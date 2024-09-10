7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
13 окт в 11:00
52 900₽ за человека
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
22 сен в 11:00
45 200₽ за человека
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале или в 12:30 в аэропорту Мин...
20 окт в 12:30
73 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей10 сентября 2024Хороший несложный треккинг налегке. Спасибо гиду Андрею за отличную организацию, заботу и внимание. Хороший гостевой дом, удобное расположение для отправления на маршруты, отличная еда.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 7 дней»
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