Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды — или отвезём из Ессентуков и Кисловодска в аэропорт. По дороге расскажем о традициях и природе нашего края. Покажем основные достопримечательности, поделимся рекомендациями ресторанов с вкусной едой.

Встретим вас в аэропорту и с комфортом доставим по нужному адресу в Ессентуках или Кисловодске, а по пути посмотрим город.

В Ессентуках посетим Курортный парк, Воронцовскую аллею, лечебный парк, Николаевские ванны. В парке попробуем воду в источнике №4.

В Кисловодске на Курортном бульваре рассмотрим роскошные здания Нарзанных ванн и Нарзанной галереи, увидим Кисловодский национальный парк и крепость на возвышении между двумя быстрыми горными речками.

Организационные детали