Мини-группа
до 9 чел.
Из Манжерока - по Чуйскому тракту
Пороги, перевалы, мистические петроглифы и древние тайны Алтая
Начало: У отеля «Манжерок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы (из Манжерока)
Забраться подальше, увидеть интересные места и насладиться природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:40, в пятницу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
11 600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока)
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта - из Манжерока
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока)
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Начало: У отеля «Манжерок», село Озёрное
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.
