Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж/д вокзал и аэропорт Махачкалы, 10:50-11:20 или ж...
«Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами»
1 июн в 10:50
8 июн в 10:50
63 600 ₽ за человека
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 48 000 ₽ за человека
Все грани Южного Дагестана: древние аулы, природные жемчужины, культура и история
Посетить единственный в стране лиановый лес и самое высокогорное село Европы и погулять по Дербенту
Начало: Дербент, утро
1 мая в 10:00
8 мая в 08:00
50 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 октября 2024Организация на высшем уровне. От встречи до отъезда. Множество увлекательных экскурсий. Организаторы скорректировали тур уже в ходе поездки по нашему желанию. Очень понравилось. В следующий отпуск только с Большой Страной по нашей большой стране.
- ИИрина16 октября 2024Все отлично
- ССветлана11 сентября 2024Спасибо организаторам. Всё четко, без накладок. Молодцы.
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Термальные источники»
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