Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 в аэропорту и в 11:30 на ж/д вокзале.
Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км). В пути сделаем остановку в кафе.
Прибытие в поселок, размещение в уютном кемпинге.
Прогулка по сосновому бору, по экотропе, до водопада Азау. Мы в больших горах, и этот масштаб и величие чувствуются сразу.
Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах.
Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась.
Вечером приготовим вкусный ужин. Информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками.
Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.
180 км – авто, 8 км – пешком налегке.
Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в наш первый радиальный выход до обсерватории «Пик Терскол», которая находится на высоте 3 150 метров над уровнем моря.
Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую куртку.
По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы – растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.
Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!
Возвращение в кемпинг.
16 км – пешком налегке, набор высоты 950 метров.
Нас ждет следующий радиальный выход – на гору Чегет. Всем необходимо взять с собой паспорта, это важно!
Наверху приграничная зона, и мы можем встретить пограничников, которые обязательно должны проверить наши документы.
На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря. В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах.
А также посетим знаменитое кафе "Ай" – первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.
По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатку, чтобы спуститься на ней.
Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши колени, которые нам еще обязательно пригодятся. Стоимость билета 900 р. (лето 2021).
12 км пешком налегке, набор высоты 1200 м.
Утром мы поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м и совершим переход до скал МЧС до высоты 4400 м.
Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта.
Научимся правильно ходить и дышать на высоте. К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и переедем в кемпинг.
4 км – пешком налегке, набор высоты 900 м.
Высотная акклиматизация.
Уже со всем снаряжением поднимемся до высоты 3750 м. Отсюда совершим переход пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м.
Разместимся в приюте, после чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.
Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.
10 км – пешком налегке, набор высоты 1100 м.
Высотная акклиматизация.
День отдыха перед штурмом.
Мы проведем снежно-ледовую тренировку на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.
Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра – долгожданный штурм вершины.
Ближе к вечеру готовим поздний обед, ночевка на приюте.
Ночной подъем ориентировочно в 00.00 по местному времени. Сегодня самый важный день – день штурма вершины.
Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил. Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем.
При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.
Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.
И вот долгожданная вершина! Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема.
Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.
15 км – пешком налегке, набор высоты 1500м.
Запасной день на случай непогоды.
Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.
Отъезд в г. Минеральные воды.
Внимание! График восхождения может быть скорректирован гидом на месте в зависимости от погоды и состояния группы.
Тур предусматривает проживание:
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно:
Можно взять:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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