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«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места

Сулак и Хунзах, Гуниб и Гамсутль, Каменная чаша и Чохские террасы, Гоор и Дербент
All inclusive с кавказским размахом — это когда включено не только питание и проживание, но и море незабываемых впечатлений.

Вы промчитесь на катере по Сулакскому каньону, исследуете руины аулов-призраков, увидите Чохские
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террасы, напоминающие Индонезию, и магалы Дербента, похожие на районы Туниса.

Сделаете эффектные снимки в ярких длинных платьях — они с нами всегда, поэтому вы сможете нарядиться в любой локации.

А ещё вдоволь наедитесь блюд местной кухни: шашлык, чуду, курзе, лагман, пахлава — и это лишь малая часть того, чем мы будем вас угощать.

Каждый день будете просыпаться с видом на горы — остановимся в отеле на высоте, но с комфортабельными условиями.

«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места
«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места
«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки

Встретим вас и отправимся на прогулку на катере по Сулакскому каньону. Будем любоваться каскадами водопадов, отвесными скалами, парящими орлами и чистейшей бирюзовой водой. Пообедаем в «Главрыбе» и отведаем свежей форели на углях. А затем побываем в пещере «Нохъо»: пройдёмся по подвесному мосту и сделаем эффектные снимки.

Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища и у выступа Тёщин язык, откуда открывается панорама ГЭС.

Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадкиПрогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки
2 день

Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм

Поедем в аул Старый Гоор, чтобы погулять по заброшенным улицам селения, осмотреть старинные башни и дома. А ещё заедем на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. Здесь получаются эффектные снимки, особенно в длинных платях со шлейфом — мы предоставим их вам для фотосессии. На обед заглянем к местным жителям, попробуем горский плов и хинкал.

Посетим заброшенный аул Кахиб, рассмотрим руины и исследуем камни с языческими и христианскими символами и арабской вязью. Остановимся у Датунского храма, возведённого грузинскими миссионерами. Желающие прокатятся по канатной дороге.

После ужина в отеле — свободное время.

Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм
3 день

Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон

Отправимся на Хунзахское плато и сделаем красивые кадры на на высоте 2000 м. Увидим водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр. Погуляем в лабиринте Каменная чаша — узком проходе среди скал. На обед заедем в село Гонох, чтобы попробовать национальные блюда с красивым видом.

Полюбуемся Цолотлинским каньоном, осмотрим самый длинный высокогорный подвесной мост в России и посетим экстрим-парк. Здесь возможны развлечения за доплату: роупджампинг или зиплайн.

Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньонХунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньонХунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон
4 день

Гуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы

Местные говорят: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане!» Поэтому поедем в это удивительное селение. Увидим мемориал «Журавли», созданный по мотивам песни на стихи поэта Расула Гамзатова. А ещё полюбуемся видами и узнаем историю аула.

Затем посетим Гамсутль, покинутое село-призрак. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь дома, башни и другие строения стоят пустые. Прогуляемся по заброшенным улочкам и сделаем атмосферные кадры.

Ещё сегодня увидим Салтинский подземный водопад и Чохские террасы, напоминающие индонезийские. На них выращивали пшеницу, кукурузу, просо и садовые деревья.

Гуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасыГуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасыГуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасыГуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы
5 день

Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»

Сегодня будем гулять по старейшему в России городу — колоритному Дербенту с восточным характером. Осмотрим крепость Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по магалам — узким извилистым улочкам. Они были заложены арабами и напоминают районы Туниса. А некоторым и сцену «чёрт побери» из фильма «Бриллиантовая рука».

На обед попробуем суп дюшпере, долму и чуду. А на десерт — пахлаву и ароматный чай. После полюбуемся городом с высоты и пальмами на улице Мамедбекова. И сделаем кадры у экраноплана «Лунь» — корабля с крыльями.

К 18:00 вернёмся в Махачкалу и доставим вас в аэропорт. Если захотите остаться в Дагестане, поможем с поиском жилья.

Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет35 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (до 50 мин)
  • Джипинг
  • Входные билеты
  • Услуги гида-проводника
  • Вечера у костра, игры и танцы
  • Платья со шлейфом для фотосессии (в любой желаемой локации - они всегда с нами)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Доп. развлечения по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Южная автостанция (проспект Амет-Хана Султана, 346), 9:00. Советуем прилететь накануне старта
Завершение: Аэропорт, 18:00. Берите билеты с вылетом не раньше 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 630 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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