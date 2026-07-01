«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия
Прокатиться на катере по Сулаку, увидеть древние башни Гоора и Кахиба, посетить Хунзах
Начало: Махачкала, Южная автостанция (проспект Амет-Хана С...
«Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки»
18 июл в 09:00
25 июл в 09:00
26 900 ₽ за человека
Тур «всё включено» в Дагестан: за видами, эмоциями, вкусами и кадрами
Прогулка на катере, старинные аулы, атмосферный Дербент, Карадахская теснина, фотосессия в костюмах
Начало: Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 344, 8:00
«Во время прогулок по смотровым площадкам расскажем увлекательные местные легенды»
20 июл в 08:00
27 июл в 08:00
44 800 ₽ за человека
Молодёжный трип «всё включено» в Дагестан: Дербент, Хунзах и Сулакский каньон
Промчаться на катере, посидеть у костра, пройти по старинным магалам и оказаться на высоте 1800 м
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Проедем по главным смотровым площадкам Хунзаха, увидим крепость Арани и Цолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр»
17 июл в 12:00
24 июл в 12:00
29 500 ₽ за человека
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