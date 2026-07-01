Вы промчитесь на катере по Сулакскому каньону, исследуете руины аулов-призраков, увидите Чохские
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки
Встретим вас и отправимся на прогулку на катере по Сулакскому каньону. Будем любоваться каскадами водопадов, отвесными скалами, парящими орлами и чистейшей бирюзовой водой. Пообедаем в «Главрыбе» и отведаем свежей форели на углях. А затем побываем в пещере «Нохъо»: пройдёмся по подвесному мосту и сделаем эффектные снимки.
Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища и у выступа Тёщин язык, откуда открывается панорама ГЭС.
Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм
Поедем в аул Старый Гоор, чтобы погулять по заброшенным улицам селения, осмотреть старинные башни и дома. А ещё заедем на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. Здесь получаются эффектные снимки, особенно в длинных платях со шлейфом — мы предоставим их вам для фотосессии. На обед заглянем к местным жителям, попробуем горский плов и хинкал.
Посетим заброшенный аул Кахиб, рассмотрим руины и исследуем камни с языческими и христианскими символами и арабской вязью. Остановимся у Датунского храма, возведённого грузинскими миссионерами. Желающие прокатятся по канатной дороге.
После ужина в отеле — свободное время.
Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон
Отправимся на Хунзахское плато и сделаем красивые кадры на на высоте 2000 м. Увидим водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр. Погуляем в лабиринте Каменная чаша — узком проходе среди скал. На обед заедем в село Гонох, чтобы попробовать национальные блюда с красивым видом.
Полюбуемся Цолотлинским каньоном, осмотрим самый длинный высокогорный подвесной мост в России и посетим экстрим-парк. Здесь возможны развлечения за доплату: роупджампинг или зиплайн.
Гуниб, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы
Местные говорят: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане!» Поэтому поедем в это удивительное селение. Увидим мемориал «Журавли», созданный по мотивам песни на стихи поэта Расула Гамзатова. А ещё полюбуемся видами и узнаем историю аула.
Затем посетим Гамсутль, покинутое село-призрак. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь дома, башни и другие строения стоят пустые. Прогуляемся по заброшенным улочкам и сделаем атмосферные кадры.
Ещё сегодня увидим Салтинский подземный водопад и Чохские террасы, напоминающие индонезийские. На них выращивали пшеницу, кукурузу, просо и садовые деревья.
Прогулка по Дербенту: крепость Нарын-Кала, магалы, экраноплан «Лунь»
Сегодня будем гулять по старейшему в России городу — колоритному Дербенту с восточным характером. Осмотрим крепость Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по магалам — узким извилистым улочкам. Они были заложены арабами и напоминают районы Туниса. А некоторым и сцену «чёрт побери» из фильма «Бриллиантовая рука».
На обед попробуем суп дюшпере, долму и чуду. А на десерт — пахлаву и ароматный чай. После полюбуемся городом с высоты и пальмами на улице Мамедбекова. И сделаем кадры у экраноплана «Лунь» — корабля с крыльями.
К 18:00 вернёмся в Махачкалу и доставим вас в аэропорт. Если захотите остаться в Дагестане, поможем с поиском жилья.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|35 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону (до 50 мин)
- Джипинг
- Входные билеты
- Услуги гида-проводника
- Вечера у костра, игры и танцы
- Платья со шлейфом для фотосессии (в любой желаемой локации - они всегда с нами)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Доп. развлечения по желанию
- Доплата за 1-местное размещение