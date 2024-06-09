на канатной дороге до высоты 3500 метров, где мир кажется совсем другим. После вы посетите озеро Гижгит, окутанное тайнами и легендами, и искупаетесь в источниках Поляны Нарзанов. Это путешествие не просто экскурсия, это погружение в культуру, природу и историю Кавказа, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

Описание экскурсии