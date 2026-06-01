Мои заказы

Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы

Пробовать вина и блюда разных народов, готовить чуду и ткать ковры, отдыхать в термах и у моря
На земле, где горы спускаются к Каспию, древние традиции живут в каждом камне, слове и вкусе, и мы вас с ними познакомим.

На несколько ночей вы остановитесь в Дербенте и погуляете
читать дальшеуменьшить

по Махачкале, где ароматы специй смешиваются с солёным бризом Каспия, а улицы хранят память о караванах Великого шёлкового пути.

Подниметесь высоко в горы, в аулы Ахты и Хучни, в которых время будто замедлило ход и до сих пор чтут обычаи предков.

Испокон веков в них живут лезгины и табасараны: вы услышите народные сказания, обучитесь ковроткачеству, под руководством искусных хозяюшек приготовите лепёшки чуду.

Познаете знаменитое кавказское гостеприимство: попробуете ещё много национальных блюд и продегустируете вина, рождённые под солнцем Дагестана.

А также расслабитесь в банях на термальных источниках, погуляете по Самурскому лесу и бархану Сарыкум.

Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы
Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы
Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
- Паспорт (обязательно)
- Бутылку для питьевой воды
- Самую удобную одежду и обувь

В тёплое время года:
- Головной убор (кепка, панама)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем

В холодное время года:
- Тёплую одежду и головной убор
- Дождевик

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в Дербент

Встретим вас у аэропорта, доставим на обед. После знакомства с дагестанской кухней отправимся на семейную винодельню. Вы увидите земли, по которым проходил Великий шёлковый путь, и узнаете секреты производства. Конечно, попробуете вина, созданные с любовью и уважением к традициям.

Заселимся в отель в Дербенте. Если хотите, за доплату можно погулять по ночному городу: пройти по старинным улицам Мамедбекова и Фонтана, где оживает история.

Добро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в ДербентДобро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в ДербентДобро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в ДербентДобро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в ДербентДобро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в ДербентДобро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в Дербент
2 день

Лезгинский аул Ахты и отдых в термальных источниках

Весь день проведём в Ахты — крупнейшем горном селе Дагестана, одном из главных культурных центров лезгин, где история, традиции и природа сплелись в единое целое.

Посетим крепость — свидетельницу многих событий. Пройдём по каменным мостам, соединяющим старые кварталы. Поговорим о герое лезгинского эпоса Шарвили и увидим ротонду, где ежегодно проходит праздник в его честь. Попробуем лезгинские блюда и отдохнём в банях на термальных источниках.

Лезгинский аул Ахты и отдых в термальных источникахЛезгинский аул Ахты и отдых в термальных источникахЛезгинский аул Ахты и отдых в термальных источникахЛезгинский аул Ахты и отдых в термальных источникахЛезгинский аул Ахты и отдых в термальных источникахЛезгинский аул Ахты и отдых в термальных источниках
3 день

Тень Самурского леса и бриз Каспийского моря

Сегодня — отдых на природе. В дельте реки Самур погуляем по реликтовому лесу: побеседуем о флоре и фауне, послушаем пение птиц, увидим платан-долгожитель, которому больше 700 лет! Пообедаем на свежем воздухе, а закат проводим, вдыхая солёный бриз Каспия.

Тень Самурского леса и бриз Каспийского моряТень Самурского леса и бриз Каспийского моряТень Самурского леса и бриз Каспийского моряТень Самурского леса и бриз Каспийского моряТень Самурского леса и бриз Каспийского моряТень Самурского леса и бриз Каспийского моря
4 день

Табасаранский аул Хучни и мастер-классы

Этот день посвятим Табасаранскому району и его центру — селу Хучни. Посетим крепость, с которой связана легенда о семи братьях-героях и красавице-сестре.

Проедем по живописному Ругуджинскому мосту, полюбуемся водопадом и насладимся местной кухней. Поучаствуем в мастер-классах: научимся готовить чуду (лепёшку с начинкой) и ткать ковры.

Ночуем в Махачкале.

Табасаранский аул Хучни и мастер-классыТабасаранский аул Хучни и мастер-классыТабасаранский аул Хучни и мастер-классыТабасаранский аул Хучни и мастер-классыТабасаранский аул Хучни и мастер-классыТабасаранский аул Хучни и мастер-классы
5 день

Бархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домой

После завтрака отправимся к бархану Сарыкум, второму по величине в мире. Познакомимся с прошлым и культурой Махачкалы.

Со смотровой полюбуемся панорамами дагестанской столицы и моря. Увидим духовное сердце города — Джума-мечеть. Пообедаем и пройдём по старому центру, окунёмся в историю и традиции.

Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Бархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домойБархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домойБархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домойБархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домойБархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домойБархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет43 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 5 обедов, винная дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Входные билеты, экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное размещение - 3500 ₽ за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 13:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Задай
Задай — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Задай, я представляю лицензированное туристическое агентство в Дагестане. Мы работаем уже более 6 лет. В нашей компании самые веселые и эрудированные гиды. Все экскурсии проходят на комфортабельном транспорте класса люкс. С нами вкусно, интересно и надежно!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Южный Дагестан: Махачкала и горные аулы, культура лезгин и табасаранов, дегустация и мастер-классы»

Вкусные выходные в горах Дагестана
На машине
3 дня
9 отзывов
Вкусные выходные в горах Дагестана
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
15 000 ₽ за человека
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании
На машине
2 дня
-
10%
5 отзывов
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала, 8:00
3 июл в 08:00
43 650 ₽48 500 ₽ за всё до 5 чел.
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
На машине
5 дней
6 отзывов
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
4 июл в 08:00
14 июл в 08:00
26 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
На машине
5 дней
8 отзывов
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
6 июл в 09:00
13 июл в 09:00
39 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
43 500 ₽ за человека