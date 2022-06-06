1 день

Минеральные воды - Терскол - водопад Азау

Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 в аэропорту и в 11:30 на ж/д вокзале.

Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км). В пути сделаем остановку в кафе.

Прибытие в поселок, размещение в уютном кемпинге.

Прогулка по сосновому бору, по экотропе, до водопада Азау. Мы в больших горах, и этот масштаб и величие чувствуются сразу.

Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах.

Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась.

Вечером приготовим вкусный ужин. Информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками.

Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.

180 км – авто, 8 км – пешком налегке.