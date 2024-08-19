3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
27 000₽ за человека
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
35 000₽ за человека
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале, в 12:30 в аэропорту Минера...
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
53 900₽ за человека
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
26 мая в 08:00
28 мая в 08:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна19 августа 2024Хочется поблагодарить инструктора Никиту за такой отличный тур, отпуск прошел просто замечательно. Моментами было тяжело, но конечные точки каждого из восхождений того стоили
- ААлексей28 июля 2024Отличное путешествие для семьи с детьми. Не простое, но и не сильно сложное. Красота этих мест завораживает. В свободный день рекомендую съездить на канатку и подняться по северному и по южному направлению.
- ССергей8 июля 2024Все прошло замечательно, просто 10 из 10, спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «В июле»
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