Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока)
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
Начало: У вашего места проживания
2 мар в 08:30
3 мар в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
