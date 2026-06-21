читать дальше уменьшить

красивые. Можно забраться на выступы, посидеть, полюбоваться - аж дух захватывает. В третьих, если хочется нагрузочки, то последние 200 метров на вершину - для вас. Подъем крутой, но есть проволока за которую можно держаться для страховки.

Наш гид Александр ориентировался на наши ощущения. Всегда реагировал на наши просьбы. Когда кто-то из нас уставал, он предлагал сделать остановку, чтобы мы могли восстановить силы и насладиться окружающей природой. Это создавало атмосферу комфорта и позволило нам получать удовольствие от каждого момента прогулки. Александр много нас фотографировал.

Мы остались очень довольны прогулкой! А красивые фотографии, которые нам потом прислал Александр, были очень приятным бонусом.