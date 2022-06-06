Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют

Осуществи мечту! Взойди на высшую точку России и Европы - 5 642 метра

5
3 отзыва
Осуществи мечту! Взойди на высшую точку России и Европы – 5 642 метра!
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
Ближайшие даты:
27
июл
17
авг

Что вас ожидает 🤩

Осуществи мечту!
Осуществи мечту!
Взойди на высшую точку России и Европы – 5 642 метра!
Местная кухня
Местная кухня
Посети знаменитое кафе "Ай", где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай
Гора Чегет
Гора Чегет
Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью. Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе
Ущелье и водопад Терскол
Ущелье и водопад Терскол
Пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15 – 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Терскол - водопад Азау

Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 в аэропорту и в 11:30 на ж/д вокзале.

Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км). В пути сделаем остановку в кафе.

Прибытие в поселок, размещение в уютном кемпинге.

Прогулка по сосновому бору, по экотропе, до водопада Азау. Мы в больших горах, и этот масштаб и величие чувствуются сразу.

Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах.

Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась.

Вечером приготовим вкусный ужин. Информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками.

Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.

180 км – авто, 8 км – пешком налегке.

Минеральные воды - Терскол - водопад АзауМинеральные воды - Терскол - водопад АзауМинеральные воды - Терскол - водопад АзауМинеральные воды - Терскол - водопад АзауМинеральные воды - Терскол - водопад Азау
2 день

Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол

Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в наш первый радиальный выход до обсерватории «Пик Терскол», которая находится на высоте 3 150 метров над уровнем моря.

Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую куртку.

По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы – растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.

Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!

Возвращение в кемпинг.

16 км – пешком налегке, набор высоты 950 метров.

Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол
3 день

Поселок Терскол - гора Чегет - поселок Терскол

Нас ждет следующий радиальный выход – на гору Чегет. Всем необходимо взять с собой паспорта, это важно!

Наверху приграничная зона, и мы можем встретить пограничников, которые обязательно должны проверить наши документы.

На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря. В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах.

А также посетим знаменитое кафе "Ай" – первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.

По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатку, чтобы спуститься на ней.

Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши колени, которые нам еще обязательно пригодятся. Стоимость билета 900 р. (лето 2021).

12 км пешком налегке, набор высоты 1200 м.

Поселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок ТерсколПоселок Терскол - гора Чегет - поселок Терскол
4 день

Поляна Азау - канатная дорога - станция Мир - скалы МЧС - Поляна Азау

Утром мы поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м и совершим переход до скал МЧС до высоты 4400 м.

Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта.

Научимся правильно ходить и дышать на высоте. К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и переедем в кемпинг.

4 км – пешком налегке, набор высоты 900 м.
Высотная акклиматизация.

Поляна Азау - канатная дорога - станция Мир - скалы МЧС - Поляна АзауПоляна Азау - канатная дорога - станция Мир - скалы МЧС - Поляна АзауПоляна Азау - канатная дорога - станция Мир - скалы МЧС - Поляна АзауПоляна Азау - канатная дорога - станция Мир - скалы МЧС - Поляна Азау
5 день

Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11

Уже со всем снаряжением поднимемся до высоты 3750 м. Отсюда совершим переход пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м.

Разместимся в приюте, после чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.

Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.

10 км – пешком налегке, набор высоты 1100 м.
Высотная акклиматизация.

Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11Поляна Азау - канатная дорога - станция Гара-Баши - скалы Пастухова - приют 11
6 день

День отдыха

День отдыха перед штурмом.

Мы проведем снежно-ледовую тренировку на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.

Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра – долгожданный штурм вершины.

Ближе к вечеру готовим поздний обед, ночевка на приюте.

7 день

Штурм вершины

Ночной подъем ориентировочно в 00.00 по местному времени. Сегодня самый важный день – день штурма вершины.

Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил. Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем.

При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.

Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.

И вот долгожданная вершина! Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема.

Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.

15 км – пешком налегке, набор высоты 1500м.

Штурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершины
8 день

Запасной день

Запасной день на случай непогоды.

9 день

Отъезд

Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.

Отъезд в г. Минеральные воды.

Внимание! График восхождения может быть скорректирован гидом на месте в зависимости от погоды и состояния группы.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • В Терсколе в палатке в оборудованном кемпинге. Есть газовые плиты, стол с лавками под навесом, туалеты, душ с горячей водой. Продуктовые магазины, кафе, аптека – в шаговой доступности.
  • В горном приюте 6-10 местные комнаты с деревянными двухуровневыми настилами вместимостью до 5 человек на уровне. На настилах матрасы с подушками без белья. Комнаты не отапливаются. Общее пространство для приготовление и
    приема пищи отапливается по вечерам. Есть возможность зарядки гаджетов.

Варианты проживания

Палатка

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Минеральные воды – с. Терскол – г. Минеральные воды
  • Проживание в кемпинге и горном приюте
  • Подъем и спуск на маятниковой канатной дороге 2 раза
  • Трехразовое питание до дня штурма вершины включительно, после спуска самостоятельно в кафе (обеденные перекусы)
  • Сопровождение гидами (на штурм 1 гид на 4-5 человек)
  • Групповое снаряжение (котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Групповая аптечка
  • 1 попытка восхождения (попыткой считается ночной выход группы из лагеря)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Взносы и разрешения в национальном парке Приэльбрусье
  • Мониторинг уровня кислорода в крови у участников гидами
  • Сертификат о восхождении на вершину Эльбруса
  • Фирменная футболка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Консультация инструктора по покупке и прокату снаряжения, физической подготовке (по запросу)
  • Предоставление программы подготовки к восхождению с нуля на 8 недель от мирового рекордсмена по скоростному восхождению на Эльбрус – Евгения Маркова (по запросу)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание в дороге
  • Питание в кафе в крайние дни после восхождения
  • Канатка на спуск с радиального подъема на гору Чегет (по желанию) – 900 руб.
  • Альпинистское снаряжение (кошки, ледоруб, обвязка, усы самостраховки)
  • Заброска вещей до приюта на ратраке
  • Альпинистская страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Минеральный воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 80-100 л (либо большой баул, огромная сумка, при условии заброски вещей до приюта на ратраке);
  • Рюкзак 30 л с системой крепления палок или ледового инструмента (для радиальных выходов и на штурм);
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Спальный мешок (температура комфорта 0-+5);
  • Усы самостраховки+2 карабина с муфтой (можно взять у нас в прокат);
  • Альпинистские кошки (можно взять у нас в прокат);
  • Ледоруб (можно взять у нас в прокат);
  • Страховочная система (можно взять у нас в прокат);
  • Треккинговые палки (можно взять у нас в прокат);
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая).

Одежда и обувь:

  • Ботинки горные (можно взять в прокат на месте) или ботинки для жесткого треккинга высокие с фиксацией голеностопа;
  • Гамаши ("фонарики");
  • Сандалии спортивные;
  • Куртка штормовка (непродуваемая, она же и влагозащитной, лучше мембрана, как минимум 10000/10000);
  • Штаны ветрозащитные/влагозащитные (мембрана);
  • Пуховик (теплая куртка), куртка очень теплая, но занимающая мало места и веса;
  • Кофта флисовая;
  • Термобельё;
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки;
  • Штаны ходовые легкие (как спортивные штаны), можно ещё шорты;
  • Варежки теплые – непродуваемые (верхонки с утеплителем). Таким образом, чтобы они не продувались и могли одеваться на перчатки;
  • Перчатки флисовые;
  • Балаклава + маска ветрозащитная;
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • Носки треккинговые 2 пары, теплые носки, обычные носки;
  • Нижнее бельё.

Что ещё взять:

  • Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • Средства личной гигиены. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные не пропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
  • Маска горнолыжная с темной линзой;
  • Хороший фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • Крем от загара (SPF начиная от 50-60);
  • Помада гигиеническая с SPF;
  • Термос 0,7 -1 л;
  • Индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор.

Документы:

  • Паспорт;
  • Медицинский полис;
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.).

Дополнительно:

  • Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости.

Можно взять:

  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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