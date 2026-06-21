Фотосессии в Минеральных Водах с личным фотографом

Найдено 1 экскурсия в категории «Фотопрогулки» в Минеральных Водах, цена 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Пешая
5 часов
7 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Начало: Минераловодский камнеобрабатывающий завод
Завтра в 18:00
23 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Гид доброжелательный. Подъем, в целом, не сложный, не считая последней части к вершине. Александр немного ускорил темп в конце, к чему не все были готовы физически, но мы сильно выбивались по времени на тот момент. Остались довольны.
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Н
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Приятная замечательная прогулка в удобном темпе с фотопаузами и чаепитем. Да, надо понимать не по равнине, но вполне доступно для любого обычного человека. Красиво, легко по-настроению, и, если хорошая погода, то вдвойне приятно. Все понравилось, Спасибо!
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Е
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Все понравилось. Очень довольны.
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А
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Очень понравился подъедем: было красиво, тропа проходит через разные зоны: на открытом пространстве, через лес. Виды потрясающие. Маршрут не супер
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сложный, но требует быть в форме. Есть сложные участки.
Александр — прекрасный гид, внимательный, легкий в общении, рассказал много историй. Фотографии нам очень понравились.

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Инесса
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
Горы, даже небольшие, это всегда непредсказуемость, но вид, который открывается с конечной точки маршрута, стоит тех
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небольших сложностей, которые есть на подъеме.
Александр прекрасный рассказчик, знает много интересных фактов о местности, флоре и фауне региона.
Фотосесия в красивых локациях не является основной целью, но оказывается дополнительным приятным бонусом данной экскурсии.

Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
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К
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
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Александр задал бодрый темп и проконтролировал время так, что все успели за 4 часа. Показал красивые виды и даже рассказал про местность и историю. В бонус были фотографии, которые Александр прислал очень оперативно. спасибо!

Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было
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Мария
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
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красивые. Можно забраться на выступы, посидеть, полюбоваться - аж дух захватывает. В третьих, если хочется нагрузочки, то последние 200 метров на вершину - для вас. Подъем крутой, но есть проволока за которую можно держаться для страховки.
Наш гид Александр ориентировался на наши ощущения. Всегда реагировал на наши просьбы. Когда кто-то из нас уставал, он предлагал сделать остановку, чтобы мы могли восстановить силы и насладиться окружающей природой. Это создавало атмосферу комфорта и позволило нам получать удовольствие от каждого момента прогулки. Александр много нас фотографировал.
Мы остались очень довольны прогулкой! А красивые фотографии, которые нам потом прислал Александр, были очень приятным бонусом.

Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый.
Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый.
Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый.
Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый.+1
Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый.
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Всего 7 отзывов в Минеральных Водах в категории "Фотопрогулки"

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Купите фотосессию с прогулкой по улицам Минеральных Вод, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026