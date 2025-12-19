Майкоп ценен старинной застройкой, людьми, историей и культурой. Изучением всего этого мы и займёмся на прогулке. Эта экскурсия — своеобразная иллюстрация к дневникам Евгения Шварца. Их можно считать энциклопедией жизни Майкопа начала 20 века и источником подробных сведений о городских событиях, людях и общественных настроениях.

Площадь Дружбы. Вы посетите центральную площадь Майкопа, где находятся главная соборная мечеть, монумент «Навеки с Россией» и комплекс «Единение и Согласие».

Улицы старого Майкопа. Прогуляетесь по уютным и тихим улочкам, узнаете историю возникновения города и его названия.

Городской парк культуры и отдыха. Увидите арт-объект «Золушкина туфелька», посвящённый драматургу Евгению Шварцу, и побываете на смотровой площадке с видом на реку и плотину Майкопской ГЭС.

Организационные детали

При необходимости могу встретить вас на своём минивэне (до 7 мест) и отвезти к началу экскурсии. Детали обсудим в переписке.