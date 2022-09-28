Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет ограничений: доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. В труднопроходимые ущелья будет заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Возьмите средства от укачивания.
Виза для граждан РФ не нужна. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.