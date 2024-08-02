Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт

Восхождение на Эльбрус с южной стороны
Принято считать, что двуглавый великан Эльбрус принимает в свои владения только самых отважных, сильных и активных. Но, на самом деле, не обязательно иметь идеальную физическую подготовку, чтобы покорить его вершины.
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Тем не менее восхождение – это не прогулка, к нему нужно готовиться.

Мы предлагаем вам самую популярную программу восхождения на Эльбрус, которая подходит даже начинающим «покорителям».

Вместо изнурительных переходов с тяжелыми рюкзаками - постепенная акклиматизация и подготовка, наряду с комфортным проживанием и питанием.

Наши опытные гиды сделают всё возможное, чтобы ваше знакомство с Эльбрусом прошло успешно, и вы исполнили свою давнюю мечту.

5
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Выезд в Приэльбрусье

Самостоятельный трансфер в Пятигорск.

Встреча в офисе с 09:00 до 11:00, г. Пятигорск, отель «Интурист».

Проверка необходимого снаряжения, если чего-то не хватает, можно взять в прокате за дополнительную плату.

Обед за доп. плату.

Брифинг для всех участников группы.

Трансфер в Приэльбрусье.

Размещение в хостеле.

Небольшая совместная прогулка по окрестностям. Свободное время.

Ужин.

Прибытие. Выезд в ПриэльбрусьеПрибытие. Выезд в Приэльбрусье
2 день

Акклиматизационный выход на г. Чегет

Завтрак.

Первая акклиматизация – поднимаемся на гору Чегет.

Перед выходом каждый получит ланч-бокс, перекус будет на горе, с видом на Эльбрус.

Подъем пешком займет несколько часов.

С верхней точки открывается прекрасный вид на Эльбрус, Донгузорун и Баксанское ущелье.

Обратно спускаемся на канатке, чтобы поберечь ноги и сэкономить силы. Возвращение в хостел.

Свободное время.

Ужин.

Акклиматизационный выход на г. ЧегетАкклиматизационный выход на г. ЧегетАкклиматизационный выход на г. Чегет
3 день

Трекинг к водопаду Девичьи Косы

Завтрак.

Еще одна акклиматизация.

Поднимемся до водопада Девичьи Косы, а затем и выше, до Обсерватории.

Инструктор расскажет вам, как правильно ходить и дышать в горах.

Вы будете нести с собой только маленький рюкзак с термосом, перекусом и личными вещами.

К вечеру вернемся в хостел.

Ужин.

Трекинг к водопаду Девичьи КосыТрекинг к водопаду Девичьи Косы
4 день

Заселение в горный Приют

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847 м над у. м.).

Обед сух. паек.

Размещение в горном приюте.

Прогулка вверх по снежному склону. Занятие по технике ходьбы в кошках.

Ужин в Приюте.

Заселение в горный ПриютЗаселение в горный Приют
5 день

Акклиматизационный выход до высоты 5000 м

Завтрак.

Акклиматизационный выход до высоты 5000 м.

Обед сух паек.

Ужин в Приюте.

Акклиматизационный выход до высоты 5000 мАкклиматизационный выход до высоты 5000 м
6 день

День отдыха

Завтрак.

День отдыха перед восхождением.

Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.

Обед, ужин в Приюте.

Ранний отбой (в 17:00) для того, чтобы успеть выспаться до полуночи.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день

Восхождение на Эльбрус

Восхождение.

Просыпаемся в полночь 1,5 часа на сборы и прием пищи*.

Одеваем все снаряжение (кошки, обвязки, налобные фонари) и выходим на восхождение.

Идем очень медленно, чтобы не сбить дыхание и сэкономить силы. Восхождение обычно занимает 8-10 часов, спуск еще 3-4 часа. Вне зависимости от результата с 13 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.

После возвращения в Приют – отдых.

Обед, ужин.

Ночь в приюте.

Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.

*За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров. В этом случае, выход сдвигается на 2-3 часа позже. От 10000 рублей с человека.

Восхождение на ЭльбрусВосхождение на ЭльбрусВосхождение на Эльбрус
8 день

Спуск на поляну Азау. Возвращение в Пятигорск

Завтрак.

Освобождение места в Приюте.

09:00-10:00 Спуск на канатной дороге на поляну Азау.

С 11:00-12:00 групповой трансфер в Пятигорск.

Тур на этом завершен. В случае, если резервные дни будут не использованы, тур завершится на 1 или 2 дня раньше.

Спуск на поляну Азау. Возвращение в ПятигорскСпуск на поляну Азау. Возвращение в Пятигорск
9 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды.

10 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды.

Проживание

Тур предусматривает проживание 3 ночи в хостеле в Терсколе – (по 4-6 человек, удобства на этаже) и 4-6 ночей в горном приюте (по 6-8 человек).

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Приют

6 ночей

Приют «Сердце Эльбруса» расположен на высоте 3800 метров над уровнем моря, чуть ниже станции «Гара-Баши». Интерьер приюта выполнен в современном стиле. На первом этаже находится современное кафе и небольшой бар.

Снаряжение можно оставить в просторном, вместительном холле. Второй этаж - зона для отдыха на 96 спальных мест. Каждый номер укомплектован четырьмя двухъярусными кроватями.

Для поддержания теплого микроклимата используются два современных отопительных котла.

Хостел

3 ночи

Хостел расположен в Приэльбрусье, в 2 минутах ходьбы от соснового бора и Нарзанного источника, недалеко от пос. Эльбрус, в знаменитом ущелье Адыл-Су на огороженной охраняемой территории в 5 минутах езды от поляны Чегет, и 10 минутах от поляны Азау.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессиональных инструкторов альпинизма
  • Трансфер поляна Азау-Пятигорск
  • Оплата за вход в национальный парк
  • Все трансферы по программе
  • Все общественное снаряжение: веревки, газ, кухня и т. д
  • Все средства и меры безопасности: спутниковый телефон, рации, спутниковый навигатор, аптечка, регистрация в МЧС и т. д
  • Альпинистское кислородное оборудование для экстренных случаев
  • Пульсоксиметр и ежедневный контроль сатурации кислорода
  • Связь с врачом по спутниковой связи
  • Питание: завтрак и ужин в хостеле, на маршруте сух пайки (бутерброды, чай, сладости, сухофрукты)
  • Проживание: 3 ночи в хостеле в Терсколе - (по 4-6 человек, удобства на этаже) и 3-5 ночей в горном приюте (по 6-8 человек)
  • Сертификат об успешном восхождении на Эльбрус, подписанный нашей компанией и Эльбрусским ПСО МЧС
  • Все подъемы и спуски на фуникуллере на Эльбрусе и Чегете
  • Камера хранения для ваших вещей на время похода
  • Официальная Книжка Альпиниста и запись в ней информации о совершенном восхождении (в случае успешного восхождения)
  • Официальный значок «За восхождение на Эльбрус» (в случае успешного восхождения)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Трансфер аэропорт, ж/д Минеральные Воды - Пятигорск
  • Проживание в г. Пятигорск до начала тура и после его завершения
  • Прокат личного альпинистского снаряжения
  • Доплата за проживание в двухместном номере с удобствами в хостеле (уточнять при бронировании возможность и стоимость)
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения от 10000 рублей с человека
  • Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
  • Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам
  • Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
  • Индивидуальные трансферы
  • Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
  • Профессиональная фото и видео съемка
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возможно взять в аренду:

  • альпинистские кошки;
  • ледоруб;
  • рюкзак 90-100 л;
  • каска альпинистская;
  • обвязка + 3 карабина + усы;
  • налобный фонарь + 6 батареек;
  • спальник синтетический или пуховый;
  • трекинговые палки;
  • горные очки;
  • горнолыжная маска;
  • гамаши;
  • бахилы;
  • термос Tramp 1.2 л;
  • дождевой чехол для рюкзака;
  • горные ботинки;
  • пуховая куртка для альпинизма;
  • пуховые рукавицы;
  • куртка мембранная;
  • штаны софтшелл или мембрана;
  • компрессионный мешок.

Необходимо иметь личное, возможно купить по приезду:

  • термобелье тонкое;
  • термобелье толстое;
  • кофта Polartec 200;
  • легкие штаны или шорты;
  • флисовая шапка-подшлемник;
  • трекинговые носки 2-3 пары;
  • перчатки поларовые;
  • кепка;
  • балаклава (тонкая);
  • синтетическая майка;
  • предметы личной гигиены;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • крем от загара 50 ед.;
  • герметичная упаковка для документов;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Встреча: Встречаемся в офисе с 09:00 до 11:00 по адресу: площадь Ленина, 13, 1 этаж гостиницы «Интурист». За неделю до начала тура наш менеджер свяжется с нами для уточнения деталей.

Проводы: После тура вас привозят к гостинице «Интурист» и после сдачи снаряжения, награждения сертификатом, значком «За восхождение на Эльбрус» и книжкой альпиниста, в случае успешного восхождения, тур считается законченным. Тур может закончиться на 1 или 2 два дня раньше в зависимости от использования или неиспользования резервных дней.

Сколько стоит прокат снаряжения?
Наименование / DetailЦена (рублей в день)
Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots1100
Кошки/Crampons250
Ледоруб/ Ice axe 200
Телескопические палки/ Telescopic poles250
Спальный мешок/ Sleeping Bag 300
Пуховая куртка/ Down jacket700
Брюки/ Pant Goretex 500
Ветровка/ Jacket Goretex 500
Самостраховка/ Selfbelay50
Горнолыжная маска/ Ski goggles250
Рукавицы/ Mitten Thinsulate 250
Беседка альпинистская/ Harness150
Карабины/ Karabiner50
Налобный фонарь/ Head torch150
Рюкзак/ Rucksacks250
Термос/ Thermos100
Очки солнцезащитные/ Glasses250
Гамаши/Gaiters150
Каска/ Helmet150
Баул400
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
2 авг 2024
Все хорошо организовано, вопросов нет.
Все хорошо организовано, вопросов нет.Все хорошо организовано, вопросов нет.Все хорошо организовано, вопросов нет.Все хорошо организовано, вопросов нет.
А
30 июл 2024
Отлично организован тур! Менеджер отвечает на все вопросы вовремя и понятно!
А
25 июл 2024
Всё было организовано на высшем уровне, накладок не было.
Всё было организовано на высшем уровне, накладок не было.Всё было организовано на высшем уровне, накладок не было.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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