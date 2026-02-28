Мои заказы

Слияние Чуи и Катуни – экскурсии в Манжероке

Найдено 4 экскурсии в категории «Слияние Чуи и Катуни» в Манжероке, цены от 20 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
На машине
13 часов
Водная прогулка
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 6 чел.

