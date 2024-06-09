Представьте себя на вершине мира, где воздух чист и свеж, а виды захватывают дух.
Эта экскурсия ведет вас через Баксанское ущелье к легендарному Эльбрусу, позволяет коснуться величия кавказских гор. Вы подниметесь
Эта экскурсия ведет вас через Баксанское ущелье к легендарному Эльбрусу, позволяет коснуться величия кавказских гор. Вы подниметесь
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Адыр-суу
Описание экскурсии
Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 метров над уровнем моря). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.
каждый день в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|26 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Адыр-суу
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Обед, с собой можно взять перекус и воду
- Подъем по канатной дороге - 2000 руб. /чел на все вершины
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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