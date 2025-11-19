Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды — или отвезём из Ессентуков и Кисловодска в аэропорт. По дороге расскажем о традициях и природе нашего края. Покажем основные достопримечательности, поделимся рекомендациями ресторанов с вкусной едой.
Описание трансфер
Встретим вас в аэропорту и с комфортом доставим по нужному адресу в Ессентуках или Кисловодске, а по пути посмотрим город.
В Ессентуках посетим Курортный парк, Воронцовскую аллею, лечебный парк, Николаевские ванны. В парке попробуем воду в источнике №4.
В Кисловодске на Курортном бульваре рассмотрим роскошные здания Нарзанных ванн и Нарзанной галереи, увидим Кисловодский национальный парк и крепость на возвышении между двумя быстрыми горными речками.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Kio. О необходимости детского кресла предупредите заранее
- Можем организовать трансфер с экскурсией для компании на двух автомобилях — детали в переписке
- По желанию можем поехать в Долину Нарзанов, на Медовые водопады, в Домбай и Архыз — детали и цены в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минводы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 81 туриста
Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
