкими улочками заброшенного высокогорного села Гамсутль и по каменным коридорам Карадахской теснины. А в самых живописных местах будем устраивать фотосессии.
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство

Встретим вас и на комфортном автомобиле направимся к смотровой площадке на Чиркейскую ГЭС и впечатляющий Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Устроим фотосессию в окружении завораживающих видов, а затем доедем до уникального бархана Сарыкум — настоящего кусочка пустыни, чьё происхождение здесь — до сих пор загадка. Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере.

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство
2 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище

Сегодня отправимся в знаменитый аул-призрак Гамсутль — древнейшее заброшенное село, примерный возраст которого составляет 2 тысячи лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий. Прогуляемся по его атмосферным улочкам и поедем смотреть на Салтинский водопад, необычный тем, что он течёт под землёй. А перед тем, как разместиться в гостинице в горах ещё заедем на Ирганайское водохранилище — вы полюбуетесь отражением тёмных скал в его изумрудной воде.

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище
3 день

Водопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас

В этот день посетим водопад Тобот в Хунзахском районе, мощный поток которого срывается в глубокую пропасть. Затем отправимся в Карадахскую теснину. Этот уникальный памятник природы поражает: кажется, что вы оказались в узком коридоре другого мира, а вас окружают мощные и высокие каменные стены. После побываем в экстрим-парке в Матласе, чтобы снова устроить фотосессию и запечатлеть потрясающие виды. К вечеру вернёмся в Махачкалу.

Водопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Проезд до Махачкалы из вашего города и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Возможно проведение тура для большего числа участников (за доплату, по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
Завершение: Махачкала или Каспийск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
27 янв 2024
Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!
Е
9 ноя 2023
Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)
Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумЧиркейская ГЭСВодопад ТоботГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадМатласИрганайское водохранилищеГорыПодземныеОбзорныеВодопады

Похожие туры из Махачкалы

Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Популярное предложение
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала, время приезда до 8:00
10 мая
21 июня
24 июня
28 июня
26 500 за человека
Старинные аулы и природа Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
12 мая
13 мая
15 мая
29 мая
22 000 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
2 мая
13 мая
16 мая
3 июня
25 550 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам