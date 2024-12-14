Майские каникулы на геотермальных источниках

Провести майские каникулы в Адыгее — это отличная возможность не только познакомиться с уникальной природой здешних мест, но и вдоволь накупаться в горячих геотермальных источниках.

Вас ждут Свято-Михайловский монастырь и целебный
читать дальше

источник, плато Лаго-Наки и Гуамское ущелье, живописные водопады и пещера «Большая Азишская», а также рассказы об истории Адыгеи и о происхождении дольменов.

А при желании вы сможете прогуляться верхом на лошади или попробовать себя на трассах веревочного парка.

5
3 отзыва
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Майские каникулы на геотермальных источниках
Ближайшие даты:
27
апр4
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальных источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой)

В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источниках
2 день

«Руфабго». Геотермальный источник

08:00-09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

«Руфабго». Геотермальный источник«Руфабго». Геотермальный источник«Руфабго». Геотермальный источник«Руфабго». Геотермальный источник
3 день

Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь. Геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь. Геотермальный источникСвято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

  • Альтернативный маршрут — конная прогулка.

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади (доп. плата) по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день

Каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникКаньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
6 день

Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с ноября по май).

Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Геотермальный источник
8 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
9 день

Гуамское ущелье. Геотермальный источник

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед–пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущелье. Геотермальный источникГуамское ущелье. Геотермальный источникГуамское ущелье. Геотермальный источникГуамское ущелье. Геотермальный источник
10 день

Майкоп. Национальный музей республики Адыгея. Геотермальный источник

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких - пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Майкоп. Национальный музей республики Адыгея. Геотермальный источникМайкоп. Национальный музей республики Адыгея. Геотермальный источникМайкоп. Национальный музей республики Адыгея. Геотермальный источникМайкоп. Национальный музей республики Адыгея. Геотермальный источник
11 день

Отъезд

Завтрак.

06:30-10:00 Отъезд.

Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура на одного человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Замок Грез». Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 68 800 руб. /чел.;
  • коттедж «Аквариум». Отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — 2-комнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 68 800 руб. /чел.;
    • 2 номера на 1 этаже — 2-комнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 66 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 75 800 руб. /чел.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 68 400 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 61 000 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Маленький номер» с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 58 000 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 59 300 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник— 67 200 руб. /чел.;
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 58 000 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи»— 58 000 руб. /чел.;
  • номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез— 59 300 руб. /чел.;

Хостел:

  • Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 45 000 руб. /чел.

Тур не предусматривает подселения. Доплата за 1-местное размещение — уточняется.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом «Деревянные коттеджи» представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

На Аминовской

10 ночей

Гостевой дом находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.

На АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
  • Питание 3-разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Обратный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатноконная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьСад камней - 200 руб. /чел., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. частная коллекция Беловодье - 200 руб. /чел. стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассыбилеты на подъемник - 800 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб. музей Востока - 150 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сад камней - 200 руб. /чел., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Частная коллекция Беловодье - 200 руб. /чел
  • Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. /в зависимости от трассы
  • Билеты на подъемник - 800 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб
  • Музей Востока - 150 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • Маленький рюкзак 20-30 л. Стоимость - 300 руб. /сутки
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию);
  • налобный фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).

  • Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 200 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 900 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 900 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Стоимость проживания с субботы на воскресенье составляет от 1500 до 3000 руб. /номер (в зависимости от номера). Бронирование номера с субботы на воскресенье возможно только при покупке тура.

Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.

Можно заказать индивидуальные и групповые трансферы:

  • г. Мин. Воды – п. Каменномостский;
  • г. Архыз – п. Каменномостский;
  • г. Белореченск – п. Каменномостский;.
  • г. Майкоп – п. Каменномостский;
  • п. Каменномостский – п. Бетта и др.

Стоимость уточняйте у менеджера.

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте.

В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.

Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Скважина №12-т:

  • Глубина скважины – 1 595 м., температура воды 86 С.
  • Газы растворенные: СО2,СН4,N2.
  • Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
14 дек 2024
Мы летели из Санкт-Петербурга до Минеральных Вод. Дальше на автомобиле 4.5 часа, также обратно. Все чётко. Стоимость на автомобиле до места назначения входит в стоимость путёвки, обратно всего 1200 рублей
читать дальше

на человека. Все передвижения за время тура проходили без задержек. Отличные водители-Роман и Сергей, профессиональный гид-Любовь. По любому организационному вопросу обращалась к Николаю (ответственный от компании за весь наш тур) и всегда получала необходимую помощь. Уже думаем о следующей поездке от "Большой Страны". Молодцы.

В
4 ноя 2024
Всё отлично, всегда на связи. Всё рассказали подсказали. Рекомендую!
З
29 окт 2024
Весь коллектив - это порядочные, отзывчивые и заботливые люди (водители в том числе, так же инструктора-экскурсоводы). Огромное всем спасибо!

Похожие туры из Майкопа

Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Пешая
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
29 дек в 10:00
75 000 за человека
Рождественский тур в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
Завтра в 10:00
от 33 000 за человека