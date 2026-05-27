Вы сплавитесь по живописному участку Катуни — от села Аскат вниз по течению. Преодолеете два несложных порога — Ираташ и Семинский. Почувствуете смену ритма реки. И полюбуетесь горными панорамами. Можно выбрать короткий или длинный маршрут, с посещением Камышлинского водопада. Оба варианта — без тяжёлой нагрузки и не требуют специальной подготовки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Базовый маршрут (Аскат — Усть-Сема)
Продолжительность — около 3 часов, расстояние — около 20 км, время на воде — около 2 часов. Это активный и динамичный сплав с прохождением порогов без долгой нагрузки.
Расширенный (Аскат — Барангол)
Продолжительность — около 4 часов, расстояние — около 25 км, время на воде — около 3 часов. Вас ждёт всё то же, что и на базовом маршруте, плюс остановка у Камышлинского водопада. Оставим 30 мин, чтобы подняться к нему и сделать фото.
Организационные детали
- К участию не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя брать с собой колюще-режущие и воспламеняющиеся предметы. Дорогую технику без защиты от воды лучше оставить на берегу.
- Перед стартом вы пройдёте инструктаж. Каждому участнику выдают спасжилет, каску и весло.
- С вами будут аккредитованные гиды-инструкторы.
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены снаряжение для сплава, брызгозащитная куртка, сопровождение гида-инструктора, а также фото и видео с экшн-камеры.
- Дополнительно оплачивается трансфер из Манжерока до точки сбора. Можно заказать индивидуальный трансфер из Манжерока до места старта и обратно: машина до 6 человек — 10 000 ₽, автобус до 11 человек — 18 000 ₽. Ещё один вариант — такси: примерно 2000 ₽ в одну сторону, точная цена зависит от спроса (расстояние прим 45 км).
- Трансфер с турбаз Чемальского района бесплатный.
- Дополнительно можете арендовать гидрокостюм и аквашузы по желанию (500 ₽ за комплект, по отдельности — по 300 ₽).
- Оплату оставшейся суммы можно произвести на месте наличными, переводом на карту РФ или через терминал.
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|С посещением водопада
|4000 ₽
|Детский стандартный до 12 лет
|3000 ₽
|Детский с посещением водопада до 12 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Аскат
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов

