Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборМал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Начало: У Сквера 1812 года
Завтра в 10:00
29 сен в 11:30
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические тайны Малоярославца
Прогулка по Малоярославцу откроет вам его историческое значение и культурное наследие. Увидите храмы, памятники и купеческие дома
Начало: В районе Черноостровского монастыря
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 сентября 2025Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали
- ЮЮлия27 августа 2025Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
- ААлекскй25 июля 2025Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
- ООксана18 июля 2025Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид
- ССергей8 июля 2025Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малоярославеце
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Малоярославеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в сентябре 2025
Сейчас в Малоярославеце в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2350 до 4700. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Малоярославеце на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 7 ⭐ отзывов, цены от 2350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь