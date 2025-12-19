Майкоп ценен старинной застройкой, людьми, историей и культурой. Изучением всего этого мы и займёмся на прогулке. Эта экскурсия — своеобразная иллюстрация к дневникам Евгения Шварца.
Их можно считать энциклопедией жизни Майкопа начала 20 века и источником подробных сведений о городских событиях, людях и общественных настроениях.
Описание экскурсии
Площадь Дружбы. Вы посетите центральную площадь Майкопа, где находятся главная соборная мечеть, монумент «Навеки с Россией» и комплекс «Единение и Согласие».
Улицы старого Майкопа. Прогуляетесь по уютным и тихим улочкам, узнаете историю возникновения города и его названия.
Городской парк культуры и отдыха. Увидите арт-объект «Золушкина туфелька», посвящённый драматургу Евгению Шварцу, и побываете на смотровой площадке с видом на реку и плотину Майкопской ГЭС.
Организационные детали
При необходимости могу встретить вас на своём минивэне (до 7 мест) и отвезти к началу экскурсии. Детали обсудим в переписке.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Майкопе
Провёл экскурсии для 88 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор. Я профессиональный гид. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие нашей солнечной республики Адыгеи, искренне полюбил наши горы, водопады, пещеры и захотел вернуться вновь.
Входит в следующие категории Майкопа
