Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
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2 отзыва
За 3 дня я познакомлю вас со знаковыми локациями нашей «Страны гор».
Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады.
Мы пошуршим песком бархана Сарыкум, пройдёмся узкими улочками заброшенного высокогорного села Гамсутль и по каменным коридорам Карадахской теснины. А в самых живописных местах будем устраивать фотосессии.
Ближайшие даты:
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
3 июн
10 июн
17 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство
Встретим вас и на комфортном автомобиле направимся к смотровой площадке на Чиркейскую ГЭС и впечатляющий Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Устроим фотосессию в окружении завораживающих видов, а затем доедем до уникального бархана Сарыкум — настоящего кусочка пустыни, чьё происхождение здесь — до сих пор загадка. Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере.
Сегодня отправимся в знаменитый аул-призрак Гамсутль — древнейшее заброшенное село, примерный возраст которого составляет 2 тысячи лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий. Прогуляемся по его атмосферным улочкам и поедем смотреть на Салтинский водопад, необычный тем, что он течёт под землёй. А перед тем, как разместиться в гостинице в горах ещё заедем на Ирганайское водохранилище — вы полюбуетесь отражением тёмных скал в его изумрудной воде.
3 день
Водопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас
В этот день посетим водопад Тобот в Хунзахском районе, мощный поток которого срывается в глубокую пропасть. Затем отправимся в Карадахскую теснину. Этот уникальный памятник природы поражает: кажется, что вы оказались в узком коридоре другого мира, а вас окружают мощные и высокие каменные стены. После побываем в экстрим-парке в Матласе, чтобы снова устроить фотосессию и запечатлеть потрясающие виды. К вечеру вернёмся в Махачкалу.
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Возможно проведение тура для большего числа участников (за доплату, по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
Завершение: Махачкала или Каспийск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 227 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. Я, моя жена или другой гид из нашей команды с радостью покажем вам самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
27 янв 2024
Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!
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Евгения
9 ноя 2023
Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)