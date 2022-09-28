Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа

Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана

Всего за неделю вы побываете в пяти республиках и одном крае.

Погуляете по древним городам, рассмотрите родовые селения, полюбуетесь летящими водопадами, захватывающими дух ущельями и каньонами. Пройдёмся по монументальному Грозному и проведём целый день в городе, которому больше тысячи лет.

Пошуршим песком загадочной пустыни и отдохнём у самого большого высокогорного озера на всём Северном Кавказе. Впечатлений хватит на год вперёд!
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Ближайшие даты:
25
сен
23
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет ограничений: доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. В труднопроходимые ущелья будет заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Возьмите средства от укачивания.
Виза для граждан РФ не нужна. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в г. Минеральные Воды (MRV) в 12:30 и на ж. - д. вокзале в 12:00
Завершение: Самостоятельный трансфер в аэропорт Махачкалы (MCX) . Дорога занимает около 30 минут. Покупать обратные билеты можно на любые удобные рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚌На автобусе🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры

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