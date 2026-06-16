Главная цель моего путешествия — дать вам полностью расслабиться. Вам не придётся терять время, пытаясь поймать красивый кадр, или постоянно смотреть в телефон. Просто впитывайте пейзажи глазами и чувствуйте, как природа Алтая наполняет вас силой. А я возьму заботу о фотографиях и видео на себя. После поездки у вас останутся живые репортажные снимки и атмосферные портреты.
Описание фото-прогулки
Это фотосессия, где главный герой — вы на фоне невероятных алтайских гор и рек. Я покажу вам самые живописные места для съёмки и сделаю кадры, которые будут согревать вас долгие годы. Но это не только съёмка — мы обязательно выделим время, чтобы просто отдохнуть, побыть в тишине наедине с Алтаем и душевно поговорить.
Наш маршрут
- Семинский перевал — прямиком отправимся к географическому центру Республики Алтай.
- Путинка, место слияния Урсула и Катуни, а также Путинский водопад. Здесь сфотографируемся на фоне слияния нескольких рек.
- Чике-Таманский перевал — головокружительный перевал, где каждый поворот открывает новый потрясающий вид.
- Ильгуменские пороги — бурлящее сердце Катуни, место, где река показывает свой непокорный характер: вода кипит среди скал, а грохот волн слышен за сотни метров.
- Катунские террасы — уступы над Катунью, напоминающие слоёный пирог из глины, песка и камня.
- Ининские песчаные столбы — причудливые скульптуры, созданные ветром и временем.
- Слияние Чуи и Катуни — место силы, где две мощные горные реки встречаются, но не смешиваются, словно две стихии, не желающие уступать друг другу.
Локации можно менять местами или дополнять маршрут новыми точками по вашему желанию.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Киа Оптима с панорамной крышей
- Дорога до первой остановки займёт около полутора часов, переезды между локациями — примерно по полчаса. На каждой из локаций мы пробудем от получаса до часа.
- Оплачивается дополнительно обед/завтра/ужин ~800 ₽ за чел.
- Дополнительно можно организовать прогулку на лошадях или моторной лодке.
- Я снимаю на Canon 6d mk2 с объективами sigma 35mm 1,4 art и canon 70–200 2,8, на дрон Mavic 3 pro, Mavic mini 3 pro.
- Все удачные фотографии с обработкой передам вам в тот же вечер или на следующий день с обработкой через облачное хранилище
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самыр — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я коренной алтаец из рода Меркит. Занимаюсь туризмом с 2019 года. Организую ваш отдых без лишней головной боли. Душевная атмосфера и гибкость моих маршрутов позволит вам полностью расслабится и получать максимум
Входит в следующие категории Манжерока
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