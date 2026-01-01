Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока)
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта - из Манжерока
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
