Встретим вас у аэропорта, доставим на обед. После знакомства с дагестанской кухней отправимся на семейную винодельню. Вы увидите земли, по которым проходил Великий шёлковый путь, и узнаете секреты производства. Конечно, попробуете вина, созданные с любовью и уважением к традициям.

Заселимся в отель в Дербенте. Если хотите, за доплату можно погулять по ночному городу: пройти по старинным улицам Мамедбекова и Фонтана, где оживает история.