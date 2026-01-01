Найдено 3 экскурсии в категории « Перевал Чике-Таман » в Манжероке, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока) Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай Начало: У вашего места проживания от 28 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 13 часов Водная прогулка К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока) Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам от 32 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 5 чел. Красота Чуйского тракта - из Манжерока Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая 28 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Манжерока

Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2026 год по теме «Перевал Чике-Таман», цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель