Туры на горячие термальные источники в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Махачкале, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж/д вокзал и аэропорт Махачкалы, 10:50-11:20 или ж...
«Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами»
1 июн в 10:50
8 июн в 10:50
63 600 ₽ за человека
Рождественский тур в Дагестане
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 48 000 ₽ за человека
Все грани Южного Дагестана: древние аулы, природные жемчужины, культура и история
На машине
5 дней
Все грани Южного Дагестана: древние аулы, природные жемчужины, культура и история
Посетить единственный в стране лиановый лес и самое высокогорное село Европы и погулять по Дербенту
Начало: Дербент, утро
1 мая в 10:00
8 мая в 08:00
50 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 октября 2024
    Рождественский тур в Дагестане
    Организация на высшем уровне. От встречи до отъезда. Множество увлекательных экскурсий. Организаторы скорректировали тур уже в ходе поездки по нашему желанию. Очень понравилось. В следующий отпуск только с Большой Страной по нашей большой стране.
  • И
    Ирина
    16 октября 2024
    Рождественский тур в Дагестане
    Все отлично
    Все отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отлично
  • С
    Светлана
    11 сентября 2024
    Рождественский тур в Дагестане
    Спасибо организаторам. Всё четко, без накладок. Молодцы.
  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
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    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
  2. Рождественский тур в Дагестане
  3. Все грани Южного Дагестана: древние аулы, природные жемчужины, культура и история
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Село Гоор
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 63 600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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