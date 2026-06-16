Главная цель моего путешествия — дать вам полностью расслабиться. Вам не придётся терять время, пытаясь поймать красивый кадр, или постоянно смотреть в телефон. Просто впитывайте пейзажи глазами и чувствуйте, как природа Алтая наполняет вас силой. А я возьму заботу о фотографиях и видео на себя. После поездки у вас останутся живые репортажные снимки и атмосферные портреты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Это фотосессия, где главный герой — вы на фоне невероятных алтайских гор и рек. Я покажу вам самые живописные места для съёмки и сделаю кадры, которые будут согревать вас долгие годы. Но это не только съёмка — мы обязательно выделим время, чтобы просто отдохнуть, побыть в тишине наедине с Алтаем и душевно поговорить.

Наш маршрут

Семинский перевал — прямиком отправимся к географическому центру Республики Алтай.

Путинка, место слияния Урсула и Катуни, а также Путинский водопад. Здесь сфотографируемся на фоне слияния нескольких рек.

Чике-Таманский перевал — головокружительный перевал, где каждый поворот открывает новый потрясающий вид.

Ильгуменские пороги — бурлящее сердце Катуни, место, где река показывает свой непокорный характер: вода кипит среди скал, а грохот волн слышен за сотни метров.

Катунские террасы — уступы над Катунью, напоминающие слоёный пирог из глины, песка и камня.

Ининские песчаные столбы — причудливые скульптуры, созданные ветром и временем.

Слияние Чуи и Катуни — место силы, где две мощные горные реки встречаются, но не смешиваются, словно две стихии, не желающие уступать друг другу.

Локации можно менять местами или дополнять маршрут новыми точками по вашему желанию.

Организационные детали