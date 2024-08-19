Хочется поблагодарить инструктора Никиту за такой отличный тур, отпуск прошел просто замечательно. Моментами было тяжело, но конечные точки каждого из восхождений того стоили

А Алексей

Отличное путешествие для семьи с детьми. Не простое, но и не сильно сложное. Красота этих мест завораживает. В свободный день рекомендую съездить на канатку и подняться по северному и по южному направлению.