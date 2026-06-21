Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Начало: Минераловодский камнеобрабатывающий завод
Завтра в 18:00
23 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Гид доброжелательный. Подъем, в целом, не сложный, не считая последней части к вершине. Александр немного ускорил темп в конце, к чему не все были готовы физически, но мы сильно выбивались по времени на тот момент. Остались довольны.
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Н
Приятная замечательная прогулка в удобном темпе с фотопаузами и чаепитем. Да, надо понимать не по равнине, но вполне доступно для любого обычного человека. Красиво, легко по-настроению, и, если хорошая погода, то вдвойне приятно. Все понравилось, Спасибо!
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Е
Все понравилось. Очень довольны.
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А
Очень понравился подъедем: было красиво, тропа проходит через разные зоны: на открытом пространстве, через лес. Виды потрясающие. Маршрут не супер
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Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
Горы, даже небольшие, это всегда непредсказуемость, но вид, который открывается с конечной точки маршрута, стоит тех
Горы, даже небольшие, это всегда непредсказуемость, но вид, который открывается с конечной точки маршрута, стоит тех
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К
Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
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Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
+1
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Всего 7 отзывов в Минеральных Водах в категории "Фотопрогулки"
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