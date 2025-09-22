Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Малоярославеце, цены от 2350 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Начало: У Сквера 1812 года
Завтра в 10:00
29 сен в 11:30
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические тайны Малоярославца
Прогулка по Малоярославцу откроет вам его историческое значение и культурное наследие. Увидите храмы, памятники и купеческие дома
Начало: В районе Черноостровского монастыря
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    22 сентября 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали
    полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в разные эпохи и исторические события! На диораму решающей битвы 1812 года мы попали только после экскурсии, но для нас это было даже лучше, потому что перспектива, с которой писали диораму, на тот момент уже была нам знакома во время экскурсии, и диорама была воспринята как вживую. В повествовании Екатерины все события буквально оживают! Очень рекомендуем данного экскурсовода!!!

  • Ю
    Юлия
    27 августа 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
  • А
    Алекскй
    25 июля 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
    пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор, попробовав с десяток разных сортов пива прямо из варочных котлов. Кто к пиво равнодушен, тот значительно расширит кругозор и откроет для себя, что пиво не только напиток, но своя философия, которая спасла Европу в средние века в период эпидемий, помогла построить египетские пирамиды и т. д. Пиво вкусное и разное, радушный хозяин, стерильная чистота, советую посетить.

  • О
    Оксана
    18 июля 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид
    никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.

  • С
    Сергей
    8 июля 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
    Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малоярославеце
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
  2. Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
  3. Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Какие места ещё посмотреть в Малоярославеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Николаевский Черноостровский монастырь
  2. Городище вятичей
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в сентябре 2025
Сейчас в Малоярославеце в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2350 до 4700. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
