На несколько ночей вы остановитесь в Дербенте и погуляете
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой:
- Паспорт (обязательно)
- Бутылку для питьевой воды
- Самую удобную одежду и обувь
В тёплое время года:
- Головной убор (кепка, панама)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
В холодное время года:
- Тёплую одежду и головной убор
- Дождевик
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Дагестан! Винная дегустация и прибытие в Дербент
Встретим вас у аэропорта, доставим на обед. После знакомства с дагестанской кухней отправимся на семейную винодельню. Вы увидите земли, по которым проходил Великий шёлковый путь, и узнаете секреты производства. Конечно, попробуете вина, созданные с любовью и уважением к традициям.
Заселимся в отель в Дербенте. Если хотите, за доплату можно погулять по ночному городу: пройти по старинным улицам Мамедбекова и Фонтана, где оживает история.
Лезгинский аул Ахты и отдых в термальных источниках
Весь день проведём в Ахты — крупнейшем горном селе Дагестана, одном из главных культурных центров лезгин, где история, традиции и природа сплелись в единое целое.
Посетим крепость — свидетельницу многих событий. Пройдём по каменным мостам, соединяющим старые кварталы. Поговорим о герое лезгинского эпоса Шарвили и увидим ротонду, где ежегодно проходит праздник в его честь. Попробуем лезгинские блюда и отдохнём в банях на термальных источниках.
Тень Самурского леса и бриз Каспийского моря
Сегодня — отдых на природе. В дельте реки Самур погуляем по реликтовому лесу: побеседуем о флоре и фауне, послушаем пение птиц, увидим платан-долгожитель, которому больше 700 лет! Пообедаем на свежем воздухе, а закат проводим, вдыхая солёный бриз Каспия.
Табасаранский аул Хучни и мастер-классы
Этот день посвятим Табасаранскому району и его центру — селу Хучни. Посетим крепость, с которой связана легенда о семи братьях-героях и красавице-сестре.
Проедем по живописному Ругуджинскому мосту, полюбуемся водопадом и насладимся местной кухней. Поучаствуем в мастер-классах: научимся готовить чуду (лепёшку с начинкой) и ткать ковры.
Ночуем в Махачкале.
Бархан Сарыкум, Махачкала и возвращение домой
После завтрака отправимся к бархану Сарыкум, второму по величине в мире. Познакомимся с прошлым и культурой Махачкалы.
Со смотровой полюбуемся панорамами дагестанской столицы и моря. Увидим духовное сердце города — Джума-мечеть. Пообедаем и пройдём по старому центру, окунёмся в историю и традиции.
Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|43 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 5 обедов, винная дегустация
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и мастер-классы по программе
- Входные билеты, экосборы
Что не входит в цену
- Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное размещение - 3500 ₽ за ночь