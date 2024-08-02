Программа тура по дням
Прибытие. Выезд в Приэльбрусье
Самостоятельный трансфер в Пятигорск.
Встреча в офисе с 09:00 до 11:00, г. Пятигорск, отель «Интурист».
Проверка необходимого снаряжения, если чего-то не хватает, можно взять в прокате за дополнительную плату.
Обед за доп. плату.
Брифинг для всех участников группы.
Трансфер в Приэльбрусье.
Размещение в хостеле.
Небольшая совместная прогулка по окрестностям. Свободное время.
Ужин.
Акклиматизационный выход на г. Чегет
Завтрак.
Первая акклиматизация – поднимаемся на гору Чегет.
Перед выходом каждый получит ланч-бокс, перекус будет на горе, с видом на Эльбрус.
Подъем пешком займет несколько часов.
С верхней точки открывается прекрасный вид на Эльбрус, Донгузорун и Баксанское ущелье.
Обратно спускаемся на канатке, чтобы поберечь ноги и сэкономить силы. Возвращение в хостел.
Свободное время.
Ужин.
Трекинг к водопаду Девичьи Косы
Завтрак.
Еще одна акклиматизация.
Поднимемся до водопада Девичьи Косы, а затем и выше, до Обсерватории.
Инструктор расскажет вам, как правильно ходить и дышать в горах.
Вы будете нести с собой только маленький рюкзак с термосом, перекусом и личными вещами.
К вечеру вернемся в хостел.
Ужин.
Заселение в горный Приют
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847 м над у. м.).
Обед сух. паек.
Размещение в горном приюте.
Прогулка вверх по снежному склону. Занятие по технике ходьбы в кошках.
Ужин в Приюте.
Акклиматизационный выход до высоты 5000 м
Завтрак.
Акклиматизационный выход до высоты 5000 м.
Обед сух паек.
Ужин в Приюте.
День отдыха
Завтрак.
День отдыха перед восхождением.
Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.
Обед, ужин в Приюте.
Ранний отбой (в 17:00) для того, чтобы успеть выспаться до полуночи.
Восхождение на Эльбрус
Восхождение.
Просыпаемся в полночь 1,5 часа на сборы и прием пищи*.
Одеваем все снаряжение (кошки, обвязки, налобные фонари) и выходим на восхождение.
Идем очень медленно, чтобы не сбить дыхание и сэкономить силы. Восхождение обычно занимает 8-10 часов, спуск еще 3-4 часа. Вне зависимости от результата с 13 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.
После возвращения в Приют – отдых.
Обед, ужин.
Ночь в приюте.
Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.
*За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров. В этом случае, выход сдвигается на 2-3 часа позже. От 10000 рублей с человека.
Спуск на поляну Азау. Возвращение в Пятигорск
Завтрак.
Освобождение места в Приюте.
09:00-10:00 Спуск на канатной дороге на поляну Азау.
С 11:00-12:00 групповой трансфер в Пятигорск.
Тур на этом завершен. В случае, если резервные дни будут не использованы, тур завершится на 1 или 2 дня раньше.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Проживание
Тур предусматривает проживание 3 ночи в хостеле в Терсколе – (по 4-6 человек, удобства на этаже) и 4-6 ночей в горном приюте (по 6-8 человек).
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Приют
Приют «Сердце Эльбруса» расположен на высоте 3800 метров над уровнем моря, чуть ниже станции «Гара-Баши». Интерьер приюта выполнен в современном стиле. На первом этаже находится современное кафе и небольшой бар.
Снаряжение можно оставить в просторном, вместительном холле. Второй этаж - зона для отдыха на 96 спальных мест. Каждый номер укомплектован четырьмя двухъярусными кроватями.
Для поддержания теплого микроклимата используются два современных отопительных котла.
Хостел
Хостел расположен в Приэльбрусье, в 2 минутах ходьбы от соснового бора и Нарзанного источника, недалеко от пос. Эльбрус, в знаменитом ущелье Адыл-Су на огороженной охраняемой территории в 5 минутах езды от поляны Чегет, и 10 минутах от поляны Азау.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессиональных инструкторов альпинизма
- Трансфер поляна Азау-Пятигорск
- Оплата за вход в национальный парк
- Все трансферы по программе
- Все общественное снаряжение: веревки, газ, кухня и т. д
- Все средства и меры безопасности: спутниковый телефон, рации, спутниковый навигатор, аптечка, регистрация в МЧС и т. д
- Альпинистское кислородное оборудование для экстренных случаев
- Пульсоксиметр и ежедневный контроль сатурации кислорода
- Связь с врачом по спутниковой связи
- Питание: завтрак и ужин в хостеле, на маршруте сух пайки (бутерброды, чай, сладости, сухофрукты)
- Проживание: 3 ночи в хостеле в Терсколе - (по 4-6 человек, удобства на этаже) и 3-5 ночей в горном приюте (по 6-8 человек)
- Сертификат об успешном восхождении на Эльбрус, подписанный нашей компанией и Эльбрусским ПСО МЧС
- Все подъемы и спуски на фуникуллере на Эльбрусе и Чегете
- Камера хранения для ваших вещей на время похода
- Официальная Книжка Альпиниста и запись в ней информации о совершенном восхождении (в случае успешного восхождения)
- Официальный значок «За восхождение на Эльбрус» (в случае успешного восхождения)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
- Трансфер аэропорт, ж/д Минеральные Воды - Пятигорск
- Проживание в г. Пятигорск до начала тура и после его завершения
- Прокат личного альпинистского снаряжения
- Доплата за проживание в двухместном номере с удобствами в хостеле (уточнять при бронировании возможность и стоимость)
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения от 10000 рублей с человека
- Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
- Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам
- Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
- Индивидуальные трансферы
- Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
- Профессиональная фото и видео съемка
- Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возможно взять в аренду:
- альпинистские кошки;
- ледоруб;
- рюкзак 90-100 л;
- каска альпинистская;
- обвязка + 3 карабина + усы;
- налобный фонарь + 6 батареек;
- спальник синтетический или пуховый;
- трекинговые палки;
- горные очки;
- горнолыжная маска;
- гамаши;
- бахилы;
- термос Tramp 1.2 л;
- дождевой чехол для рюкзака;
- горные ботинки;
- пуховая куртка для альпинизма;
- пуховые рукавицы;
- куртка мембранная;
- штаны софтшелл или мембрана;
- компрессионный мешок.
Необходимо иметь личное, возможно купить по приезду:
- термобелье тонкое;
- термобелье толстое;
- кофта Polartec 200;
- легкие штаны или шорты;
- флисовая шапка-подшлемник;
- трекинговые носки 2-3 пары;
- перчатки поларовые;
- кепка;
- балаклава (тонкая);
- синтетическая майка;
- предметы личной гигиены;
- кружка, ложка, миска, нож;
- крем от загара 50 ед.;
- герметичная упаковка для документов;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
Встреча: Встречаемся в офисе с 09:00 до 11:00 по адресу: площадь Ленина, 13, 1 этаж гостиницы «Интурист». За неделю до начала тура наш менеджер свяжется с нами для уточнения деталей.
Проводы: После тура вас привозят к гостинице «Интурист» и после сдачи снаряжения, награждения сертификатом, значком «За восхождение на Эльбрус» и книжкой альпиниста, в случае успешного восхождения, тур считается законченным. Тур может закончиться на 1 или 2 два дня раньше в зависимости от использования или неиспользования резервных дней.
Сколько стоит прокат снаряжения?
|Наименование / Detail
|Цена (рублей в день)
|Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots
|1100
|Кошки/Crampons
|250
|Ледоруб/ Ice axe
|200
|Телескопические палки/ Telescopic poles
|250
|Спальный мешок/ Sleeping Bag
|300
|Пуховая куртка/ Down jacket
|700
|Брюки/ Pant Goretex
|500
|Ветровка/ Jacket Goretex
|500
|Самостраховка/ Selfbelay
|50
|Горнолыжная маска/ Ski goggles
|250
|Рукавицы/ Mitten Thinsulate
|250
|Беседка альпинистская/ Harness
|150
|Карабины/ Karabiner
|50
|Налобный фонарь/ Head torch
|150
|Рюкзак/ Rucksacks
|250
|Термос/ Thermos
|100
|Очки солнцезащитные/ Glasses
|250
|Гамаши/Gaiters
|150
|Каска/ Helmet
|150
|Баул
|400