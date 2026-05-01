Мои заказы

По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)

Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
«Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», — так писал о Чуйском тракте Василий Шукшин. В путешествие по одной из самых живописных дорог России мы и отправимся.

Вы полюбуетесь видами с перевала Чике-Таман, увидите слияние рек Чуя и Катунь, попробуете расшифровать древние петроглифы. И конечно, узнаете больше об особенностях республики.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)

Описание экскурсии

Покорим Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м над уровнем моря)

Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман и полюбуемся завораживающими видами с трёх смотровых

Почувствуем единение с природой Алтая в месте силы Чуй-Оозы у слияния рек Чуя и Катунь

В археологическом комплексе Адыр-Кан откроем историю возникновения оленных камней и древних наскальных рисунков

Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне

Примерный тайминг

7:00 — отправление из Манжерока
8:30 — остановка на Семинском перевале (20 минут)
10:00 — остановка на Чике-Таман (30 минут)
11:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 минут)
13:30–14:10 — обед
14:40 — остановка на Гейзерном озере (40 минут)
17:00 — остановка в комплексе Адыр-Кан
17:30 — отправление в Манжерок
20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 06:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный8000 ₽
Дети до 12 лет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.

Входит в следующие категории Манжерока

Похожие экскурсии на «По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)»

По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Цветение маральника (в мае), Чуйский тракт и перевал Чике-Таман - из Манжерока
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Цветение маральника (в мае), Чуйский тракт и перевал Чике-Таман - из Манжерока
Побывать в самых красивых местах Алтая
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 26 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Манжероке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манжероке
8000 ₽ за человека