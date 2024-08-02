2 день

Акклиматизационный выход на г. Чегет

Завтрак.

Первая акклиматизация – поднимаемся на гору Чегет.

Перед выходом каждый получит ланч-бокс, перекус будет на горе, с видом на Эльбрус.

Подъем пешком займет несколько часов.

С верхней точки открывается прекрасный вид на Эльбрус, Донгузорун и Баксанское ущелье.

Обратно спускаемся на канатке, чтобы поберечь ноги и сэкономить силы. Возвращение в хостел.

Свободное время.

Ужин.