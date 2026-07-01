Встретим вас и отправимся на прогулку на катере по Сулакскому каньону. Будем любоваться каскадами водопадов, отвесными скалами, парящими орлами и чистейшей бирюзовой водой. Пообедаем в «Главрыбе» и отведаем свежей форели на углях. А затем побываем в пещере «Нохъо»: пройдёмся по подвесному мосту и сделаем эффектные снимки.

Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища и у выступа Тёщин язык, откуда открывается панорама ГЭС.